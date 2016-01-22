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Nissan'dan İngiltere'de dev yatırım

Dünya'nın en çok satan elektrikli otomobil modeli LEAF ile büyük bir başarıya imza atan Nissan, Avrupa'nın en büyük lityum-iyon üretim tesisini İngiltere'de kurma kararı aldı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Serhat Çevik
Haber Editörü
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Nissan'dan İngiltere'de dev yatırım
 
Sunderland şehrine yapacağını belirttiği yatırımı Japon üreticinin elektrikli otomobiller konusunda ki kesin yaklaşımının da bir göstergesi olarak gösteriliyor. Kurulacak devasa tesis lityum-iyon bataryalarının üretim, depolama ve mühendislik çalışmalarının bir bütün olarak tek çatı altında yapılmasına olanak verecek. 26.5 milyon Euro'luk yatırım ile kurulacak tesis ayrıca Avrupa’nın en büyük lityum-iyon üretim tesisi olacak. Elektrikli otomobili LEAF ile Dünya genelinde 200 bin satış rakamına ulaşan Nissan,  segmentin lider firması olarak kalmak için yatırımları arttıracağını belirtiyor.
Nissan'dan İngiltere'de dev yatırım
 
Japon üretici ayrıca İngiltere’deki teknoloji şirketlerinin ve akademik kadroların da içinde yer alacağı bir projenin de duyurusunu yaptı. 19.4 milyon Euro’luk bütçe ayrılan proje Nissan’ın elektrikli otomobilleri için yeni nesil bataryalar üzerine araştırmalara yoğunlaşacak.


http://www.t3.com/news/nissan-wants-to-keep-the-production-of-its-electric-batteries-here-in-the-uk Yorum Yaz
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umut_baris 3 yıl en beğenilen
Aslında farkında mısını bilmiyorum ama şu elektrikli otomobil sektörünü bir nevi japonlar yönetiyor diyebiliriz.


Tesla Motors pilleri panasonic ile geliştiriyor ve şu an Gigafactory'i kuruyor. Nissan da aynı şekilde bir yatırımı Avrupa'ya yapıyor.

Nissan bence Tesla'yı ezip geçebilir. Konum itibariyle taleplere Tesla'dan daha hızlı yanıt verebilir.
Aslında farkında mısını bilmiyorum ama şu elektrikli otomobil sektörünü bir nevi japonlar yönetiyor diyebiliriz.Tesla Motors pilleri pa...
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BarGoS 3 yıl
Nissan elektrik motorlarını toyota dan pilleride panasonic ten ( ikiside japon ) alıyoru. Şimdi kendi üretecek
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teramit 3 yıl
veleciraptor
26 milyon avro ve dev yatırım? O zaman Teslanın yatırımını nasıl adlandıracağız?

giga yatırım :)
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Patren 3 yıl
reanult nissanı batmaktan kurtardı şimdi renaultdan 2 kat daha fazla araba satıyor tabi satılan arabalardan renaultda para alıyor
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teramit 3 yıl
Tesla model 3 ü mart ayı içinde lanse edecek, çok gelişmiş özellikleri olan performanslı bir araç emsallerine göre, abd pazarını domine etmesi kaçınılmaz avrupayı da ciddi etkiler.Adamların en büyük eksisi tecrübeli olmamaları. Nasıl ki iphone cep telefonu sektöründe fiyatından ödün vermeden iş yapıyorsa Tesla nın elektrikli araç sektöründe benzer potansiyeli var.Japon ve çinli elektrikli araçlarla orta segment rekabetini önümüzdeki yıllarda hep beraber göreceğiz.
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leventdln 3 yıl
ingiltere dışında avrupada satmaz
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Cossie 3 yıl
Chevrolet Bolt vs menzilde 300 kilometreye ulaştı, 5 dakikada hızlı şarj olayı gelirse bu iş tamamdır. Artık en azından hybrid olmayan otomobil çıkmasın fabrikadan. Hepsi plug-in hybrid olsun ondan sonra dizel ya da benzinli olsun. Yıl olmuş 2016 sadece benzinli, sadece dizel yeni yeni modeller çıkıyor içim acıyor.
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Fiasco 3 yıl
veleciraptor
26 milyon avro ve dev yatırım? O zaman Teslanın yatırımını nasıl adlandıracağız?

nickin tanıdık geliyor. knight online manes'te oynamışlığın varmı
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umut_baris 3 yıl en beğenilen
Aslında farkında mısını bilmiyorum ama şu elektrikli otomobil sektörünü bir nevi japonlar yönetiyor diyebiliriz.


Tesla Motors pilleri panasonic ile geliştiriyor ve şu an Gigafactory'i kuruyor. Nissan da aynı şekilde bir yatırımı Avrupa'ya yapıyor.

Nissan bence Tesla'yı ezip geçebilir. Konum itibariyle taleplere Tesla'dan daha hızlı yanıt verebilir.
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veleciraptor 3 yıl
26 milyon avro ve dev yatırım? O zaman Tesla'nın yatırımını nasıl adlandıracağız?
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