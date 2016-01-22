Nissan'dan İngiltere'de dev yatırım





Sunderland şehrine yapacağını belirttiği yatırımı Japon üreticinin elektrikli otomobiller konusunda ki kesin yaklaşımının da bir göstergesi olarak gösteriliyor. Kurulacak devasa tesis lityum-iyon bataryalarının üretim, depolama ve mühendislik çalışmalarının bir bütün olarak tek çatı altında yapılmasına olanak verecek. 26.5 milyon Euro'luk yatırım ile kurulacak tesis ayrıca Avrupa’nın en büyük lityum-iyon üretim tesisi olacak. Elektrikli otomobili LEAF ile Dünya genelinde 200 bin satış rakamına ulaşan Nissan, segmentin lider firması olarak kalmak için yatırımları arttıracağını belirtiyor.

Japon üretici ayrıca İngiltere’deki teknoloji şirketlerinin ve akademik kadroların da içinde yer alacağı bir projenin de duyurusunu yaptı. 19.4 milyon Euro’luk bütçe ayrılan proje Nissan’ın elektrikli otomobilleri için yeni nesil bataryalar üzerine araştırmalara yoğunlaşacak.





http://www.t3.com/news/nissan-wants-to-keep-the-production-of-its-electric-batteries-here-in-the-uk