Nokia 8 basın görseli sızdırıldı

Nokia markasının akıllı telefon pazarına asıl damga vuracağı modellerden olan Nokia 8 için detaylı basın görselleri sızdırıldı. Yeni görseller Carl Zeiss ortaklığını kesin bir şekilde gözler önüne seriyor.

Eskiye dönebilecek mi?

Aslında henüz isimlendirme konusunda net bir bilgi yok. Bazı kaynaklar Nokia 9 amiral gemisinin iptal edildiğini ve Nokia 8 ile yola devam edileceğini ifade ediyor. Bazı kaynaklar ise her iki modelin piyasaya çıkacağını, Nokia 8 modelinin Home tuşu barındırdığını ve Nokia 9 modelinin de tuşsuz bir ön tasarım barındırdığını belirtiyor.

Bu bakımdan görsellerin Nokia 8 modeline ait olması ihtimali oldukça fazla. Carl Zeiss ile yeniden el sıkışan HMD Global, eski Nokia telefonlarda görmeye alışık olduğumuz markayı akıllı telefonlarında kullanmaya başlayacak. Görselde de Carl Zeiss imzalı bir çift kamera kombinasyonu görülüyor.

13MP+13MP çözünürlüğünde olacak sensörler, Carl Zeiss desteği ile akıllı telefon pazarında en iyilerden birisi olmaya çalışacak. Ayrıca kızılötesi odaklama ile de desteklenecek. Hatırlanacağı üzere Nokia, zamanında 41MP çözünürlüğündeki Carl Zeiss kamera ile oldukça ses getirmişti.

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Donanım tarafında Snapdragon 835 yonga seti, 4GB/6GB LPDDR4 RAM, 32GB/64GB/128GB depolama kapasitesi, parmak izi okuyucu, Android 7.0 işletim sistemi, USB Tip-C bağlantısı gibi ayrıntılardan bahsediliyor. Fiyat ise 700$ civarında olacak.

Nokia amiral gemileri tam da iPhone 8, Galaxy Note 8, LG V30, Google Pixel 2 gibi rakiplerin piyasaya çıktığı döneme denk geliyor. Bu bakımdan tüketiciye neler sunacağı büyük önem taşıyor. Bu hengameden alnının akıyla çıkarsa Nokia’nın pazarda yeniden önemli paylara sahibi olması işten bile değil.