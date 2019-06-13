Nokia 9'un Pro Camera modu ile çekilmiş etkileyici fotoğraflar

2019 yılı akıllı telefon üreticileri için kamera performansının iyice önem kazandığı sene oldu. Bazı firmalar çözünürlük ile bazıları ise kamera sayısıyla kullanıcılara yeni bir deneyim sunmaya çalışıyor. Nokia da geçtiğimiz aylarda tanıttığı 5 kameralı Nokia 9 PureView modeli ile yarışa katıldı. Donanımın yanında bildiğiniz üzere kamera yazılımı da önemli bir mesele. Nokia’nın belirttiğine göre kamera uygulamasında bulunan Pro Camera modu kullanıcıların oldukça etkileyici fotoğraflar çekmesine imkan tanıyor.

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Nokia 9 kamera özellikleri

Nokia 9 PureView modelindeki 5 kameranın her biri 12 MP çözünürlüğünde ve f/1.8 diyafram aralığı ile geliyor. Bu sensörlerden iki tanesi RGB iken diğerleri derinlik, kontrast ve pozlamaya yardımcı olan monokrom sensörler. Kamera paketi Zeiss ve Light ortaklığında geliştirilmiş. Örneğin Light firması fotoğraf işlenmesi konusunda çalışmalar yaptı. 5 kameranın yanında kendisinden pek söz edilmese de Nokia 9, Time of Flight (ToF) sensöre de sahip. ToF sensör yardımıyla derinlik hesabı çok daha net bir şekilde yapılabiliyor. Tüm bu donanım, Pro Camera modu sayesinde en ince detayına kadar ayarlamalara imkan tanıyor.

Nokia 9 PureView 5.99 inç boyutunda 1440x2880 piksel çözünürlüğünde P-OLED ekran ile geliyor. 18:9 ekran oranına sahip telefonda çentik bulunmuyor. Snapdragon 845 yonga setinden gücünü alan telefona 6 GB RAM ve 128 GB depolama eşlik ediyor. Ekran üzerinden parmak izi okuma, IP67 sertifikası, 3320 mAh batarya vb. şeyler ise ek özellikleri olarak sıralanabilir.

Kısacası firmanın belirttiğine göre donanıma ek olarak Pro Camera modu gibi yazılımlar sayesinde, Nokia 9 PureView etkileyici sonuçlar ortaya çıkarabiliyor. Nokia 9 PureView ile çekilmiş fotoğrafları sizler için hazırladığımız aşağıdaki galeri üzerinden inceleyebilirsiniz.

https://www.gsmarena.com/feast_your_eyes_on_these_nokia_9_pureview_camera_samples-news-35690.php