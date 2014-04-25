Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nissan, Ultra-Ever Dry isimli kendini temizleme özelliğine sahip otomobil kaplamasını tanıttı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
4,1b
1
23
Otomobil Teknolojileri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Nissan, Ultra-Ever Dry isimli kendini temizleme özelliğine sahip otomobil kaplamasını tanıttı
Japonya merkezli çok uluslu otomobil üreticisi Nissan, kendini temizleme özelliğine sahip Ultra-Ever Dry isimli otomobil kaplamasını görücüye çıkarttı.
Özel mühendislik çalışmalarıyla super-hydrophobic (Bir molekülün sudan kaçınma özelliği) ve oleophobic (Nokia, Apple ve Samsung gibi firmalar tarafından bazı dokunmatik ekranlarda parmak izi temizliği sağlaması nedeniyle kullanılıyor) maddelerinden üretilen nano teknoloji kaplama Ultra-Ever Dry, otomobil gövdelerine standart boya yöntemleriyle uygulanıyor ve araçların üzerinde yağmur, çamur ya da farklı diğer kirlerin tutunmasını zorlaştırarak uzak tutabiliyor. Bu teknolojiyi uygulayan ilk otomobil üreticisi olduğunu belirten Nissan, elde edilen sonuçlardan da oldukça memnun gözüküyor.
Ultra-Ever Dry teknolojisini tanıtmak adına Note otomobil modelini kullanan firma, şimdilik prototip temelli çalışmalara devam ediyor ve standart kullanım için uygun üretim yolları arıyor. Konu hakkında hazırlanan açıklayıcı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.autoblog.com/2014/04/24/nissan-shows-self-cleaning-car-nano-paint/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
muratkaya 5 yıl
Otomobilin üzerinde kalıcı olan böyle bir teknoloji var mıydı ona bakmak gerek. Herkes zaten önceden vardı demiş ancak kendi verdikleri linklerdeki ürünler 1 yıl etkili.

Yaygınlaşırsa içilebilir kalitedeki suyun araba yıkamada kullanılması da bitmiş olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cancan_burak 5 yıl
Bizim ülkeyi etkilemeyecek bir teknoloji sonuçta. O çeşme başında kova ile arabayı yıkayan adamla kimse uğraşamaz

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ay61n 5 yıl
bu teknoloji yıllardır var sadece otomobil için değil aklınıza gelebilecek herşey için kullanılıyor.
nissan neyi bulmus ben onu anlamadım
homedepot.com/...
4. görsel videolu
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
romeo6464 5 yıl
donanım haberi takip etmeyeceğim.Zorla mı lan !!!!
philips ütü almayacağım.Zorla mı lan!!!!!
kaldırın şunları.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wox 5 yıl
bu boya değil.nano teknolojik bir kaplama boyanın üzerine atılıyor ve su ve toz yapışmıyor.bunun yenilik olarak görülmemesi lazım.çünki bayağı süredir var olan bir şey.aynı şey şu anda cep telefonları içinde geçerli.telefonu bu madde ile kaplıyorlar ve herhangi bir kılıf kullanmanıza gerek kalmıyor.ama pahalı bir uygulama cep telefonu için 120 tl tablet için 155 tl.istanbul beşiktaşa bu işlem yapılıyor.bu araçta uygulanan işlem daha büyük bir versiyondur.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pcwolf28 5 yıl wox
wox

bu boya değil.nano teknolojik bir kaplama boyanın üzerine atılıyor ve su ve toz yapışmıyor.bunun yenilik olarak görülmemesi lazım.çünki bayağı süredir var olan bir şey.aynı şey şu anda cep telefonları içinde geçerli.telefonu bu madde ile kaplıyorlar ve herhangi bir kılıf kullanmanıza gerek kalmıyor.ama pahalı bir uygulama cep telefonu için 120 tl tablet için 155 tl.istanbul beşiktaşa bu işlem yapılıyor.bu araçta uygulanan işlem daha büyük bir versiyondur.

Ohoo opsiyon olarak bu korumayı verseler kaç bin isterler Allah bilir. Ufacık telefona 120 istediklerine göre...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pcwolf28 5 yıl
Sürtünmeyi ne kadar etkiler acaba?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Pulstar 5 yıl
Araç cam ve aynaları için de böyle bir uygulama olsa güzel olurdu.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Akasha_Ether 5 yıl Pulstar
Pulstar

Araç cam ve aynaları için de böyle bir uygulama olsa güzel olurdu.

var kardeş wetproofworld.com/...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
waltran 5 yıl
Bu nissanın geliştirdiği birşey değil diye biliyorum, youtube da yıllardır var adamlar sprey gibi sıkıyor birçok şeyin üzerinde kullanıyor. arabayı üzerindeki spret silindikçe tekrardan bunla spreyletmek gerekir böyle olursa
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Akasha_Ether 5 yıl
sadece arabaya değil bir çok yüzeye uygulanabiliyor



Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Virtual Reality 5 yıl
Güzel buluş
Oto yıkamacıya verilen para canınızı yakıyorsa, artık canınız yanmayacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Wi Fi +18 Johan Elmander +18 caneycaney +15 WB +15 justruth +13 ecs_elite_group +13 javaprof +12 deoks +12 Askaparta +11 khytr89 +10
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4149 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Otomobil Teknolojileri, nissan ve note
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl DH Steam Machine Bölüm 3: Windows'da ter atma zamanı! 5 yıl 2si1 "eSportçu" Teknoloji ve Oyun programı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim