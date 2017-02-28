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Nissan, köpek sahiplerine özel X-Trail konseptini tanıttı

Nissan, köpek sahibi olan ve hayvanıyla yolculuk eden müşterileri için özelleştirilmiş yeni X-Trail konseptini tanıttı. Araç, köpeklerin konforu ve bakımı için geliştirilen eşsiz özelliklere sahip.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
3,7b
1
21
Otomobil Teknolojileri
Emre Karakullukçu
Yazar
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Nissan, köpek sahiplerine özel X-Trail konseptini tanıttı
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Japon otomotiv devi Nissan, 1300’den fazla köpek sahibinin dahil olduğu bir anketin sonucundan yola çıkarak yeni bir X-Trail konsepti hazırladı. Konsept, köpekleriyle sık sık yolculuk eden otomobil sahiplerinin ve evcil hayvanlarının konforu için özel olarak hazırlanmış.

Konsept otomobil, her tür köpeğin rahat bir şekilde yolculuk edebilmesi için özelleştirilmiş 445 litrelik büyük bir bagaja sahip. Sevimli dostlarımızın rahat bir şekilde araca binebilmesi ve araçtan inebilmesi için kullanılan bir tür rampa da bagaja dahil.

Nissan, bu özel konseptiyle bagajda biriken köpek kıllarına da çözüm getirmiş. Özel bir deriyle kaplanmış olan bagaj, dökülen köpek kıllarının yüzeye yapışmasını engelliyor ve hatta kolayca silinerek kılların alınabilmesini mümkün kılıyor. Bu kaplamaya, köpeklerin sivri dişlerinin ve pençelerinin zarar verip veremeyeceği bilinmiyor.

Konseptte, otomobil yolculuklarından hoşlanmayan köpekler de düşünülmüş. Yolculuk sırasında köpeğini kontrol etmek veya sakinleştirmek amacıyla onunla konuşmak isteyen sürücüler, NissanConnect’in ses ve görüntü iletim sistemi üzerinden bunu yapabiliyorlar.

Bagajda yer alan diğer araçlar arasında köpeği yıkamak için kullanılan özel hortum ve kurutucu, dökülmeyen su kabı, akıllı bisküvi dağıtıcısı ve bagaj ısıtıcısı bulunuyor.

Nissan, bu konsepteki parçaların satışı ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı.


http://www.carscoops.com/2017/02/new-nissan-x-trail-concept-was-made.html Yorum Yaz
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DreamSs 2 yıl en beğenilen
Gavurlara bak hayvanlari bagajda yolculuk yapiyor bizim hayvanlar direksiyon basinda (!)
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H34RTL3SS 2 yıl
o köpek o bagaja atlayamayıp rampaya ihtiyaç duyuyorsa bi yerde bi sıkıntı var demektir
1 Yanıt Yanıtla +21
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entigin 2 yıl
'445 litrelik devasa bagaj'dan sonrasını okumadım
1 Yanıt Yanıtla +16
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1 Avatar
axaxa 2 yıl
İyiymiş
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s8s7s6s5s4s3s2s1 2 yıl
O ne kadar da konforlu bir bagaj ya adam ben önde oturmak yerine arkada otururum daha rahat
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Senkei 2 yıl
Ya git sanayiye portatif bir tel kafes yap olsun bitsin ya ,
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bilir_kisi_M 2 yıl
Yok Teleferik kursaydınız
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senersongur 2 yıl
Kedi sahipleri için olan versiyonu da bekliyoruz.
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beyazakbil 2 yıl
köpegin kılları tabana yapışmaz ise arabanın içinde uçuşur. bir de arabaya böyle özel aparat ile binen köpekten hayır mı gelir.
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Piêr Dé Sans 2 yıl
Köpek daha iyi haşat etsin diye de deri seçmişler malzemeyi.
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Kerim5100 2 yıl Piêr Dé Sans
Piêr Dé Sans
Köpek daha iyi haşat etsin diye de deri seçmişler malzemeyi.





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ukubat 2 yıl
Nissan köpeğe özel, hiçbir markanın düşünüp yatırım yapmayacağı bir iş çıkarmış bizim forum ahalisi bagaj hesabı peşinde. Bırakında köpeği olan biri değerlendirsin bu konuyu.
2 Yanıt Yanıtla +6
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sniper23 2 yıl ukubat
ukubat

Nissan köpeğe özel, hiçbir markanın düşünüp yatırım yapmayacağı bir iş çıkarmış bizim forum ahalisi bagaj hesabı peşinde. Bırakında köpeği olan biri değerlendirsin bu konuyu.

Hiçbir şey bilmeyip yorum yapmak bizim insanların işidir
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reguse 2 yıl ukubat
ukubat
Nissan köpeğe özel, hiçbir markanın düşünüp yatırım yapmayacağı bir iş çıkarmış bizim forum ahalisi bagaj hesabı peşinde. Bırakında köpeği olan biri değerlendirsin bu konuyu.

3 yaşında Golden cins köpeğim var. Gerçi o benim köpeğim değil evladım...
Kızımla beraber gezmediğimiz tatil bölgesi kalmadı. Hiç de sıkıntı çekmedik. Bence Nissan'ın olayı abartı olmuş. O köpek bagajda duracaksa, valizler arka koltukta mı olacak?
Şahsen ilgimi çekmedi. Valizler bagajda, kızım arka koltukta paşa paşa oturuyor. Trafikte camı da açıyorum, millete gülümseye gülümseye takılıyor garibim...
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arel.gr 2 yıl
nissan köpeğin çimleri, kaldırımları kakalamasına öncelik vermeliydi.
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H34RTL3SS 2 yıl
o köpek o bagaja atlayamayıp rampaya ihtiyaç duyuyorsa bi yerde bi sıkıntı var demektir
1 Yanıt Yanıtla +21
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Asami Zdrenka 2 yıl H34RTL3SS
H34RTL3SS
o köpek o bagaja atlayamayıp rampaya ihtiyaç duyuyorsa bi yerde bi sıkıntı var demektir

İlk aklıma gelen şey bu oldu. Köpek dediğin atlayarak biner.
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