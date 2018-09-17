Nissan yakında Leaf’in daha uzun menzilli versiyonunu çıkaracak

Nissan daha uzun menzil sunan bir Nissan Leaf çıkarmayı planlıyor. Şirketin bu yönde bir hazırlıkta olduğu 2019 model araç fiyatlarının açıklandığı basın bülteninde ortaya çıktı.

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Nissan, Cuma günü yaptığı açıklamada 2019 model Leaf elektrikli otomobilinin fiyatını duyurmayı planlanıyordu. Ancak, basın açıklamasının derinlerinde "Gelecekte daha uzun menzilli bir versiyon sunulacak" şeklinde bir cümle vardı.

Menzil önemli ölçüde yükseliyor

Söz konusu cümlede muhtemelen 60 kWh'lik (standart versiyondan 20 kWh daha fazla) bir batarya paketi ile gelmesi beklenen E-Plus versiyonu kastediliyor. Yeni araç tek şarjla tam 362 km yok yapabilecek. Karşılaştırma yapabilmeniz açısından piyasadaki en yeni nesil Leaf'in 241 km menzil sunduğunu belirtelim.

Aracın 0'dan 100 km/s hıza ulaşma süresi de 8.5 saniyeden 6.5 saniyeye düşecek. E-Plus'ın 50 kW yerine 100 kW DC şarj kapasitesine ve ek bir termal yönetim sistemine sahip olduğu söyleniyor. Nissan, yüksek kapasiteli batarya ile güçlendirilmiş versiyonun ne zaman piyasaya çıkacağını ise açıklamadı.

https://insideevs.com/nissan-leaf-pricing-2019-60-kwh/