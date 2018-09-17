Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nissan yakında Leaf’in daha uzun menzilli versiyonunu çıkaracak

Nissan dünyanın en çok satan elektrikli otomobilinin tek şarjla daha uzun mesafe gidebilen bir versiyonunu çıkaracak. Şirket E-Plus olarak gelmesi beklenen aracı basın açıklamasında doğruladı.
8 ay
4,2b
1
5
Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Nissan daha uzun menzil sunan bir Nissan Leaf çıkarmayı planlıyor. Şirketin bu yönde bir hazırlıkta olduğu 2019 model araç fiyatlarının açıklandığı basın bülteninde ortaya çıktı.
Ayrıca Bkz. "Volvo sürücüsüz araçlarını İsveç'te test etmek için izin aldı"
Nissan, Cuma günü yaptığı açıklamada 2019 model Leaf elektrikli otomobilinin fiyatını duyurmayı planlanıyordu. Ancak, basın açıklamasının derinlerinde "Gelecekte daha uzun menzilli bir versiyon sunulacak" şeklinde bir cümle vardı.

Menzil önemli ölçüde yükseliyor

Söz konusu cümlede muhtemelen 60 kWh'lik (standart versiyondan 20 kWh daha fazla) bir batarya paketi ile gelmesi beklenen E-Plus versiyonu kastediliyor. Yeni araç tek şarjla tam 362 km yok yapabilecek. Karşılaştırma yapabilmeniz açısından piyasadaki en yeni nesil Leaf'in 241 km menzil sunduğunu belirtelim.
Aracın 0'dan 100 km/s hıza ulaşma süresi de 8.5 saniyeden 6.5 saniyeye düşecek. E-Plus'ın 50 kW yerine 100 kW DC şarj kapasitesine ve ek bir termal yönetim sistemine sahip olduğu söyleniyor. Nissan, yüksek kapasiteli batarya ile güçlendirilmiş versiyonun ne zaman piyasaya çıkacağını ise açıklamadı.

https://insideevs.com/nissan-leaf-pricing-2019-60-kwh/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
bulentcandan 8 ay
Konuya gelecek olursak; Nissan Leaf'de aktif batarya soğutma sistemi bulunmuyor, bu yüzden şarj esnasında pilin sıcaklığının artmaması için şarj gücü giderek düşürülüyor ve bataryanın tam dolma süresi uzuyor. Yeni güncelleme ile bu sorunu galiba aşacaklardır.
Kim için iyi? Elbette ecnebi memleketinde elektrikli araç alacaklar için iyi. Bizi şimdilik pek bağlanıyor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bulentcandan 8 ay
Bende hibrit bir araç var. Bu kulaklar neler duydu... "Hamza, gel gel, bah! Araba hiç ses çıkartmıyör" veya "Abi, bunu nerede fişe takıyorsun"...
Bunları duyduktan sonra bırak elektrikli otomobilleri, diğer bir çok konuda insan umudunu yitirmiyor değil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
津波 8 ay
İyi hoş da tipleri çok kötü bu elektrikli araçların. Trafikte bile uzaktan hemen anlaşılıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ouzqan 8 ay
Elektrikli araçlar güzele benziyor. Ne kadar çok çeşit gelirse o kadar iyi ama bu model bizim ülkemize uğrar mı bilemiyorum.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 ay iPhone Xs satışları beklenenin altında kaldı 8 ay Dünyanın ilk hidrojen yakıt hücreli treni seferlere başladı 8 ay Mercedes-AMG GT 43 tanıtıldı! 8 ay Kablolu gibi hızlı kablosuz fare ve Qi kablosuz şarjlı mause pad "Corsair Dark Core RGB SE ve MM1000 incelemesi" 8 ay Erkek Giyim Modellerinde Dufy Kreasyonları 8 ay Rus yapımı Suriye füzeleri ile düşürülen Rus uçağı: IL-20 8 ay Dört kameralı Huawei Mate 20 Lite'ın Türkiye fiyatı açıklandı 8 ay 2018 Uluslararası Mimarlık Ödülleri’nin kazananları belirlendi 8 ay Yılın Otomobili Ödülleri’nde 2019 adayları belli oldu! 8 ay Xiaomi, Apple'ın fiyat politikasıyla fena dalga geçti 8 ay DevOpsDays, yazılım ve operasyon ekiplerini buluşturuyor 8 ay Uber, rakibi Careem'i satın almak için 2 milyar doları gözden çıkardı 8 ay Monster'da Bu Hafta - Race Driver: GRID 8 ay Çift ekranlı ZTE nubia Z18S videoda göründü 8 ay Elon Musk'ın ''pedofil'' dediği dalgıç, Musk'a dava açtı 8 ay Samsung'dan yeni bir akıllı telefon serisi geliyor: Galaxy M 8 ay Google, yapay zekalı ses tanıma özelliğini geliştiriyor 8 ay Elon Musk ilk 'Ay turistini' açıkladı: Yusaku Maezawa kimdir? 8 ay Honor Play | Fiyat Performans şampiyonu ön inceleme 8 ay Tuz Gölü'nde yerli roketler yarıştı 8 ay GÖRÜNTÜLENEN Nissan yakında Leaf’in daha uzun menzilli versiyonunu çıkaracak Sonraki iPhone sadece birkaç satır CSS koduyla çökertilebiliyor 8 ay Hackerlar Hindistan hükümetine ait web sitelerinde kripto para madenciliği yaptı 8 ay Suudi Arabistan'dan Tesla'nın rakibine 1 milyar dolarlık yatırım 8 ay Konforlu bir Taht "Rampage Throne incelemesi" 8 ay GameX 2018 Fuar Değerlendirmesi 8 ay SPIN Accelerator ile spor girişimleri kendisini gösterebilecek 8 ay Kağıt fiyatlarındaki artış Resmi Gazete'yi de vurdu 8 ay iOS 12 çıktı! iOS 12 ile gelen yenilikler neler? 8 ay Kaliforniya Eyaleti kendi uydusunu fırlatmayı planlıyor 8 ay Aynı donörden organ nakledilen dört kişi de kansere yakalandı 8 ay İngiliz basını iPhone Xs Max yerine Audi A4 öneriyor 8 ay Fortnite bağımlılığı yüzlerce boşanma ile sonuçlanıyor 8 ay IKEA sıfır emisyon hedefi 8 ay Google'ın Çin'e geliştirdiği arama motoru, aramaları telefon numaralarına bağlayacak 8 ay Akıllı telefon üreticisi OnePlus, TV pazarına girmeye hazırlanıyor 8 ay Oyuncular müjde: Honor Play’in Türkiye fiyatı belli oldu 8 ay Tim Cook'tan fiyat açıklaması: Müşterilerimiz inovasyon için ödeme yapmaya hazır 8 ay Facebook sahte haberlerle mücadelede Twitter'dan daha başarılı 8 ay WhatsApp'a koyu tema geliyor 8 ay Yaşlıların her gün 1 aspirin alması tehlikeli olabilir Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim