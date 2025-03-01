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    BİM marketler elektrikli bisiklet ve benzinli motosiklet satacak

    7 Mart BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında RKS RSIII PRO X ve KUBA Speed Light elektrikli bisiklet yanında SkyJet markasına ait benzinli motosikletler yer alıyor. 
    7 Mart BİM aktüel Tam Boyutta Gör
    Teknoloji ürünleri için önemli vitrinlerden birisi haline gelen zincir marketler, artık motorlu araçlar için de satış noktasına dönüştü. Pek çok yeni marka ve model, ilk tanıtım için zincir marketlerin kataloglarını tercih ediyor. 

    7 Mart BİM aktüel teknoloji ürünleri

    7 Mart BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında iki kardeş markanın elektrikli bisikletleri yer alıyor. RKS RSIII PRO X elektrikli bisiklet, katlanabilir yapısı, 45 kilometreye kadar menzili, ön/arka fren diski, 250W motoru ile 20950TL seviyesinde. 

    KUBA Speed Light elektrikli bisiklet ise ince teker, 35 kilometreye kadar menzil, 250W motor, Shimano 6 vites, LED gösterge, LED far gibi özelliklerle 15450TL fiyat etiketi ile alıcılarını bekliyor olacak. 

    Benzinli motosiklet kataloğunda ise Skyjet markasına ait 125CC Bayberry çantalı motosiklet 52975TL iken 125CC Bellina motosiklet modeli 49900TL olarak satılacak. 125CC Rivero motosiklet modeli ise 69000TL. 
     

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