Noelde mobil cihazlardan yapılan alışverişler %34.8 arttı

Noel Dünyada bir çok insan tarafından dini ve kültürel olarak kutlanmakta, bu kutlamalar ise her alanda yılın en yoğun dönemlerinden birin yaşanmasına sebep oluyor. IBM'in yayınladığı rapordaki rakamlar yoğunluğun bu yıl da artış sağlandığını doğrular nitelikte.

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Raporda ilk dikkat çeken nokta toplam satışların geçen yıla oranla %8.3 artması. Ancak asıl dikkat çeken nokta ise mobil cihazlarla ilgili rakamlarda. Mobil veri kullanımı geçen yılın aynı dönemine göre %57.1 artarken, mobil satış trafiği ise %18.6 artış göstermiş. Görünen o ki bu artışı sağlayan kitle sadece gezinmekle kalmayıp alışverişlerini de tamamlayarak mobil satışların %34.8 artmasına sebep olmuş.Ayrıca raporda dikkat çeken bir diğer nokta ise iOS işletim sistemli cihazların Android cihazlara trafik ve satış anlamında kurduğu üstünlük. Alışveriş yapan bir iOS cihaz kullanıcısı alışverişi için ortalama 97.28 dolar harcarken Android cihazlarda bu rakam 67.4 dolara düşüyor. Toplam veri trafiğinde de iOS cihazlar %39.1'lik dilimi oluştururken Android cihazlar %17.7'ye hakim oldu. Üretici için daha önemli bir kısım olan satışlarda ise toplam satışların %27'si iOS cihazlarla yapılırken %7.6'si Android cihazlar ile yapıldı.Ancak raporda bilgisayarların hala çoğunluğu yansıttığı görülüyor. Bilgisayarlar genel trafiğin %42.6'sını oluştururken, satışların da %65.2'lik bölümüne hakim. Bilgisayardan yapılan ortalama alışveriş tutarı ise 107.72 dolar. IBM raporlarını Digital Analytics Benchmark sistemi ile 800 parekende satış sitesinden gerçek zamanlı bilgiler alarak oluşturuyor.