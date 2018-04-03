Nissan, kullanılmış bataryalar için değişim programı başlattı

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Nissan, ikinci el Leaf modellerini kullanan Japon müşterileri için batarya değişim programı başlattığını duyurdu. Yapılan duyuruya göre, kullanıcılar Mayıs ayından itibaren başlayacak değişim programıyla birlikte kullanılmış bataryalarını belli bir ücret karşılığında yenisiyle değiştirebilecek.

Daha önce, yeni bir 24kWh bataryaya ihtiyacı olan Leaf kullanıcılarının 6,200 doları gözden çıkarması gerekiyordu. Ancak, yeni programla yeniden üretim sürecinden geçirilen bataryalar Mayıs ayından itibaren 2,850 dolardan değişime sunulacak.

Nissan, yeni programla birlikte elektrikli araçlarının ikinci el değerini artırmaya çalışıyor. Bunun da kullanıcı deneyimini geliştireceğine ve elektrikli araçların teşvik edilmesine olumlu yönde katkı sağlayacağına inanıyor.

300 binin üzerinde sattı

2010 yılından bu yana üretimde olan Nissan Leaf, geçtiğimiz yıl dünya genelinde 300 binin üzerinde satıldı. Nissan ayrıca, Chevy Bolt ve Tesla Model 3 ile rekabet edebilmek için yeni bir jenerasyona giriş yaptı. Şirketin yakın gelecekteki planları arasında bir crossover modelin de dahil olduğu 8 tamamen elektrikli araç üretmek bulunuyor. 2022 yılına gelindiğinde ise, yılda 1 milyon elektrikli araç satabilir duruma gelmek istiyor.

https://www.carscoops.com/2018/04/nissan-begins-exchange-program-used-leaf-batteries/