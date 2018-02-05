Nissan ve Infiniti'den 6 yeni elektrikli model geliyor

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Tüm dünyada elektrikli araçlara olan ilgi hem üretici hem de tüketici bazında gitgide artıyor. Dev üreticiler artık neredeyse her modelin bir elektrikli versiyonunu çıkarmaya başladı. Bu konuyla ilgili yeni bir haber de Nissan ve onun lüks kesime hitap eden markası İnfiniti’den geldi. İkili, önümüzdeki 5 yıl içerisinde 6 adet tamamen elektrikli model üretmeyi planlıyor.

Dördü Nissan, ikisi Infiniti olacak

Automotive News’e konuşan Nissan yetkilisi Toshihiro Hirai, bu modellerden dördünün Nissan, diğer ikisinin de Infiniti logosu ile üretileceğini belirtti. Bu 6 tamamen elektrikli araç, aynı zamanda Renault-Nissan-Mitsubishi birliğinin 2022’ye kadar üretmeyi planladığı 12 elektrikli aracın bir parçası olacak.

e-Power hibrit sistemi kullanılmayacak

Üretilecek altı araç da tamamen elektrikli olacak ve hiçbiri Nissan’ın kendi evinde popüler olan e-Power sistemi gibi bir hibrit teknoloji içermeyecek. Bilindik pek çok hibrit sistemin aksine, Nissan’ın e-Power sisteminde benzinli motor tekerleklere güç vermek için değil, elektrikli motoru şarj etmek için kullanılıyor.

Saikawa: Infiniti elektrikli otomobil markası olacak

Bu planlar sadece önümüzdeki 5 yılı kapsasa da, Nissan CEO’su Hiroto Saikawa geçtiğimiz ay düzenlenen 2018 Detroit Otomobil Fuarı sırasında Infiniti’nin eninde sonunda elektrikli otomobil markası olacağını açıklamıştı. 2021’den başlayarak Infiniti’nin yeni modelleri ya tamamen elektrikli yada e-Power hibrit sistemi kullanıyor olacak. Markanın ilk tamamen elektrikli aracı 2021 yılında çıkarılacak.

http://www.motortrend.com/news/nissan-infiniti-get-six-evs-next-five-years/