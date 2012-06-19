Nokia 808 PureView için Amerika fiyatı resmileşti

Nokia'nın merakla beklenen yeni telefonu 808 PureView, Amerika'da 699$ etiket fiyatı ile Amazon'da satışa sunulacak. İlk tanıtımı Şubat ayındaki Mobil Dünya Kongresi'nde gerçekleştirilen ve ülkemizdeki lansmanınını Temmuz başı gibi yapılması beklenen 808 PureView, 41 Megapiksel çözünürlüğündeki özel kamerası ile tüm telefonlar arasında fotoğraf ve video kaydı en başarılı cihaz olarak gösteriliyor.

4-inç boyutunda ve 360 x 640 piksel çözünürlüğünde AMOLED ekrana sahip olan 808 PureView, 1.3GHz hızında çalışan ARM11 işlemciden güç alıyor. Symbian Belle işletim sistemini kullanan telefona 512MB RAM, 1GB ROM ve 16GB depolama kapasitesi eşlik ediyor. 123.9 x 60.2 x 13.9 mm boyutlarında ve 169 gram ağırlığında olan Nokia 808 PureView'ın Türkiye fiyatı ise henüz açıklanmadı.