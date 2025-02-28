Xiaomi SU7 Ultra, iki saatte 10 bin sipariş aldı, yıllık satış hedefine ulaştı!

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Tam Boyutta Gör Dün tanıtılan Xiaomi'nin süper spor otomobili SU7 Ultra, iki saat içerisinde 10.000 adet sipariş alarak yıllık satış hedefine ulaştı. 1.500 beygirlik elektrikli sedan, ön sipariş fiyatından %35 daha düşük olan 72.800 dolar fiyattan satışa sunuldu.

Xiaomi'nin CEO'su ve kurucusu Lei Jun lansman konferansı sırasında sahnede "Misyonumuz lüks otomobilleri uygun fiyatlı hale getirmek" dedi ve SU7 Ultra'yı överek "Geleneksel benzinli araçlar kesinlikle bu otomobil tarafından yenilecek" diye devam etti.

Siparişler 27 Şubat'ta Çin saatiyle 22:00'de başladı. Xiaomi, lansmandan 10 dakika sonra SU7 Ultra için 6.900 sipariş aldığını ve iki saat içinde 10.000 rakamının aşıldı duyurdu. Müşterilerin bir hafta içinde iade edilebilen 2.700 dolar kaporayı yatırmaları gerekiyor, ardından sipariş kilitleniyor.

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Xiaomi SU7 Ultra özellikleri

Geçtiğimiz Mart ayında piyasaya sürülen ve Xiaomi'nin ilk otomobili olan SU7 sedan'ın performans versiyonu olan SU7 Ultra, toplamda 1.138 kW (1.526 beygir) güce sahip üç elektrik motorunu barındırıyor. Ön aksta 288 kW (386 hp) gücünde tek bir e-motor ve arka aksta iki adet 425 kW (570 hp) elektrik motoru yer alıyor. 0-100 km/s hızlanma süresi 1,98 saniye olan araç, 359 km/s maksimum hıza erişebiliyor

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Otomobilde, 93,7 kWh kapasiteli CATL yapımı Qilin 2.0 üçlü NMC batarya paketi yer alıyor. CLTC ölçümlerine göre 620 km menzile sahip araç, %10'dan %80'e sadece 11 dakikada şarj olabiliyor.

Xiaomi, SU7 Ultra'nın Mart ayında İspanya'daki Mobil Dünya Kongresi'ne (MWC) geleceğini duyurdu. Küresel pazarlara da açılmayı hedefleyen şirket, üçüncü modeli YU7 SUV'yi Temmuz ayında piyasaya sürmeyi planlıyor.

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Xiaomi SU7 Ultra, iki saatte yıllık satış hedefine ulaştı!