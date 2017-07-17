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Nokia 8 basın görseli sızdırıldı

Henüz amiral gemi tarafında akıllı telefon pazarına bir hamle yapmayan HMD Global altındaki Nokia markası, kısa süre içerisinde bombalarını ardı ardına patlatmaya hazırlanıyor.
1 yıl
4,1b
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33
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia markasının akıllı telefon pazarına asıl damga vuracağı modellerden olan Nokia 8 için detaylı basın görselleri sızdırıldı. Yeni görseller Carl Zeiss ortaklığını kesin bir şekilde gözler önüne seriyor.

 

Eskiye dönebilecek mi?

 

Aslında henüz isimlendirme konusunda net bir bilgi yok. Bazı kaynaklar Nokia 9 amiral gemisinin iptal edildiğini ve Nokia 8 ile yola devam edileceğini ifade ediyor. Bazı kaynaklar ise her iki modelin piyasaya çıkacağını, Nokia 8 modelinin Home tuşu barındırdığını ve Nokia 9 modelinin de tuşsuz bir ön tasarım barındırdığını belirtiyor.

 

Bu bakımdan görsellerin Nokia 8 modeline ait olması ihtimali oldukça fazla. Carl Zeiss ile yeniden el sıkışan HMD Global, eski Nokia telefonlarda görmeye alışık olduğumuz markayı akıllı telefonlarında kullanmaya başlayacak. Görselde de Carl Zeiss imzalı bir çift kamera kombinasyonu görülüyor.

 

13MP+13MP çözünürlüğünde olacak sensörler, Carl Zeiss desteği ile akıllı telefon pazarında en iyilerden birisi olmaya çalışacak. Ayrıca kızılötesi odaklama ile de desteklenecek. Hatırlanacağı üzere Nokia, zamanında 41MP çözünürlüğündeki Carl Zeiss kamera ile oldukça ses getirmişti.

 

Ayrıca Bkz. "Huawei yapay zeka yongaları geliştiriyor"

Donanım tarafında Snapdragon 835 yonga seti, 4GB/6GB LPDDR4 RAM, 32GB/64GB/128GB depolama kapasitesi, parmak izi okuyucu, Android 7.0 işletim sistemi, USB Tip-C bağlantısı gibi ayrıntılardan bahsediliyor. Fiyat ise 700$ civarında olacak.

 

Nokia amiral gemileri tam da iPhone 8, Galaxy Note 8, LG V30, Google Pixel 2 gibi rakiplerin piyasaya çıktığı döneme denk geliyor. Bu bakımdan tüketiciye neler sunacağı büyük önem taşıyor. Bu hengameden alnının akıyla çıkarsa Nokia’nın pazarda yeniden önemli paylara sahibi olması işten bile değil. 

 

http://wccftech.com/nokia-9-rear-camera-setup-leak-surface-image/ Yorum Yaz
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reshthesucker 1 yıl en beğenilen 0MG90
0MG90

reshthesucker
0MG90
Çerçeveye gel. HTC ve Sony'e laf atanlar buna ne diyecek merak ediyorum.

Sony ne zaman on screen tuslari kaldirdi?

Çerçeve dedim

Iyi iste. O cerceve dedigin seyde tuslar var. Sony'de var mi?
0MG90reshthesucker0MG90Çerçeveye gel. HTC ve Sony'e laf atanlar buna ne diyecek merak ediyoru...
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Johan Elmander 1 yıl
Nokia 9 u bekleyeceğiz.
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Glorfindel1907 1 yıl
Arka tasarım iyide ön taraf fiyasko bence şimdiye kadar 41 telefon oldu bu tanıttıkları hepsini yan yana koy kimse hangisninin hangi model olduğunu anlayamaz, Bir zamanlar samsung çok yapıyordu bunu umarım çabuk dönerler bu yoldan.
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Master_Evil 1 yıl
carl zeiss görünce bi hoş oldum
bari sen fiziksel home tuşu yapsaydın be nokia
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Sta1ker 1 yıl Master_Evil
Master_Evil
carl zeiss görünce bi hoş oldum
bari sen fiziksel home tuşu yapsaydın be nokia

Fiziksel tus var
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McLaren64 1 yıl
Yanlar iyi ama alt ve üst çerçeve telefonu çok kaba göstermiş. 3 haftadır S8 Plus kullanıyorum ve büyük çerçeveli cihazlar bana çok kaba gelmeye başladı.
Donanımın gideri var ama tasarım konusunda çok yol katetmeleri lazım. Ben eski pazar paylarına ulaşacağını da sanmıyorum. LG gibi bir dev bile sürekli zarar ederken, Sony'nin zaten adı bile unutulmuşken Nokia o treni çoktan kaçırdı. 2010'da Android ile yola devam etseler şimdi çok daha farklı bir noktada olacaklarken bugün nelerden bahsediyoruz. 10 yıl öncesine kadar herkesin elinde Nokia varken bugün Nokia diye bir cihaz olduğu bilmeyen çocuklar var. Nereden nereye.
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baykus45 1 yıl
Ya bu adamlar ne gerizakalı. Böyle adlandırma mı olur. Seneye ne koyacaklar bu telefonların devamlarına. Ortalık Samsung, Nokia, asus vb.. firmaların saçma adlandırmalı veya ufak bir yeri farklı herşeyi aynı sadece fiyatları farklı telefon modelleriyle doldu taştı.
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axaxa 1 yıl
Çok kaba
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Tahoe_930 1 yıl
Bu bildiğin Nokia 5..Böyle birşey olacağını sanmıyorum..Böyle gelirse yazıklar olsun..Ayrıca yabancı kaynaklarda 589 dolar olacağı yazıyor 700 nereden çıktı??
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yasinadin 1 yıl
çerçevelere bak mübarek pimapeni geçmiş ... tasarım ekibinle beraber batasın emi !
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Tek suçu kopya çekmek 1 yıl
700$ çok para bu fiyatla iş yapması zor bi de şu telefonlara xenon flash koydumu tamamdır
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OverClocK1ng 1 yıl
Çerçevelerin ekranı var.
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