Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nissan'ın yeni 3 silindirli motoru, en az yakıt tüketen benzinli motorlar arasındaki yerini aldı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
32,6b
1
17
Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Tamamen elektrikli Leaf modeli sayesinde haberlerimizde oldukça fazla yer bulmayı başaran Nissan, şimdi de yeni geliştirdiği iddialı bir geleneksel içten yanmalı motoruyla karşımıza çıktı.Uzun zamandır üzerinde çalışılan ve Micra DIG-S modelinde kullanılan bu yeni motor özellikle düşük emisyon ve başarılı yakıt tüketim değerleriyle ön plana çıkıyor.

1.2 litre hacminde ve 3 silindirli motor, Nissan mühendislerininin süperşarj sistemini kullanmaları nedeniyle, atmosferik 1.5 litre hacmindeki motorların gücüne ulaşabilmiş. 98 beygir güç ve 142 NM torka sahip motorun 13:1 sıkıştırma oranına sahip olmasından dolayı yanma verimi büyük ölçüde artmış. Motor içi sürtünmelerin azaltılması, başarılı bir motor işletme sisteminin kullanılması, start-stop (dur-kalk) ve enerji geri kazanım sistemleri gibi donanımlara sahip olmasından dolayı ortalama yakıt tüketimi değeri de çok iddialı: 4.1 litre/100 kilometre. Micra'yı maksimum 180 kilometre/saat hıza çıkartabilen bu küçük ama güçlü motorun emisyon değeri ise 95 gram/kilometre olarak açıklanmış.

Manuel veya CVT şanzımanla satın alınabilen Micra DIG-S, ilk olarak halen devam etmekte olan Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtılıyor. Süperşarjlı motorun yanında, aynı zamanda 1.2 litre hacminde atmosferik ve 80 beygir güç üreten bir motor da müşterilerin tercihine sunulmuş.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 4 yıl
mikra modeli arkadan basık gibi zorlanarak küçültülmüş gibi bi havası var artı düşük motor uzun yolda nasıl ne yapar hararetidir yol tutmasıdır çekişidir tam bi muamma kendisi küçük konfor basit ama maşallah fiyatıı oh oh ne anladık peki bu küçücük aracı hangi kesim tercih eder anca kör heyecanlı birazda şöförlükte korkak olanlar tercih ederr
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jimhendrix 4 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

mikra modeli arkadan basık gibi zorlanarak küçültülmüş gibi bi havası var artı düşük motor uzun yolda nasıl ne yapar hararetidir yol tutmasıdır çekişidir tam bi muamma kendisi küçük konfor basit ama maşallah fiyatıı oh oh ne anladık peki bu küçücük aracı hangi kesim tercih eder anca kör heyecanlı birazda şöförlükte korkak olanlar tercih ederr

tebrikler hortçu kardeş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CoaxiaL 8 yıl
Devir tasarruf devri
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
last_legant 8 yıl
3 silindirli bir seat kullandım ibiza ydı sanırım baya uzun zaman oldu unuttum
Hatırladığım tek birşey vardı berabattt... Bu da tahminimce öyle fakat deneyip görmekte fayda var...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
korsanzeki168 8 yıl
petrol bu şekilde artmaya devam ederse elektrikli araçlar ucuz bile görüne bilir tek sorun pil
pil sorunu aşılırsa bu iş tamamdır.
birde pilin şarjı meselesi 10 dakikada şarj olup 400km yol yapması lazım ki teknolojiye komple bir geçiş olabilsin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
peugeot-406 8 yıl
nerede ise dizel kadaraz yakıyor maşallah.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nacer 8 yıl
Bu tür araçların handikapı malesef ülkemizde çok pahalı olmaları. Bu nedenle çoğu piyasaya girmiyor. Örneğin Toyota IQ. UK de 10.000 pound fiyatı. Burda 30 binden aşağı satmazlar. O fiyata da kimse almıyacağı için gelmiyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
diemcizone 8 yıl
Arkadaşlar, donanım haber değilmi burası? neden diğer sitelere göre donanım hakkında haberler geç ulaşıyor? + arabahaber.com olmuş resmen donanımhaber.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aydayd 8 yıl
Elektrikli otolar ilk başta tercih edilmeyecektir. Firmaların tercih edilebilir olmak için karışık araçlar üretmesi gerekecektir. Kimse saatlerce aracını şarj olsun diye başı boş bırakamaz, herkesinde özel otoparkı olmadığına göre mutlaka karma çözüm olmalıdır. Bu konuda en başarılı çalışmayı peugeot yapıyor. Önde bir dizel motor arkada ise bir elektrikli motora sahip araç üretmişler. Araç böylece hem az yakıyor hemde akü bitmesi durumunda bile yolda kalmıyor. 4 çeker olmasıda ayrı bir artısı. Kimse 150-200 km'de bir 3 saat şarja takacağı arabayı almaz akıllı olalım..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bende345 8 yıl
Fiat Twinair şu anda bu alnda bir numara bence.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sportifsan 8 yıl
Tabikide küçük motorlar için.. Petrol ömrünün uzaması gerekiyor. Nasıl mı? tüketimi azaltarak= küçük motorlu arabalarla piyasayı doldurarak. Zaten petrol bitmesne yakın elektrikliye geçiş olur hemde elektriklinin yayılması için zaman kazanılmış olur hemde bataryayı ozamana kadar anca ömrü uzun yaparlar ;)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yc#1 8 yıl
Yeni Clio'da da bu motoru görürüz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
olzii 8 yıl
yeni motor teknolojilerini hep küçük hacimli motorlara geliştiriyorlar. multiar ve tsi misal

güzel gelişme
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Wi Fi +18 Johan Elmander +18 caneycaney +15 WB +15 justruth +13 ecs_elite_group +13 javaprof +12 deoks +12 Askaparta +11 khytr89 +10
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
32585 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Otomobil Teknolojileri, nissan
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Logitech Anywhere MX Fare video inceleme "Cam yüzeylerde dahi yüksek hassasiyet!" 8 yıl Asus'un dünya başkan yardımcısıyla Intel'deki çipset sorununu ve yeni nesil donanımları konuştuk 8 yıl Röportaj: Intel'den TeknoKadın Projesi 8 yıl WD Elements Play: 1TB kapasiteli medya oynatıcı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Dizel Partikül Filtresi (Dpf) iptali
DH Forum
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim