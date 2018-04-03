Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nissan, kullanılmış bataryalar için değişim programı başlattı

Geçtiğimiz yıl tamamen elektrikli Leaf modeliyle 300 binin üzerinde satış gerçekleştiren Nissan, aracın ikinci el değerini artırmak için kullanılmış bataryalara değişim programı başlatıyor.
1 yıl
1,7b
1
1
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Nissan, kullanılmış bataryalar için değişim programı başlattı
Tam Boyutta Gör

Nissan, ikinci el Leaf modellerini kullanan Japon müşterileri için batarya değişim programı başlattığını duyurdu. Yapılan duyuruya göre, kullanıcılar Mayıs ayından itibaren başlayacak değişim programıyla birlikte kullanılmış bataryalarını belli bir ücret karşılığında yenisiyle değiştirebilecek.

Daha önce, yeni bir 24kWh bataryaya ihtiyacı olan Leaf kullanıcılarının 6,200 doları gözden çıkarması gerekiyordu. Ancak, yeni programla yeniden üretim sürecinden geçirilen bataryalar Mayıs ayından itibaren 2,850 dolardan değişime sunulacak.

Nissan, yeni programla birlikte elektrikli araçlarının ikinci el değerini artırmaya çalışıyor. Bunun da kullanıcı deneyimini geliştireceğine ve elektrikli araçların teşvik edilmesine olumlu yönde katkı sağlayacağına inanıyor.

300 binin üzerinde sattı 

2010 yılından bu yana üretimde olan Nissan Leaf, geçtiğimiz yıl dünya genelinde 300 binin üzerinde satıldı. Nissan ayrıca, Chevy Bolt ve Tesla Model 3 ile rekabet edebilmek için yeni bir jenerasyona giriş yaptı. Şirketin yakın gelecekteki planları arasında bir crossover modelin de dahil olduğu 8 tamamen elektrikli araç üretmek bulunuyor. 2022 yılına gelindiğinde ise, yılda 1 milyon elektrikli araç satabilir duruma gelmek istiyor.


https://www.carscoops.com/2018/04/nissan-begins-exchange-program-used-leaf-batteries/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Sleeper 1 yıl
Bizim akücü mamed usta 3 te bir fiyatına halleder
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’ndan taksicilere darbe, UBER'e destek 1 yıl 2018'in ilk çeyreğinde Türkiye'nin en çok satan 10 otomobil markası 1 yıl Mahallelerdeki otopark sorununu çözecek adım 1 yıl YouTube saldırısını ülkemizde de tanınan bir YouTuber düzenledi 1 yıl Hava trafik kontrol sistemi bozuldu, Avrupa'daki uçuşların yarısı etkilendi 1 yıl Kingston’dan giriş seviyesine yönelik A1000 PCIe NVMe SSD modeli 1 yıl Güney Kore'nin kripto paradan alacağı vergi netleşiyor 1 yıl Asus Radeon RX 570 Expedition ekran kartı duyuruldu 1 yıl 1 milyon dolar ödüllü Clash Royale ligi başlıyor 1 yıl Xiaomi Black Shark'ın tanıtım tarihi belli oldu 1 yıl Samsung, Galaxy S10'un işlemcisini geliştirmeye başladı 1 yıl YouTube genel merkezine saldırı! Yaralılar var 1 yıl Intel altı çekirdekli Core i9 işlemcisini dizüstü bilgisayarlara taşıdı 1 yıl ARM hakimiyetine karşı RISC-V ortaklığı 1 yıl John McAfee kripto para tanıtımı için tweet başına 105 bin dolar istiyor 1 yıl MSI B360 Gaming Pro Carbon ve B360 çipset mercek altında 1 yıl Turkcell Teknoloji Zirvesi 2018 için geri sayım başladı 1 yıl Trump, Amazon'u yeniden hedef tahtasına koydu 1 yıl Kayıp veya çalınan telefonunuzu bulan program: Cerberus Anti Theft 1 yıl Rus efsanesi Lada'ya süper otomobil dopingi: Lada Questa 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Nissan, kullanılmış bataryalar için değişim programı başlattı Sonraki Elon Musk Model 3 üretiminde ipleri eline aldı: Fabrikada uyuyacak 1 yıl Xiaomi'den Siri ve Bixby'e rakip dijital asistan: Xiao Ai 1 yıl Bitcoin milyonerleri Lamborghini aldı, şirket satış rekoru kırdı 1 yıl Sosyal medyada ayda 200 milyon TL’lik satış var, denetim yok 1 yıl Milli piyade tüfeği MPT 76, askeri birliklerin kullanımına sunuldu 1 yıl Steam oyun makineleri yolun sonuna geldi 1 yıl Acer kablosuz şarj özellikli ultra ince AIO masaüstü bilgisayarını duyurdu 1 yıl Rusya'nın teslimat drone'u ilk uçuşunda kaza yaptı 1 yıl Fortnite iOS sürümü betadan çıktı 1 yıl Google, kripto para madenciliği uzantılarını yasakladı 1 yıl 2018 Ford Focus, 10 Nisan'da örtülerini kaldırıyor 1 yıl Huawei Honor 7X ve Honor 9 Lite Türkiye’de: İşte özellikleri ve fiyatı 1 yıl Bu yıl Nvidia Turing gelecek yıl Nvidia Ampere mimarisi 1 yıl Fortnite, oyun yayıncılığı konusunda da hızlı yükseliş içerisinde 1 yıl Apple, 2020'den itibaren Mac'lerde kendi işlemcilerini kullanacak 1 yıl Nükleer santrale özel kamu spotu hazırlandı 1 yıl Kaçakçılar drone kullanarak Çin’e 80 milyon dolar değerinde iPhone soktu 1 yıl Goo.gl link kısaltma servisi kapanıyor 1 yıl Orta seviye Google Pixel iddiaları 1 yıl Yapay zeka destekli bu uygulama kalan ömrünüzü hesaplıyor! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim