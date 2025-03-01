Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Hyundai ve Kia katı hal batarya teknolojisinde geride kalmış olabilir!

    Elektrikli otomobil pazarı için en büyük beklentilerden biri haline gelen katı hal bataryaları aynı zamanda yeni bir rekabetin de temsilcisi konumuna geldi. Peki Hyundai ve yarışın neresinde?

    Hyundai ve Kia katı hal batarya teknolojisinde geride mi kaldı Tam Boyutta Gör

    Elektrikli araç dünyasında devrim yaratması beklenen katı hal bataryaları için rekabet hızla devam ediyor. Ancak Hyundai Motor Group, bu teknolojiyi 2030'dan önce ticarileştirmeyi pek mümkün görmüyor. Kia’nın 2025 EV Day etkinliğinde konuşan Hyundai Motor'un küresel üretim planlama şefi Spencer Cho, katı hal bataryalarının beklenenden çok daha karmaşık olduğunu belirterek, kesin bir zaman çizelgesi vermenin şu an için zor olduğunu ifade etti. Hyundai ve Kia, bu süreçte mevcut batarya teknolojilerini geliştirerek, daha uygun maliyetli lityum demir fosfat (LFP) ve lityum nikel mangan kobalt (NMC) bataryalara odaklanacak.

    Öte yandan, bazı rakipler bu teknolojiyi daha erken sunma konusunda iddialı. Mercedes-Benz, katı hal bataryayla donatılmış ilk elektrikli aracını test etmeye başladığını duyurdu. Şirket, ABD merkezli Factorial Energy ile birlikte geliştirdiği yeni nesil bataryaların menzili %80 artıracağını belirtiyor. Bu da yaklaşık 1.000 kilometrelik bir sürüş mesafesi anlamına geliyor.

    Stellantis de benzer bir adım atarak, 2026 yılında katı hal batarya teknolojisine sahip elektrikli Dodge Charger modellerini piyasaya sürmeyi hedefliyor. Japon üreticiler Toyota, Honda ve Nissan ise bu alanda ciddi yatırımlar yaparak, 2027-2028 yıllarında ticari üretime başlamayı planlıyor. Toyota, Japon petrol şirketi Idemitsu ile iş birliği yaparak, batarya üretiminde kullanılacak lityum sülfür tedarikini güvence altına alıyor.

    Çinli devler CATL ve BYD de boş durmuyor. BYD’nin batarya bölümü CTO’su Sun Huajun, 2027'de ilk katı hal bataryalı aracını piyasaya süreceklerini ancak bu teknolojinin yaygın olarak kullanılmasının 2030'u bulacağını söylüyor. CATL de benzer bir yol haritası izleyerek, bu alandaki çalışmalarını hızlandırıyor.

    Katı hal bataryaları elektrikli araçlarda menzil, güvenlik ve şarj süresi gibi kritik konularda büyük avantajlar sunacak. Ancak görünen o ki, bu teknolojinin tam anlamıyla yaygınlaşması için otomotiv sektörü birkaç yıl daha beklemek zorunda kalacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    HAVELSAN’ın yeni İHA’sı BULUT envantere girdi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    facetime sesli arama yapamıyorum rahatsız etme modunda telefon çalıyor karbüratör hava ayarı bozuksa ne olur polo lastik basıncı hexel kombi kullanıcı yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing Phone 1
    Nothing Phone 1
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo Thinkbook 16
    Lenovo Thinkbook 16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum