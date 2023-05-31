Tesla Model Y Türkiye fiyatına büyük zam: İşte yeni Tesla fiyat listesi

Tam Boyutta Gör Elektrikli otomobil devi Tesla, geçtiğimiz nisan ayında Türkiye piyasasına adım atmıştı. Firma, Model Y aracıyla Türkiye’ye girerken oldukça güçlü bir talep ile de karşılaşmıştı. Model Y’nin ilk teslimatlarını gerçekleştirmeye başlayan Tesla, bir süre önce ise Türkiye fiyatlarına zam yaptı. İşte yeni Tesla fiyat listesi:

Güncel Tesla fiyat listesi💰 Model Menzil Eski Fiyat (01.05.2023) Yeni Fiyat Tesla Model Y RWD 430 km 1.631.391 TL 1.732.765 TL Tesla Model Y AWD Long Range 533 km 1.702.864 TL 1.808.728 TL Tesla Model Y AWD Performance 514 km 1.795.523 TL 1.907.193 TL

Tesla Model Y fiyatları zamlandı

Tam Boyutta Gör Tesla Model Y, ilk çeyrekte dünyanın en çok satan aracı olma unvanının ardından Türkiye’de zamlandı. Bu zamlar, artan döviz kuru nedeniyle uygulandı. Firma, Türkiye’de sunduğu üç farklı Model Y seçeneğine Mayıs ayının ilk haftasına göre 100 bin TL ila 111 bin TL arasında zam uyguladı. Zamlar sonrasında Tesla Model Y RWD 1.732.765 TL, Tesla Model Y AWD Long Range 1.808.728 TL ve Tesla Model Y AWD Performance 1.907.193 TL oldu.

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Tesla Model Y, satışa sunulduğundan bu yana 10 binden fazla sipariş aldı. Firma, Model Y teslimatlarına başlamış olsa da Haziran ayından sonra süreci hızlandırmayı hedefliyor. Bununla birlikte Tesla, Türkiye’deki ilk mağazasını Kanyon AVM’de açmıştı. Bir süre önce ise ikinci mağazasını Akasya AVM’ye açan Tesla, ilerleyen dönemlerde 20 farklı noktada satış sonrası hizmet vermeye başlayacak. Tesla’nın ilk servis ise Merter’de açılıyor.

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Tesla Model Y Türkiye fiyatına büyük zam: İşte yeni fiyatlar