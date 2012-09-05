Nokia, 7 milyonun üzerinde Lumia serisi cihaz sattığını açıkladı





Finlandiyalı üretici, uzun süredir beklenen Lumia 820 ve Lumia 920'yi gün yüzüne çıkarırken, aynı zamanda Lumia serisi ile şu ana kadar gerçekleştirmiş olduğu çeşitli rakamları kamuoyuyla paylaştı.





Daha önce Lumia serisinin göstermiş olduğu performans değerlerine ilişkin herhangi bir açıklama yapmaya Nokia, bugüne kadar gerçekleşen satışlar ile 7 milyonun üzerinde Lumia cihazının kullanıcılar ile buluştuğunu belirtti. Ancak, şirket tarafından yapılan açıklamada asıl ilgi çeken nokta ise, bu rakamın 4 milyonunun son çeyrek itibariyle gerçekleştiği bilgisi. 54 ülkede, 130 operatör aracılığı ile satılan Lumia'ların satış rakamları rakiplerine göre düşük kalsa da, bu satışların Nokia'nın toparlanmasında önemli bir rol oynadığını belirtmekte fayda var.





Şirketin yılın ikinci çeyreğinde sadece 400 bin Lumia satabildiği göz önüne alınacak olursa, Nokia'nın Lumia serisi ile oldukça etkileyici bir büyüme grafiği çıkardığı fark ediliyor. Nokia'nın Windows Phone 8 ile birlikte neler yapabileceği ise ilerleyen dönemlerde göreceğiz.

http://techcrunch.com/2012/09/05/nokia-7m-lumia-devices-sold-to-date-in-54-markets/