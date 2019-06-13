Nokia 9'un Pro Camera modu ile çekilmiş etkileyici fotoğraflar

Nokia 9 kamera özellikleri
Nokia 9 PureView modelindeki 5 kameranın her biri 12 MP çözünürlüğünde ve f/1.8 diyafram aralığı ile geliyor. Bu sensörlerden iki tanesi RGB iken diğerleri derinlik, kontrast ve pozlamaya yardımcı olan monokrom sensörler. Kamera paketi Zeiss ve Light ortaklığında geliştirilmiş. Örneğin Light firması fotoğraf işlenmesi konusunda çalışmalar yaptı. 5 kameranın yanında kendisinden pek söz edilmese de Nokia 9, Time of Flight (ToF) sensöre de sahip. ToF sensör yardımıyla derinlik hesabı çok daha net bir şekilde yapılabiliyor. Tüm bu donanım, Pro Camera modu sayesinde en ince detayına kadar ayarlamalara imkan tanıyor.
Nokia 9 PureView 5.99 inç boyutunda 1440x2880 piksel çözünürlüğünde P-OLED ekran ile geliyor. 18:9 ekran oranına sahip telefonda çentik bulunmuyor. Snapdragon 845 yonga setinden gücünü alan telefona 6 GB RAM ve 128 GB depolama eşlik ediyor. Ekran üzerinden parmak izi okuma, IP67 sertifikası, 3320 mAh batarya vb. şeyler ise ek özellikleri olarak sıralanabilir.
Kısacası firmanın belirttiğine göre donanıma ek olarak Pro Camera modu gibi yazılımlar sayesinde, Nokia 9 PureView etkileyici sonuçlar ortaya çıkarabiliyor. Nokia 9 PureView ile çekilmiş fotoğrafları sizler için hazırladığımız aşağıdaki galeri üzerinden inceleyebilirsiniz.
https://www.gsmarena.com/feast_your_eyes_on_these_nokia_9_pureview_camera_samples-news-35690.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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Bu da normal çekim.
Bilgisayar kullanan sayisi asiri seviyede dusuk. Bilgisayar kullanan sayisi fazla olsa farkli sosyal ortamlarda fotografi yuklersin koca ekranda detaylari gorursun. Ufacicik ekranda fotograf olarak mukemmelin iyisini de ceksen gorecegin sey instagramda 5 saniyelik yukariya dogru kayan anlik bir goruntu oluyor. =) Bu kamera olayina ureticiler o kadar cok takildilar ki yapacaklari bir yenilik olmadigi icin tek tarafli olarak kameraya yukleniyorlar. Buna teknolojinin tikanmasi deniyor.