Tesla Model Y Türkiye fiyatına büyük zam: İşte yeni Tesla fiyat listesi

Tesla Model Y, satışa sunulduğundan bu yana 10 binden fazla sipariş aldı. Firma, Model Y teslimatlarına başlamış olsa da Haziran ayından sonra süreci hızlandırmayı hedefliyor. Bununla birlikte Tesla, Türkiye’deki ilk mağazasını Kanyon AVM’de açmıştı. Bir süre önce ise ikinci mağazasını Akasya AVM’ye açan Tesla, ilerleyen dönemlerde 20 farklı noktada satış sonrası hizmet vermeye başlayacak. Tesla’nın ilk servis ise Merter’de açılıyor.
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