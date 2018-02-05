Nissan ve Infiniti'den 6 yeni elektrikli model geliyor

Dördü Nissan, ikisi Infiniti olacak
Automotive News’e konuşan Nissan yetkilisi Toshihiro Hirai, bu modellerden dördünün Nissan, diğer ikisinin de Infiniti logosu ile üretileceğini belirtti. Bu 6 tamamen elektrikli araç, aynı zamanda Renault-Nissan-Mitsubishi birliğinin 2022’ye kadar üretmeyi planladığı 12 elektrikli aracın bir parçası olacak.
e-Power hibrit sistemi kullanılmayacak
Üretilecek altı araç da tamamen elektrikli olacak ve hiçbiri Nissan’ın kendi evinde popüler olan e-Power sistemi gibi bir hibrit teknoloji içermeyecek. Bilindik pek çok hibrit sistemin aksine, Nissan’ın e-Power sisteminde benzinli motor tekerleklere güç vermek için değil, elektrikli motoru şarj etmek için kullanılıyor.
Saikawa: Infiniti elektrikli otomobil markası olacak
Bu planlar sadece önümüzdeki 5 yılı kapsasa da, Nissan CEO’su Hiroto Saikawa geçtiğimiz ay düzenlenen 2018 Detroit Otomobil Fuarı sırasında Infiniti’nin eninde sonunda elektrikli otomobil markası olacağını açıklamıştı. 2021’den başlayarak Infiniti’nin yeni modelleri ya tamamen elektrikli yada e-Power hibrit sistemi kullanıyor olacak. Markanın ilk tamamen elektrikli aracı 2021 yılında çıkarılacak.
http://www.motortrend.com/news/nissan-infiniti-get-six-evs-next-five-years/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle