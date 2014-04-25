Nissan, Ultra-Ever Dry isimli kendini temizleme özelliğine sahip otomobil kaplamasını tanıttı

Japonya merkezli çok uluslu otomobil üreticisi Nissan, kendini temizleme özelliğine sahip Ultra-Ever Dry isimli otomobil kaplamasını görücüye çıkarttı.

Özel mühendislik çalışmalarıyla super-hydrophobic (Bir molekülün sudan kaçınma özelliği) ve oleophobic (Nokia, Apple ve Samsung gibi firmalar tarafından bazı dokunmatik ekranlarda parmak izi temizliği sağlaması nedeniyle kullanılıyor) maddelerinden üretilen nano teknoloji kaplama Ultra-Ever Dry, otomobil gövdelerine standart boya yöntemleriyle uygulanıyor ve araçların üzerinde yağmur, çamur ya da farklı diğer kirlerin tutunmasını zorlaştırarak uzak tutabiliyor. Bu teknolojiyi uygulayan ilk otomobil üreticisi olduğunu belirten Nissan, elde edilen sonuçlardan da oldukça memnun gözüküyor.

Ultra-Ever Dry teknolojisini tanıtmak adına Note otomobil modelini kullanan firma, şimdilik prototip temelli çalışmalara devam ediyor ve standart kullanım için uygun üretim yolları arıyor. Konu hakkında hazırlanan açıklayıcı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.autoblog.com/2014/04/24/nissan-shows-self-cleaning-car-nano-paint/