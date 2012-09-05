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Nokia, 7 milyonun üzerinde Lumia serisi cihaz sattığını açıkladı

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Finlandiyalı üretici, uzun süredir beklenen Lumia 820 ve Lumia 920'yi gün yüzüne çıkarırken, aynı zamanda Lumia serisi ile şu ana kadar gerçekleştirmiş olduğu çeşitli rakamları kamuoyuyla paylaştı.

Daha önce Lumia serisinin göstermiş olduğu performans değerlerine ilişkin herhangi bir açıklama yapmaya Nokia, bugüne kadar gerçekleşen satışlar ile 7 milyonun üzerinde Lumia cihazının kullanıcılar ile buluştuğunu belirtti. Ancak, şirket tarafından yapılan açıklamada asıl ilgi çeken nokta ise, bu rakamın 4 milyonunun son çeyrek itibariyle gerçekleştiği bilgisi. 54 ülkede, 130 operatör aracılığı ile satılan Lumia'ların satış rakamları rakiplerine göre düşük kalsa da, bu satışların Nokia'nın toparlanmasında önemli bir rol oynadığını belirtmekte fayda var. 

Şirketin yılın ikinci çeyreğinde sadece 400 bin Lumia satabildiği göz önüne alınacak olursa, Nokia'nın Lumia serisi ile oldukça etkileyici bir büyüme grafiği çıkardığı fark ediliyor. Nokia'nın Windows Phone 8 ile birlikte neler yapabileceği ise ilerleyen dönemlerde göreceğiz.

http://techcrunch.com/2012/09/05/nokia-7m-lumia-devices-sold-to-date-in-54-markets/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
nurettinaz 6 yıl
Keisnlikle doğrudur. Avrupa da daha da satışı yaygınlaşsın sen o zaman orakamın nerelere gideceğini gör. Ben gelir gelmez alacağım resmen rüyalarımı süsleyen bir model oldu. Hatta apple denilen kimilerinin sorgusuz sualsiz savunduğu bence sadece insan kazıklamaya çalışan markanın kendi yazılımı sözüm ona yapay zekalı asistan denilen SIRI bile şu an satılan en iyi telefon sorusuna lumia diye cevap veriyordu ki apple her zaman yaptığı gibi insanları kandırmaya devam ederek SIRI nin yazılımıyla oynadılar.
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haymatloshan 6 yıl
Bu sefer 10 milyondan fazla satacaktır ve bu tek telefonla bile gerçekleşebilir eğer fiyat politikası iyi olursa.
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Muhibbi- 6 yıl
Gel bide burdan yak
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FRAPS 6 yıl
Yetmez ama evetçiler nerede
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turbo-powwer 6 yıl
Lumnia 920 yi merakla bekliyorum
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myhotyro 6 yıl
ilker90
hani bize nokia nokia!!!! 7 milyon tane cihazdan bitane TR ye neden gelmez anlamış değilim

Dünyanın en büyük yazılım firması Windows Phone işletim sistemine Türkçe desteği eklemeyi beceremeyince Nokia'nın elinden ne gelir. Teslim olmuş durumda Microsofta.
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myhotyro 6 yıl
Lumnialar ile iş zor. Eski rakipsiz zamanlar çok geride kaldı.
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lj94 6 yıl
Yine iyi satmış nokia. Ama windows 8 ile patlama yapacaklarından eminim. Ama rakiplerinde samsungta var yani ATIV S. Çok dikkatli olmaları lazım
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trsinapsis 6 yıl
Samsung Galaxy S3'ün satış rakamının üçte biri.
Nokia'nın düştüğü hallere bak.
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Recharged 6 yıl
İçerisinde ki işletim sistemi kurtarıyor Nokia'yı.
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