Yakın zamanda Android'e çıkacak konsol kalitesinde 10 oyun

Son dönemde mobil oyunlara olan ilgide beklentilerin üzerinde bir artış gözlemleniyor. Özellikle PUBG Mobile, mobil oyun dünyasına büyük hareketlilik getirdi. Geçtiğimiz aylarda Razer, ZTE ve Xiaomi oyunculara yönelik Android telefonlarını tanıttı. Yakın dönemde Asus'un da ROG markası ile bir oyuncu telefonu çıkarması bekleniyor.

Android platformunda üreticilerin ve oyunseverlerin bu ilgisi oyun geliştiricilerini de harekete geçirdi. Çok sayıda önemli mobil oyunun duyurusu yapıldı. İşte Yakın zamanda Android için çıkacak konsol kalitesinde 10 oyun:

1.Fortnite: Battle Royale

Fornite, günümüzün en popüler online oyunları arasında yer alıyor. Konsol, bilgisayarlar ve iOS platformunda yer alan Fortnite yakın zamanda Android için çıkışını gerçekleştirecek.

PUBG’nin Android versiyonu büyük ilgi gördü ve pek çok rekora imza attı. Fornite’ın da benzer bir başarıyı yakalayacağı tahmin ediliyor. Oyun, 1 ayı aşkın süredir iOS platformunda yer alıyor ve Android için yaz aylarında çıkışını gerçekleştirecek.

2. Project Cars GO

Xbox One, PS4 ve PC platformunun sevilen yarış simülasyonlarından Project Cars, geçtiğimiz günlerde mobil için duyuruldu. Project Cars Go adını alacak oyun iOS ve Android platformlarında yer alacak. Henüz oyun hakkında detaylı bilgi açıklanmadı. Mobil platformda yarış simülasyonu eksikliği uzun zamandır devam ediyor. Bu nedenle Project Cars GO, şimdiden oyunseverlerin merakla beklediği oyunlar arasına girmeyi başardı.

3. The Walking Dead: The Final Season

Hikâye odaklı oynanışa sahip The Walking Dead oyununu final sezonu bu sene içerisinde yayınlanacak. Telltale Games tarafından hazırlanan oyunun dördüncü sezonunda Clementine’in oynayacağız ve 2012 yılında başlayan The Walking Dead macerasını sonlandıracağız.

4. PayDay: Crime War

Multiplayer FPS ve TPS oyunlarının oldukça gündemde olduğu bu dönemde çevrimiçi banka soygunu mücadelesi verdiğimiz PayDay, mobil cihazlara geliyor. Takım bazlı PvP oynanışsa sahip PayDay: Crime War, iOS ve Android uygulama marketlerinde yerini alacak.

5.Westworld

Geçtiğimiz haftalarda ikinci sezonu vizyona giren Westworld dizisinin mobil oyunu yakın zamanda iOS ve Android kullanıcıları ile buluşacak. Oyunda Delos çalışanı olarak görev yapıyoruz Yapay zekâl ev sahiplerinin üretilmesinden bakımına ve Delos Park’ın yönetimine kadar her ayrıntıyla ilgilendiğiniz oyunda müşterileri de memnun etmeniz gerekiyor. Konusu ve yayınlanan oynanış görüntüleriyle Westworld mobil oyunu, sadece dizi hayranları değil pek çok mobil oyunsever tarafından ilgiyle karşılanacak.

6. Contra: Return

Atari döneminin ve 90’lı yılların efsane oyunlarından Contra, yakın zamanda mobil cihazlarımız ile buluşacak. PUBG Mobile’ın geliştiricisi Tencent Games tarafından mobile uyarlanan oyun geçtiğimiz yıl Çin’de çıkışını gerçekleştirmişti. Önümüzdeki aylarda global çıkışını gerçekleştirmesi bekleniyor.

7. Life is Strange

Hikaye tabanlı oynanışı ve yapılan seçimler ile değişen olay örgüsüne sahip Life is Strange iOS için çıkışını gerçekleştirdi. Bu yıl içerisinde Android platformunda da yayınlanacak.

8. Assassin’s Creed Rebellion

Mobil cihazlarda pek çok Assassin’s Creed oyunu yayınlandı ancak bunlar mobil cihaz için uygun bir oynanışa sahip değildi. Ubisoft bu defa mobil oynanışa daha uygun bir ücretsiz Assasin’s Creed oyunu çıkarıyor. Assassin’s Creed Rebellion geçtiğimiz ay iOS platformunda bazı ülkelerde yayınlandı. Önümüzdeki aylarda Android ve iOS için global çıkışını gerçekleştirecek.

9. ARK: Survival Evolved Mobile

Hayatta kalma oyunlarından olan ARK: Survival Evolved, yıl içerisinde Android ve iOS uygulama marketlerinde yerini alacak. Oyun, PC ve konsoldaki oynanışa benzer bir oynanış ile gelecek.

10. Jurassic World Alive

Pokemon GO’ya benzer bir oynanışa sahip Jurassic World Alive’da Jurassic Park’tan kaçan dinozorların peşine düşeceğiz. AR teknolojisi ile bezenmiş Jurassic World Alive, Android ve iOS için çıkacak.