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    Tesla Model Y Türkiye fiyatına büyük zam: İşte yeni Tesla fiyat listesi

    Geçtiğimiz Nisan ayında Tesla, Model Y aracıyla birlikte Türkiye pazarına giriş yapmış ve kısa sürede büyük ilgi görmüştü. Ancak Model Y fiyatı önemli ölçüde zamlandı. İşte Tesla Model Y yeni fiyatı:
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    Tesla Model Y Türkiye fiyatına büyük zam: İşte yeni fiyatlar Tam Boyutta Gör
    Elektrikli otomobil devi Tesla, geçtiğimiz nisan ayında Türkiye piyasasına adım atmıştı. Firma, Model Y aracıyla Türkiye’ye girerken oldukça güçlü bir talep ile de karşılaşmıştı. Model Y’nin ilk teslimatlarını gerçekleştirmeye başlayan Tesla, bir süre önce ise Türkiye fiyatlarına zam yaptı. İşte yeni Tesla fiyat listesi:

    Güncel Tesla fiyat listesi💰
    Model Menzil Eski Fiyat (01.05.2023) Yeni Fiyat
    Tesla Model Y RWD 430 km 1.631.391 TL 1.732.765 TL
    Tesla Model Y AWD Long Range 533 km 1.702.864 TL 1.808.728 TL
    Tesla Model Y AWD Performance 514 km 1.795.523 TL 1.907.193 TL

    Tesla Model Y fiyatları zamlandı

    Tesla Model Y Türkiye fiyatına büyük zam: İşte yeni fiyatlar Tam Boyutta Gör
    Tesla Model Y, ilk çeyrekte dünyanın en çok satan aracı olma unvanının ardından Türkiye’de zamlandı. Bu zamlar, artan döviz kuru nedeniyle uygulandı. Firma, Türkiye’de sunduğu üç farklı Model Y seçeneğine Mayıs ayının ilk haftasına göre 100 bin TL ila 111 bin TL arasında zam uyguladı. Zamlar sonrasında Tesla Model Y RWD 1.732.765 TL, Tesla Model Y AWD Long Range 1.808.728 TL ve Tesla Model Y AWD Performance 1.907.193 TL oldu.

    Tesla Model Y, satışa sunulduğundan bu yana 10 binden fazla sipariş aldı. Firma, Model Y teslimatlarına başlamış olsa da Haziran ayından sonra süreci hızlandırmayı hedefliyor. Bununla birlikte Tesla, Türkiye’deki ilk mağazasını Kanyon AVM’de açmıştı. Bir süre önce ise ikinci mağazasını Akasya AVM’ye açan Tesla, ilerleyen dönemlerde 20 farklı noktada satış sonrası hizmet vermeye başlayacak. Tesla’nın ilk servis ise Merter’de açılıyor.

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