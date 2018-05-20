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Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yakın zamanda Android'e çıkacak konsol kalitesinde 10 oyun

PUBG Mobile ve Android oyuncu telefonları ile mobil oyun dünyası hareketlendi. Çok sayıda önemli mobil oyunun duyurusu yapıldı. İşte Yakın zamanda Android için çıkacak konsol kalitesinde 10 oyun:
1 yıl
16,4b
1
72
Mobil Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Yakın zamanda Android'e çıkacak konsol kalitesinde 10 oyun
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Son dönemde mobil oyunlara olan ilgide beklentilerin üzerinde bir artış gözlemleniyor. Özellikle PUBG Mobile, mobil oyun dünyasına büyük hareketlilik getirdi. Geçtiğimiz aylarda Razer, ZTE ve Xiaomi oyunculara yönelik Android telefonlarını tanıttı. Yakın dönemde Asus'un da ROG markası ile bir oyuncu telefonu çıkarması bekleniyor.
Android platformunda üreticilerin ve oyunseverlerin bu ilgisi oyun geliştiricilerini de harekete geçirdi. Çok sayıda önemli mobil oyunun duyurusu yapıldı. İşte Yakın zamanda Android için çıkacak konsol kalitesinde 10 oyun:

1.Fortnite: Battle Royale

Fornite, günümüzün en popüler online oyunları arasında yer alıyor. Konsol, bilgisayarlar ve iOS platformunda yer alan Fortnite yakın zamanda Android için çıkışını gerçekleştirecek.

PUBG’nin Android versiyonu büyük ilgi gördü ve pek çok rekora imza attı. Fornite’ın da benzer bir başarıyı yakalayacağı tahmin ediliyor. Oyun, 1 ayı aşkın süredir iOS platformunda yer alıyor ve Android için yaz aylarında çıkışını gerçekleştirecek.

 

2. Project Cars GO

Xbox One, PS4 ve PC platformunun sevilen yarış simülasyonlarından Project Cars, geçtiğimiz günlerde mobil için duyuruldu. Project Cars Go adını alacak oyun iOS ve Android platformlarında yer alacak. Henüz oyun hakkında detaylı bilgi açıklanmadı. Mobil platformda yarış simülasyonu eksikliği uzun zamandır devam ediyor. Bu nedenle Project Cars GO, şimdiden oyunseverlerin merakla beklediği oyunlar arasına girmeyi başardı.

3. The Walking Dead: The Final Season

Hikâye odaklı oynanışa sahip The Walking Dead oyununu final sezonu bu sene içerisinde yayınlanacak. Telltale Games tarafından hazırlanan oyunun dördüncü sezonunda Clementine’in oynayacağız ve 2012 yılında başlayan The Walking Dead macerasını sonlandıracağız.

4. PayDay: Crime War

Multiplayer FPS ve TPS oyunlarının oldukça gündemde olduğu bu dönemde çevrimiçi banka soygunu mücadelesi verdiğimiz PayDay, mobil cihazlara geliyor. Takım bazlı PvP oynanışsa sahip PayDay: Crime War, iOS ve Android uygulama marketlerinde yerini alacak.

 

5.Westworld

Geçtiğimiz haftalarda ikinci sezonu vizyona giren Westworld dizisinin mobil oyunu yakın zamanda iOS ve Android kullanıcıları ile buluşacak. Oyunda Delos çalışanı olarak görev yapıyoruz Yapay zekâl ev sahiplerinin üretilmesinden bakımına ve Delos Park’ın yönetimine kadar her ayrıntıyla ilgilendiğiniz oyunda müşterileri de memnun etmeniz gerekiyor. Konusu ve yayınlanan oynanış görüntüleriyle Westworld mobil oyunu, sadece dizi hayranları değil pek çok mobil oyunsever tarafından ilgiyle karşılanacak.

 

6. Contra: Return

Atari döneminin ve 90’lı yılların efsane oyunlarından Contra, yakın zamanda mobil cihazlarımız ile buluşacak. PUBG Mobile’ın geliştiricisi Tencent Games tarafından mobile uyarlanan oyun geçtiğimiz yıl Çin’de çıkışını gerçekleştirmişti. Önümüzdeki aylarda global çıkışını gerçekleştirmesi bekleniyor.

