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Nokia, 41MP kameralı Lumia modeli ile ilgili ipuçları vermeye devam ediyor

5 yıl
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36
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia, 41MP kameralı Lumia modeli ile ilgili ipuçları vermeye devam ediyor

Nokia'nın geçen yıl piyasaya sürdüğü 41MP kameraya sahip 808 PureView modelinin ardından, aynı teknolojinin ne zaman Windows Phone ekosistemine geleceği aylarca tartışmalara konu olmuştu. Nokia'nın göndermeye başladığı davetiyeler ile de gerekli cevabı ne zaman alacağımız belli oldu.

11 Temmuz'da basın mensuplarını Zoom kavramını yeniden icat etmeye davet eden Nokia, yeni modeli ile ilgili ipuçları vermeye devam ediyor. Bugün resmi blogda yayınlanadığı gönderide bir slogana yer veren Nokia, 41 milyon sebebe vurgu yapmış. Bu da 41MP çözünürlüğü dolaylı olarak resmileştirmiş oluyor.

Şimdiye kadar internete sızan görsellerde cihazın neye benzeyeceği az çok belli olmuş durumda. PureView 808 modelinden farklı olarak arka kamera kapağının çember biçiminde olduğu görülüyor. Nokia ayrıca Lumia 920 serisindeki tasarım çizgilerine de çok fazla dokunmamış.

Samsung'un Galaxy S4 Zoom modelini tanıtması ve Sony'nin i1 modelinin bazı sertifika başvurularında ortaya çıkması ile birlikte Nokia'nın kamera odaklı yeni silahı da daha bir önem kazandı. Bu üç modelin piyasadaki rekabeti ise gelecek yıl bu alana daha çok firmanın yatırım yapmasında belirgin bir rol oynayacak. Nokia yeni modeli ile ilgili ipuçları vermeye devam edecek. 

http://conversations.nokia.com/2013/06/19/41-million-reasons-to-zoom-in-to-nokia-conversations-on-july-11th/ Yorum Yaz
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memoseler 5 yıl en beğenilen
Snapdragon 800 ile gelsin... Piyasada dengeleri değiştirsin.
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ozankardes 5 yıl
Firaristt
memoselerSnapdragon 800 ile gelsin... Piyasada dengeleri değiştirsin.
Gelsin de Nerede kullanılacak? 3-5 oyun haricinde wpnin donanıma ihtiyacı yok. Olan oyunlar da S4 çipinde çalışıyor zaten.

800'ün farkı 4K video kaydına destek vermesi.
FiraristtmemoselerSnapdragon 800 ile gelsin... Piyasada dengeleri değiştirsin.Gelsin de Nerede kullanılacak? 3-5 oyun haricind...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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FRAPS 5 yıl HighonFire
BrokenCross
FRAPS
Kesinlikle snapdragon 800 ile gelecektir.Daha aşağısı zaten 41 mp desteklemiyor



Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


1.3 ghzlik tek çekirdek 808 nasıl destekliyor o zaman?

Wp işletim sistemi sadece snapdragon işlemcilerle çalışıyor ,dolayısıyla qualcomm işlemcilerini baz alıyoruz.Ve bu işlemciler arasında sadece s800 işlemcisi destekliyor.
Symbianda ise nokia kendi özel çipsetini kullandı , dolayısıyla işlemci hızından bağımsız şekilde zınk diye 41mp fotolar çekmek mümkün oluyordu.Eğer wp esnek bir yapıda olsaydı , emin ol nokia tek çekirdekle bile o fotoğrafları çekerdi : )
BrokenCrossFRAPSKesinlikle snapdragon 800 ile gelecektir.Daha aşağısı zaten 41 mp desteklemiyor
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onur01651 5 yıl ekrem71
Jeton yeni düştü, s800ü duyurmasını beklediğimiz tablette cıkmasın.
( Hayalkırıklığı yaşarım)
Bu arada eosa ait boyutlar ortaya çıktı.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın




forum.donanimhaber.com/...
Burada ekrem de demiş zaten



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Zenci Forvet 5 yıl
Bu telefondan umutluyum.
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FreeRun 5 yıl
merakla beklemedeyiz.
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gokhans19 5 yıl
POSE1DON

4 çekirdek snapdragon 800, Adreno 330, 2 gb ram, alüminyum kasa, xenon flaş.. Eos modeli şu özelliklerle gelsin piyasayı alt üst eder.


