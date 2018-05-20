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Nissan Leaf, yeni kriterlere göre EuroNCAP'ten 5 yıldız alan ilk elektrikli otomobil oldu

Yeni Nissan Leaf, EuroNCAP'in 2018 kriterlerine göre teste giren ilk araç olurken bu testlerden 5 yıldız almayı başaran ilk elektrikli araç olarak adını listeye yazdı.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Yusuf Akbaş
Yazar
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EuroNCAP'in 2018 değerlendirme kriterlerine göre test edilen Yeni Nissan Leaf, çarpışma testlerinde 5 yıldız alma başarısı gösteren "ilk elektrikli araç" oldu.
Nissan'dan yapılan açıklamaya göre, Yeni Nissan Leaf, Euro NCAP'in 2018 yılı için kapsamını genişlettiği ve sadece araçlarla sınırlı kalmayarak yayalar ve trafikte her geçen gün sayısı artan bisikletlileri de kapsayan kritik çarpışma testlerinde değerlendirilen ilk otomobil oldu. EuroNCAP'in 2018 kriterlerine göre teste giren ilk araç Yeni Nissan Leaf, 5 yıldız almayı başardı.
Araçların güvenlik seviyesini belirlemek için yaralanmalara neden olabilecek önemli gerçek yaşam kaza senaryolarını bir dizi çarpışma testiyle belirleyen Euro NCAP'in genişletilen bu testlerinde Yeni Nissan Leaf, yetişkin korumasında yüzde 93, çocuk korumasında ise yüzde 86 puan aldı.
Çarpışma testini gelişmiş sürüş destek sistemlerinin de etkisiyle 5 yıldız alarak tamamlayan Yeni Nissan Leaf, Nissan'ın başarısını kanıtlamış olan ve kapsamlı özellikleriyle öne çıkan ProPILOT sistemiyle daha güvenli bir sürüş sunuyor.
Euro NCAP'in bu sonucu, bünyesinde olağanüstü güvenlik standartları barındıran Yeni Nissan Leaf'in elektrikli araç alanında gerçek bir öncü olduğunu ve kullanıcıların Nissan Intelligent Mobility vizyonuna tam olarak güvenebileceğini gösteriyor.
Yeni Nissan Leaf, EuroNCAP'in 5 yıldız değerlendirmesinden önce JNCAP'in zorlu testlerini de tam not alarak tamamlamıştı.
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Blindfire 10 ay
Avrupa fiyatı 30 Bin Dolar, o fiyata gelse bile dolar yüksek olduğundan almak yine sıkıntı. Gelse de görsek.
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DoğanGörünümlüToros 1 yıl labtek38
Adamlar daha kendi ürettikleri otomobili getirmiyor Tr ye. Yani param var bu arabayı almak istiyorum desen de alamazsın. Nasıl kırılsın ki.
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Blindfire 10 ay DoğanGörünümlüToros
Nissan TR Genel Müdürü Sinan Özkök 2019 başında geleceğini açıkladı.

Kaynak. hurriyet.com.tr/...
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They Killed Kenny 1 yıl
Nissan Leaf dünyada en çok satan elektrikli araba modellerinden. Rakiplerine göre baya ucuz. Bizim ulkeye gelse satabilecek tek araç tek bu olur herhalde.
Hiç bir satıcı elektrikli araç getirmiyor çünkü bakımı az servisten para kazanamaz üstelik birde personel alması ya da elindekini eğitmesi lâzım bu da para harcamak demek oluyor. Ceplerinden 3 kuruş çıkar diye korkuyorlar. Bu ülkede yeniliğe karşı inanılmaz bir direnç var.
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Guest-C192699FC 1 yıl
İstanbulda oturuyorum nefes alamıyoruz hava kirliliğinden dolayı elektirikli arabalara çok hızlı şekilde geçmek lazım hatta dizelleri yasaklamak lazım nefes alamıyoruz gerçekten
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TheStarBox 1 yıl
Acilen bunların yaygınlaşması lazım.
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labtek38 1 yıl
Bu nasıl bir kısır döngüdür. Altyapı olmadığı için elektrikli araç gelmiyor, elektrikli raç gelmediği için altyapı gelişmiyor. Bunu kim nasıl kıracak merakla bekliyorum.
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dunerunner 1 yıl labtek38
menzilleri artacak ozaman.
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Xiaomiseverim 1 yıl labtek38
Aklıma Türkneti getiriyor
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Sönmeyen Arıza Lambası. 1 yıl
Nissan Leaf ne yav ...
(Verseler nefessiz biner)
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DoğanGörünümlüToros 1 yıl esmerbuyucu
Ben yazdigimda baslikta nissan leaf euroncapte 5 yildiz alan ilk ev oldu yaziyodu. O yuzden yazdim. Bsalik degistirilmis.
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esmerbuyucu 1 yıl
"EuroNCAP'in 2018 kriterlerine göre teste giren ilk araç Yeni Nissan Leaf" diyor haberi dikkatli okuyunuz. İlk 5 yıldız almak önemli değil ama 5 yıldız almak önemli.
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Carlsberg7539 1 yıl
Arka kısma heralde Nissan Juke'dan artan farları takmışlar 😄
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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