 

7. Life is Strange

Hikaye tabanlı oynanışı ve yapılan seçimler ile değişen olay örgüsüne sahip Life is Strange iOS için çıkışını gerçekleştirdi. Bu yıl içerisinde Android platformunda da yayınlanacak.

 

8. Assassin’s Creed Rebellion

Mobil cihazlarda pek çok Assassin’s Creed oyunu yayınlandı ancak bunlar mobil cihaz için uygun bir oynanışa sahip değildi. Ubisoft bu defa mobil oynanışa daha uygun bir ücretsiz Assasin’s Creed oyunu çıkarıyor. Assassin’s Creed Rebellion geçtiğimiz ay iOS platformunda bazı ülkelerde yayınlandı. Önümüzdeki aylarda Android ve iOS için global çıkışını gerçekleştirecek.

 

9. ARK: Survival Evolved Mobile

Hayatta kalma oyunlarından olan ARK: Survival Evolved, yıl içerisinde Android ve iOS uygulama marketlerinde yerini alacak. Oyun, PC ve konsoldaki oynanışa benzer bir oynanış ile gelecek.

 

10. Jurassic World Alive

Pokemon GO’ya benzer bir oynanışa sahip Jurassic World Alive’da Jurassic Park’tan kaçan dinozorların peşine düşeceğiz. AR teknolojisi ile bezenmiş Jurassic World Alive, Android ve iOS için çıkacak.



