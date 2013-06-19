Nokia, 41MP kameralı Lumia modeli ile ilgili ipuçları vermeye devam ediyor





Nokia'nın geçen yıl piyasaya sürdüğü 41MP kameraya sahip 808 PureView modelinin ardından, aynı teknolojinin ne zaman Windows Phone ekosistemine geleceği aylarca tartışmalara konu olmuştu. Nokia'nın göndermeye başladığı davetiyeler ile de gerekli cevabı ne zaman alacağımız belli oldu.





11 Temmuz'da basın mensuplarını Zoom kavramını yeniden icat etmeye davet eden Nokia, yeni modeli ile ilgili ipuçları vermeye devam ediyor. Bugün resmi blogda yayınlanadığı gönderide bir slogana yer veren Nokia, 41 milyon sebebe vurgu yapmış. Bu da 41MP çözünürlüğü dolaylı olarak resmileştirmiş oluyor.





Şimdiye kadar internete sızan görsellerde cihazın neye benzeyeceği az çok belli olmuş durumda. PureView 808 modelinden farklı olarak arka kamera kapağının çember biçiminde olduğu görülüyor. Nokia ayrıca Lumia 920 serisindeki tasarım çizgilerine de çok fazla dokunmamış.





Samsung'un Galaxy S4 Zoom modelini tanıtması ve Sony'nin i1 modelinin bazı sertifika başvurularında ortaya çıkması ile birlikte Nokia'nın kamera odaklı yeni silahı da daha bir önem kazandı. Bu üç modelin piyasadaki rekabeti ise gelecek yıl bu alana daha çok firmanın yatırım yapmasında belirgin bir rol oynayacak. Nokia yeni modeli ile ilgili ipuçları vermeye devam edecek.

http://conversations.nokia.com/2013/06/19/41-million-reasons-to-zoom-in-to-nokia-conversations-on-july-11th/