İçinde wp olduğu sürece bi cacık olmaz.

Bu arada lumia 920 ile 520 donanım farklarına rağmen wp neredeyse aynı diyenler hayatlarında 520yi görmemişler. 520yi bırakın 620 ile 920 arasındaki akıcılıkta dağlar kadar fark var.
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nedensiz07 5 yıl
furkant1
wustti wp8 donanim canavari degil diyenleri hic bi zaman anlayamadim. guzel kardesim bugun android 300mb ram ile calisiyor ama kullandigin uygulamalari acinca 2gb anca hakkindan geliyor. su anda wp tarafinda bu tur bi uygulama yok ama bu tur uygulamalar geldikce keske 920 daha iyi donanimla gelseymis diyeceksiniz ayrica donanim ne kadar iyi olursa o kadar guncelleme alirsin bugun 4.1.2 kullanan 4 cekirdekli 2 gb ram li note 2 nin android 5.0 va ustunu almamasi icin hic bi sebep yok ama wp tarafinda malesef gecisler hep sorunlu...
Kardeş çekirdek itibarı ile WP, Androidten daha hafiftir. WP gerçekten hafif ve stabildir. Ister 2000liralık telefon olsun, ister 500liralık olsun. Buna yorum yapmamıza bile gerek yok. Bilindik birşey bu. (Note2 kullanıcısıyım)

söylediğine kesinlikle katılıyorum hocam.. bende s3 sahibiyim fakat öyle zamanlar oluyor ki telefon resmen ağlıyor. .androidi adam gibi kullanabilmek neredeyse imkansız.. haa 2000 tl gibi bir fiyat gözden çıkarsak o zaman biraz daha ite kaka çalışıyor.. 500 tl'lik androidlerden bahsetmeye bile değmez.. fakat wp 1600 liralık telefonda nasıl çalışıyorsa hemen hemen aynı hızda 500 liralık cihazdada çalışabiliyor.. peki neden android kullanıyorsun o zaman dersen wp hernekadar çok akıcı da olsa menüleri ve arayüzü çok ama çok sıkıcı.. insan birazda karmaşık olsun ve uğraşayım istiyor..
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Jurgen Klopp 5 yıl
4 çekirdek snapdragon 800, Adreno 330, 2 gb ram, alüminyum kasa, xenon flaş.. Eos modeli şu özelliklerle gelsin piyasayı alt üst eder.
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sevket861 5 yıl
Bildiğim kadarıyla 41 mp purewiev de görüntü işlemcide 8mp olarak işleniyor bu nedenle s800le geleceğini sanmıyorum
yanılıyor da olabilirim.
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denizci535 5 yıl
Ulemmm iyimi lumia920 yi almışım android den sonra kral oldu bu banaaaa...
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butze 5 yıl
41mp den sonra etkileyen ipucu olmaz bence
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haymatloshan 5 yıl
Tanıtın artık şu aleti.Dün başka bir sitede Nokia'nın bir firmayla birlikte %80 saydamlığa ulaşmış güneş enerjisi paneli çalışmaları var bununda haber olması gerekir aslında,hatta kamera konusundan daha önemli bir gelişme bu.
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ozankardes 5 yıl
Firaristt
memoselerSnapdragon 800 ile gelsin... Piyasada dengeleri değiştirsin.
Gelsin de Nerede kullanılacak? 3-5 oyun haricinde wpnin donanıma ihtiyacı yok. Olan oyunlar da S4 çipinde çalışıyor zaten.

800'ün farkı 4K video kaydına destek vermesi.
1 Yanıt Yanıtla +9
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Firaristt 5 yıl ozankardes
Fotoğraf ve kamera haricinde o donanımın bir anlamı olmayacak. Çünkü o güce ihtiyaç duyan bir uygulama yok. Kamera ve fotoğraf da sadece yüksek çözünürlük nedeniyle ve donanım kısıtlaması nedeniyle S800'e ihtiyaç duyuyor. Onun haricinde o donanım yatacak. Ama umarım Nokia ve WP beni haksız çıkarır da doğru düzgün uygulamalar WP platformuna da gelir.
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