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fthkn 1 yıl en beğenilen
Grafiklerle şişiriyorlar ama oyun motoru konusunda basit kalıyorlar. Ya mobil işletim sistemlerinin imkanları buna el vermiyor ya da bilerek yapmıyorlar. Düzgün bir tane fps macera oyunu yok. Fizik motorları berbat. Karakterin hareketleri basit yüzeysel. Ama bol grafikle kandırmaya çalışıyorlar. Çok oyun oynadım biliyorum. Unity bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bağımsız bir korku oyunu vardı. Adı Reporter. Denemenizi öneririm. Onda fizik motoru iyi duruyor. Ama yaygın değil. Eski pc oyunlarını uyarlıyorlardı bir anda kesildi ve var olanlar kaldırıldı. Kşuku çekici bir durum. Özellikle 2K Games şirketinin Bioshock oyunu beni şaşırtmıştı. 1 ay içinde kaldırdılar marketlerden. Sonra anladım ki pc oyunlarının kalitesini görenler markette pazarlanan o basit bol graikli oyunları almayı bırakabilir diye korktukları için kaldırdılar.
Çok oyuna para verdim ama artık yemezler. Kimse artık grafik oyunlarına para vermiyor strateji ya da bulmaca oyunu değilse. The room serisinin kalitesi ortada. Size fizik motoru fps oynanış vaat etmiyor. Kandırmıyor sizi. Zaten hikaye modu olarak çıkmıyor mobilde oyunlar online oynanış vurgulanıyor ama herkes online oynamıyor. Dediğim gibi reporter adlı oyundaki gibi hikayenin vurgulandığı ve iyi bir fizik motoru içeren oyunların çıkması gerek. Yapamıyorlar mı yoksa yapmak mı istemiyorlar. Bu kadar kas gücüne rağmen o telefonlarda pc kapasitesinde oyunlar oynanabilir. Artık ARM bile Windows çalıştırıyor. Hem de intelden daha iyi çalıştırıyor. PC'nin stratejik önemi gelşitiricileri çekimser bırakıyor mobile düzgün bir fizik motoru gelştirmek konusunda. Unity iyi işler yapıyor. Unreal Engine de PC'den bilindiği için mobile ağırlık vermediğini düşünüyorum. Yarış oyunları fps oyunları çok yüzeysel kalıyor ve grafik bol olması dışında bir karşılık sunmuyor size.
Grafiklerle şişiriyorlar ama oyun motoru konusunda basit kalıyorlar. Ya mobil işletim sistemlerinin imkanları buna el vermiyor ya da bilerek yapmıyorlar. Düzgün...
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olağan_şüpheli 1 yıl ppanda
ps2 konsolu
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EuronGreyjoy 12 ay Noobs Gona Wild
Anladım, cihaza destek vermemişler daha demekki.. Dediğimiz gibi, kesinlikle optimizasyon sorunu var; umarım kısa zamanda iyileştirme yaparlar
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EuronGreyjoy 12 ay Noobs Gona Wild
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Ayarları böyle yaparsanız 60 fps oluyor. Alttaki frame ayarları sırasıyla 20 - 25 - 30 - 40 - 60 diye gidiyor telefon yeterliyse o ayar için tabi. Fps ayarı 2. Sıradaki ayar.
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Noobs Gona Wild 12 ay EuronGreyjoy
hocam bende yüksekten sonrası yok
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EuronGreyjoy 12 ay Noobs Gona Wild
Evet çin sürümünü oynuyorum arada, ondan dedim. Çin e yeni güncellemede slr 3x 6x felan geliyor diye dedim onu
Globalde 40 fps limiti var ama en düşük grafikte 60 fps var. 60 fps kendini belli ediyor tavsiye ederim :)
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Noobs Gona Wild 12 ay EuronGreyjoy
en düşüktedede 60 fps vermiyor hocam limit var.optmizeyi hızlandırmaları lazım yoksa oyuncu sayısı azalıcaktır.
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EuronGreyjoy 12 ay soryy
Tablet modellerini pek bilmiyorum. 6s orta ayarlarda kasmadan takılmadan oynatıyor. Minimum 6s lazım iyi bir oyun için. 3 4 ay sonra yüksek ayarlarda 60 fps açılınca cihazlar arasındaki fark o zaman belli olacak
Bildiğim kadarıyla emülatörden girersen oyun tespit ediyor ve emülatör serverine atıyor. Resmi Twitter hesabından da paylaşmıştı diye hatırlıyorum, adil bir oyun için ayrılacak diye. Mesela 4 kişilik takımda 1 kişi bile emülatör kullanıyorsa farklı servera atıyor
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EuronGreyjoy 12 ay soryy
Ben bu oyunu sadece çine çıktığı andan itibaren oynuyorum, tabiki biliyorum başlarda botun çok olduğunu. Bahsettiğim onlar değil. En azından son 10 kişi gerçek oyuncu oluyordu onlar da sağlam oluyordu global sürümde. Benim bahsettiğim çin sürümünden beridir var. Şimdi bot sayısı azalınca bunun da etkisi oluyor ama vuran Kişiler gerçekten sağlam oynuyor. 1e1 karşı karşıya çatışmada hemen hemen hiç ölmezdim, şimdi arada ölüyorum. Zor kazanıyorum her el 3 4 bot denk gelse de.
