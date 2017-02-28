Nissan, köpek sahiplerine özel X-Trail konseptini tanıttı

Konsept otomobil, her tür köpeğin rahat bir şekilde yolculuk edebilmesi için özelleştirilmiş 445 litrelik büyük bir bagaja sahip. Sevimli dostlarımızın rahat bir şekilde araca binebilmesi ve araçtan inebilmesi için kullanılan bir tür rampa da bagaja dahil.
Nissan, bu özel konseptiyle bagajda biriken köpek kıllarına da çözüm getirmiş. Özel bir deriyle kaplanmış olan bagaj, dökülen köpek kıllarının yüzeye yapışmasını engelliyor ve hatta kolayca silinerek kılların alınabilmesini mümkün kılıyor. Bu kaplamaya, köpeklerin sivri dişlerinin ve pençelerinin zarar verip veremeyeceği bilinmiyor.
Konseptte, otomobil yolculuklarından hoşlanmayan köpekler de düşünülmüş. Yolculuk sırasında köpeğini kontrol etmek veya sakinleştirmek amacıyla onunla konuşmak isteyen sürücüler, NissanConnect’in ses ve görüntü iletim sistemi üzerinden bunu yapabiliyorlar.
Bagajda yer alan diğer araçlar arasında köpeği yıkamak için kullanılan özel hortum ve kurutucu, dökülmeyen su kabı, akıllı bisküvi dağıtıcısı ve bagaj ısıtıcısı bulunuyor.
Nissan, bu konsepteki parçaların satışı ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı.
http://www.carscoops.com/2017/02/new-nissan-x-trail-concept-was-made.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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3 yaşında Golden cins köpeğim var. Gerçi o benim köpeğim değil evladım...
Kızımla beraber gezmediğimiz tatil bölgesi kalmadı. Hiç de sıkıntı çekmedik. Bence Nissan'ın olayı abartı olmuş. O köpek bagajda duracaksa, valizler arka koltukta mı olacak?
Şahsen ilgimi çekmedi. Valizler bagajda, kızım arka koltukta paşa paşa oturuyor. Trafikte camı da açıyorum, millete gülümseye gülümseye takılıyor garibim...
İlk aklıma gelen şey bu oldu. Köpek dediğin atlayarak biner.
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