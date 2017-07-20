Bu günlerde tanıtılması beklenen Nokia’nın iddialı amiral gemi akıllı telefonu Nokia 8 yanlışlıkla tanıtıldı. Nokia Çin resmi sitesinde bir kaç dakika boy gösteren amiral gemisi sonrasında apar topar kaldırıldı.

Çok iddialı

Daha önceki görsellerle birebir örtüşen yeni afiş Nokia 8 modelini de teyit etmiş oldu. Şu an için Nokia’nın amiral gemisi Nokia 8 olacak. Bir süredir gündemde olan Nokia 9 modeli ise ya yok ya da yıl sonuna doğru tanıtılacak.

5.3 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte bir ekrana sahip olan Nokia 8 modeli Snapdragon 835 yonga setinden gücünü alıyor. 4GB/6GB LPDDR4 RAM, 32GB/64GB/128GB depolama kapasitesi, ön tarafta parmak izi okuyucu, Android 7.0 işletim sistemi, USB Tip-C bağlantısı gibi özellikleri olan modelin farklı tarafı Carl Zeiss arka kamera olacak.

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"Nokia 8 basın görseli sızdırıldı"

13MP+13MP çözünürlüğünde olacak sensörler, Carl Zeiss desteği ile akıllı telefon pazarında en iyilerden birisi olmaya çalışacak. Ayrıca kızılötesi odaklama ile de desteklenecek. Hatırlanacağı üzere Nokia, zamanında 41MP çözünürlüğündeki Carl Zeiss kamera ile oldukça ses getirmişti. Modelin fiyatı 675$-700$ arasında konumlanacak.

Nokia amiral gemileri tam da iPhone 8, Galaxy Note 8, LG V30, Google Pixel 2 gibi rakiplerin piyasaya çıktığı döneme denk geliyor. Bu bakımdan tüketiciye neler sunacağı büyük önem taşıyor. Bu hengameden alnının akıyla çıkarsa Nokia’nın pazarda yeniden önemli paylara sahibi olması işten bile değil.