Nissan'ın yeni 3 silindirli motoru, en az yakıt tüketen benzinli motorlar arasındaki yerini aldı

Tamamen elektrikli Leaf modeli sayesinde haberlerimizde oldukça fazla yer bulmayı başaran Nissan, şimdi de yeni geliştirdiği iddialı bir geleneksel içten yanmalı motoruyla karşımıza çıktı.Uzun zamandır üzerinde çalışılan ve Micra DIG-S modelinde kullanılan bu yeni motor özellikle düşük emisyon ve başarılı yakıt tüketim değerleriyle ön plana çıkıyor.
1.2 litre hacminde ve 3 silindirli motor, Nissan mühendislerininin süperşarj sistemini kullanmaları nedeniyle, atmosferik 1.5 litre hacmindeki motorların gücüne ulaşabilmiş. 98 beygir güç ve 142 NM torka sahip motorun 13:1 sıkıştırma oranına sahip olmasından dolayı yanma verimi büyük ölçüde artmış. Motor içi sürtünmelerin azaltılması, başarılı bir motor işletme sisteminin kullanılması, start-stop (dur-kalk) ve enerji geri kazanım sistemleri gibi donanımlara sahip olmasından dolayı ortalama yakıt tüketimi değeri de çok iddialı: 4.1 litre/100 kilometre. Micra'yı maksimum 180 kilometre/saat hıza çıkartabilen bu küçük ama güçlü motorun emisyon değeri ise 95 gram/kilometre olarak açıklanmış.
Manuel veya CVT şanzımanla satın alınabilen Micra DIG-S, ilk olarak halen devam etmekte olan Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtılıyor. Süperşarjlı motorun yanında, aynı zamanda 1.2 litre hacminde atmosferik ve 80 beygir güç üreten bir motor da müşterilerin tercihine sunulmuş.
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tebrikler hortçu kardeş
pil sorunu aşılırsa bu iş tamamdır.
birde pilin şarjı meselesi 10 dakikada şarj olup 400km yol yapması lazım ki teknolojiye komple bir geçiş olabilsin.
güzel gelişme