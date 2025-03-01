Hyundai ve Kia katı hal batarya teknolojisinde geride kalmış olabilir!

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Elektrikli araç dünyasında devrim yaratması beklenen katı hal bataryaları için rekabet hızla devam ediyor. Ancak Hyundai Motor Group, bu teknolojiyi 2030'dan önce ticarileştirmeyi pek mümkün görmüyor. Kia’nın 2025 EV Day etkinliğinde konuşan Hyundai Motor'un küresel üretim planlama şefi Spencer Cho, katı hal bataryalarının beklenenden çok daha karmaşık olduğunu belirterek, kesin bir zaman çizelgesi vermenin şu an için zor olduğunu ifade etti. Hyundai ve Kia, bu süreçte mevcut batarya teknolojilerini geliştirerek, daha uygun maliyetli lityum demir fosfat (LFP) ve lityum nikel mangan kobalt (NMC) bataryalara odaklanacak.

Öte yandan, bazı rakipler bu teknolojiyi daha erken sunma konusunda iddialı. Mercedes-Benz, katı hal bataryayla donatılmış ilk elektrikli aracını test etmeye başladığını duyurdu. Şirket, ABD merkezli Factorial Energy ile birlikte geliştirdiği yeni nesil bataryaların menzili %80 artıracağını belirtiyor. Bu da yaklaşık 1.000 kilometrelik bir sürüş mesafesi anlamına geliyor.

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Stellantis de benzer bir adım atarak, 2026 yılında katı hal batarya teknolojisine sahip elektrikli Dodge Charger modellerini piyasaya sürmeyi hedefliyor. Japon üreticiler Toyota, Honda ve Nissan ise bu alanda ciddi yatırımlar yaparak, 2027-2028 yıllarında ticari üretime başlamayı planlıyor. Toyota, Japon petrol şirketi Idemitsu ile iş birliği yaparak, batarya üretiminde kullanılacak lityum sülfür tedarikini güvence altına alıyor.

Çinli devler CATL ve BYD de boş durmuyor. BYD’nin batarya bölümü CTO’su Sun Huajun, 2027'de ilk katı hal bataryalı aracını piyasaya süreceklerini ancak bu teknolojinin yaygın olarak kullanılmasının 2030'u bulacağını söylüyor. CATL de benzer bir yol haritası izleyerek, bu alandaki çalışmalarını hızlandırıyor.

Katı hal bataryaları elektrikli araçlarda menzil, güvenlik ve şarj süresi gibi kritik konularda büyük avantajlar sunacak. Ancak görünen o ki, bu teknolojinin tam anlamıyla yaygınlaşması için otomotiv sektörü birkaç yıl daha beklemek zorunda kalacak.

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Hyundai ve Kia katı hal batarya teknolojisinde geride mi kaldı