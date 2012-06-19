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Nokia 808 PureView için Amerika fiyatı resmileşti

6 yıl
8,5b
1
21
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nokia'nın merakla beklenen yeni telefonu 808 PureView, Amerika'da 699$ etiket fiyatı ile Amazon'da satışa sunulacak. İlk tanıtımı Şubat ayındaki Mobil Dünya Kongresi'nde gerçekleştirilen ve ülkemizdeki lansmanınını Temmuz başı gibi yapılması beklenen 808 PureView, 41 Megapiksel çözünürlüğündeki özel kamerası ile tüm telefonlar arasında fotoğraf ve video kaydı en başarılı cihaz olarak gösteriliyor.  
4-inç boyutunda ve 360 x 640 piksel çözünürlüğünde AMOLED ekrana sahip olan 808 PureView, 1.3GHz hızında çalışan ARM11 işlemciden güç alıyor. Symbian Belle işletim sistemini kullanan telefona 512MB RAM, 1GB ROM ve 16GB depolama kapasitesi eşlik ediyor. 123.9 x 60.2 x 13.9 mm boyutlarında ve 169 gram ağırlığında olan Nokia 808 PureView'ın Türkiye fiyatı ise henüz açıklanmadı. 
 
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derves 6 yıl
kamera tamam da diğer özzellikler anca 600 tl eder.
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catador 6 yıl
360 x 640 çözünürlük? Böyle bir kameraya keşke daha bir ekran koysaydı. En azından o anda resmin nasıl olduğu bir nebze daha iyi anlaşılırdı.
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tonykelzo 6 yıl
Daha Türkiye ye gelmeden bukadar ses getirdiğine göre geldiğinde neler olacağını tahmn edemyorm..
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alpa07 6 yıl
Gerçekten ovv yea man ovv yea
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SystemApps 6 yıl
Nokia telefonlarının çıkış fiyatı hep yüksek olmuştur zaten.Zamanla düşüyor ne de olsa 1200 civarı bu telefona verilebilir.Sonuçta kamera performası ve fonsiyonalitesi süper bir cihaz...
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zetnakah 6 yıl
DH Misafiri
1250 tl civarı yapar Abd satış fiyatı bizde de vergiler falan eklendiğinde 1600-1800 arası bir fiyat yapar ki toplamda 100 tane falan satabilir nokia bu üründen ülkemizde. Gayet başarılı aynen devam :)

o kadar satarsa bence başarı ama unutmayın burası Türkiye, pahalı olsun şekil için alırlar yine alırlar
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zamizazo 6 yıl
Buraya üye olmak için belli bir zeka yaşı gerekmiyor sanırım. İnsanlar şunu neden anlamak istemiyor bilmiyorum. Bu telefon pahalı. Galaxy S3 de pahalı. Yurdışı fiyatları neredeyse aynı. Ama sen bu telefonu S3 le ya da başka bu fiyat aralığında bir telefonla karşılaştıramazsın. Çünkü insanların beklentileri farklıdır. Ben 1 sene N8 kullandım. Şimdi Arc S kullanıyorum. Tamam bu çok daha hızlı bir telefon. Android çok geniş bir uygulama desteğine sahip ama N8 de olan çoğu şey bunda yok. Kamera performansı yanından geçemez. Videosu ses kaydı (ki ben amatör olarak müzik yapıyorum ve stüdyo performansına inanamazsınız bu ne S2 de var ne Arc S de) Sınırsız Nokia Haritalar'ı. Sygic kullanıyorum şu an yok hacklisini bul güncelleme sorun olsun. Çok oyun oynuyorsundur, çok fazla uygulama istersin gider andoid ya da ios bir telefon alırsın. Ama Nokia kullananların da bu firmayı ne için tercih ettiklerini anlamalısın.
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DH Misafiri 6 yıl
1250 tl civarı yapar Abd satış fiyatı bizde de vergiler falan eklendiğinde 1600-1800 arası bir fiyat yapar ki toplamda 100 tane falan satabilir nokia bu üründen ülkemizde. Gayet başarılı aynen devam :)
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DH Misafiri 6 yıl
amerikada yaşıyorum ve aynı paraya iphone almamam için hiç bir neden yok:)(türkiyedeyım ornek verdım sadece :))
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Djalma Feitosa Dias 6 yıl
699 dolar ve arm 11 :)))
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Aѕℓαη66™ 6 yıl Djalma Feitosa Dias
FaruK_26
699 dolar ve arm 11 :)))

arm11 in kilosu kac liraki? Slr isine girin o isik var sizde tabi bunu batmadan once yapin yada su elop denen davari koyune gonderin..!
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