Dediğim gibi optimizasyon sorunu var zaten. Ama sanıyorum ki bilginiz yok, pubgde de 60 fps seçeneği var. Cihazınız destekliyorsa denemenizi tavsiye ederim. Şu an için “akıcı” ayarlarda frame değerini 5. Seçenek yani “aşırı” yaparsanız 60 fps oynatıyor. Ama dediğim gibi cihaz yüksek performanslı olmalı. Tabi grafiklerden ödün veriyorsunuz.
Videoda da pubg kasıyor zaten, cihaz yetmiyor demekki. (Optimizasyon sorununu bi kenara koyarsak, yüksek performanslı cihazlarda 40 fpsde oynanıyor şu an HDR grafiklerde.) videoda 25-30 arası gidip geliyor tahminimce.
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soryy 12 ay EuronGreyjoy
İpad mini 4 var bundada akici oynanmayacaksa iphone x lazim oynamak icin
Birde millet oyunu yapimcinin kendisinin cikardigi emulatorden oynuyor sen aim alana kadar millet pc den seni gorup oldurmus oluyor olabilir.
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EuronGreyjoy 12 ay Noobs Gona Wild
Ben 2 ay felan s6 ile oynadım telefonu çarpacak oluyordum sinirden
3 4 ay sonra anca düzeltirler bence optimizasyonu. Şu an haritaya, fpp moda, yeni silah ve eklentilere uğraşıyorlar sanırım. Diğer güncellemede fpp mod gelecek, iphone 8+ ta her oyun ekran parlaklığı düşüyor ısındığı için. En yüksekte sabit 60 fps oynamak isterdim açıkçası
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Noobs Gona Wild 12 ay EuronGreyjoy
bu özellikler çinde var zaten hocam inaşallah düzeltirler güncelleme ile.60 limiti var oyunda sanırsam oyun hiçbir türlü akmıyor çünkü.aynı yapımcının başka oyununu oynadım o oyunda çok güzel optizasyon vardı.inşallah pugb yaparlar.
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EuronGreyjoy 12 ay soryy
İlk defa duydum oynanabilirlik açısından kötü olduğunu. Mobil oyunlarda yapılabilecek en iyi oynanabilirlik bu oyun için. Telefondan parmakla spray atılabiliyor daha ne olsun. Ama tabiki zor , alışmak lazım. Özellikle de telefondaki fps oyunlarına yabancı olanlar çok zorlanır. Eskiden hemen hemen her oyun 1. olurken şimdi zor oluyorum, herkes öğrendi oynamayı, alıştı.
Kesinlikle optimizasyon problemi var, pcde bile hala var sanırım optimizasyon sorunu. Güçlü cihaz istiyor. Güçlü cihaz olursa hiçbir sıkıntısı fps düşüşü yok ama orta cihazlarda zorlanıyor. Düşük cihazları söylemeye gerek yok zaten..
zevkler, ilgi alanları farklıdır. Benim dediğim ya da sizin dediğiniz doğru diye bir şey yok yanlış anlamayın. Sadece fikrimi belirtiyorum ben. Pcden çok mobil oyunları 5 6 senedir çok aktif şekilde oynadığım için bu oyun bambaşka, bence tabiki :)
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Noobs Gona Wild 12 ay EuronGreyjoy
s7 edge ile oynuyorum kasıyor oyun en düşük ayarda optmizasyonu çok kötü ve bunun için hiç birşey yapmıyorlar.
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soryy 12 ay EuronGreyjoy
ılk cıktıgında 60 kısı bot atıyordu cunku :d
youtube.com/...
su videoya bakarsan ne demek istedigimi anlarsin akicilik olarak fps cok dusuk pubg de
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EuronGreyjoy 12 ay soryy
Büyüklük olarak aksaray ile Türkiye yi karşılaştırmak gibi bir şey bu, çok ilginç. Ve aksaray büyüklüğündeki bi yerin grafiği daha iyi diye oyun daha iyi oluyor (ki daha iyi olduğunu düşünmüyorum, dün denedim tekrardan grafikler eskiye nazaran daha iyi olmuş ama yine kıyaslanamaz bence). Zevkler tartışılmaz tabiki ama 100 kişiye sorsan 2 kişi vainglory der muhtemelen onlar da bu konuda karşıma çıktı

Edit: bakış açısı bile sınırlı olan bi oyunu karşılaştırmak gerçekten çok ilginç
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soryy 12 ay EuronGreyjoy
Pubg oynanis olarak malesef sinifta kaldi benim acimdan.
Mobileden bu kadar buyuk map i acip 100 kisi oynanmasi tabiki muazzam birsey ama ben oynanabilirlige bakarim. Fps i cok düşük oyunun .donmalar kasilmalarda cabasi. Bana gore suanlik oynanmayacak seviyede.bir critical ops kadar kontrol oynanabilirlik olsa neyse.
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hop-e3 1 yıl
Oyunlardan çıkan oldu mu?
Gerçekçi oyunlar var ise deneyeceğim tek tek.
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LittleHawk 1 yıl
Kaç yıllık xbox 360 ın oyunların grafiklari bile bu listedekilerden kat kat daha iyidir
ps4 ve XB1 gibi güncel konsolları kasıt ediyorsan
Bence gözlüklerini değiştirmenin vakti gelmiş
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