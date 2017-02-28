Nissan, köpek sahiplerine özel X-Trail konseptini tanıttı

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Japon otomotiv devi Nissan, 1300’den fazla köpek sahibinin dahil olduğu bir anketin sonucundan yola çıkarak yeni bir X-Trail konsepti hazırladı. Konsept, köpekleriyle sık sık yolculuk eden otomobil sahiplerinin ve evcil hayvanlarının konforu için özel olarak hazırlanmış.

Konsept otomobil, her tür köpeğin rahat bir şekilde yolculuk edebilmesi için özelleştirilmiş 445 litrelik büyük bir bagaja sahip. Sevimli dostlarımızın rahat bir şekilde araca binebilmesi ve araçtan inebilmesi için kullanılan bir tür rampa da bagaja dahil.

Nissan, bu özel konseptiyle bagajda biriken köpek kıllarına da çözüm getirmiş. Özel bir deriyle kaplanmış olan bagaj, dökülen köpek kıllarının yüzeye yapışmasını engelliyor ve hatta kolayca silinerek kılların alınabilmesini mümkün kılıyor. Bu kaplamaya, köpeklerin sivri dişlerinin ve pençelerinin zarar verip veremeyeceği bilinmiyor.

Konseptte, otomobil yolculuklarından hoşlanmayan köpekler de düşünülmüş. Yolculuk sırasında köpeğini kontrol etmek veya sakinleştirmek amacıyla onunla konuşmak isteyen sürücüler, NissanConnect’in ses ve görüntü iletim sistemi üzerinden bunu yapabiliyorlar.

Bagajda yer alan diğer araçlar arasında köpeği yıkamak için kullanılan özel hortum ve kurutucu, dökülmeyen su kabı, akıllı bisküvi dağıtıcısı ve bagaj ısıtıcısı bulunuyor.

Nissan, bu konsepteki parçaların satışı ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

http://www.carscoops.com/2017/02/new-nissan-x-trail-concept-was-made.html