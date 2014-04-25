Nissan, Ultra-Ever Dry isimli kendini temizleme özelliğine sahip otomobil kaplamasını tanıttı

Haber Editörü
Japonya merkezli çok uluslu otomobil üreticisi Nissan, kendini temizleme özelliğine sahip Ultra-Ever Dry isimli otomobil kaplamasını görücüye çıkarttı.
Özel mühendislik çalışmalarıyla super-hydrophobic (Bir molekülün sudan kaçınma özelliği) ve oleophobic (Nokia, Apple ve Samsung gibi firmalar tarafından bazı dokunmatik ekranlarda parmak izi temizliği sağlaması nedeniyle kullanılıyor) maddelerinden üretilen nano teknoloji kaplama Ultra-Ever Dry, otomobil gövdelerine standart boya yöntemleriyle uygulanıyor ve araçların üzerinde yağmur, çamur ya da farklı diğer kirlerin tutunmasını zorlaştırarak uzak tutabiliyor. Bu teknolojiyi uygulayan ilk otomobil üreticisi olduğunu belirten Nissan, elde edilen sonuçlardan da oldukça memnun gözüküyor.
Ultra-Ever Dry teknolojisini tanıtmak adına Note otomobil modelini kullanan firma, şimdilik prototip temelli çalışmalara devam ediyor ve standart kullanım için uygun üretim yolları arıyor. Konu hakkında hazırlanan açıklayıcı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
http://www.autoblog.com/2014/04/24/nissan-shows-self-cleaning-car-nano-paint/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Yaygınlaşırsa içilebilir kalitedeki suyun araba yıkamada kullanılması da bitmiş olur.
nissan neyi bulmus ben onu anlamadım
homedepot.com/...
4. görsel videolu
philips ütü almayacağım.Zorla mı lan!!!!!
kaldırın şunları.
Ohoo opsiyon olarak bu korumayı verseler kaç bin isterler Allah bilir. Ufacık telefona 120 istediklerine göre...
var kardeş wetproofworld.com/...
Oto yıkamacıya verilen para canınızı yakıyorsa, artık canınız yanmayacak.