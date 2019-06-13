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Nokia 9'un Pro Camera modu ile çekilmiş etkileyici fotoğraflar

Geçtiğimiz aylarda tanıtılan Nokia 9 PureView modeli, 5 kamerasıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Kamera paketine ek olarak Pro Camera modu sayesinde telefon birçok ayarlamaya imkan tanıyor.
1 hf. (Son Güncelleme: 6 gün)
9,5b
1
21
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Nokia 9'un Pro Camera modu ile çekilmiş etkileyici fotoğraflar
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2019 yılı akıllı telefon üreticileri için kamera performansının iyice önem kazandığı sene oldu. Bazı firmalar çözünürlük ile bazıları ise kamera sayısıyla kullanıcılara yeni bir deneyim sunmaya çalışıyor. Nokia da geçtiğimiz aylarda tanıttığı 5 kameralı Nokia 9 PureView modeli ile yarışa katıldı. Donanımın yanında bildiğiniz üzere kamera yazılımı da önemli bir mesele. Nokia’nın belirttiğine göre kamera uygulamasında bulunan Pro Camera modu kullanıcıların oldukça etkileyici fotoğraflar çekmesine imkan tanıyor.
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Nokia 9 kamera özellikleri

Nokia 9 PureView modelindeki 5 kameranın her biri 12 MP çözünürlüğünde ve f/1.8 diyafram aralığı ile geliyor. Bu sensörlerden iki tanesi RGB iken diğerleri derinlik, kontrast ve pozlamaya yardımcı olan monokrom sensörler. Kamera paketi Zeiss ve Light ortaklığında geliştirilmiş. Örneğin Light firması fotoğraf işlenmesi konusunda çalışmalar yaptı. 5 kameranın yanında kendisinden pek söz edilmese de Nokia 9, Time of Flight (ToF) sensöre de sahip. ToF sensör yardımıyla derinlik hesabı çok daha net bir şekilde yapılabiliyor. Tüm bu donanım, Pro Camera modu sayesinde en ince detayına kadar ayarlamalara imkan tanıyor.

Nokia 9'un Pro Camera modu ile çekilmiş etkileyici fotoğraflar
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Nokia 9 PureView 5.99 inç boyutunda 1440x2880 piksel çözünürlüğünde P-OLED ekran ile geliyor. 18:9 ekran oranına sahip telefonda çentik bulunmuyor. Snapdragon 845 yonga setinden gücünü alan telefona 6 GB RAM ve 128 GB depolama eşlik ediyor. Ekran üzerinden parmak izi okuma, IP67 sertifikası, 3320 mAh batarya vb. şeyler ise ek özellikleri olarak sıralanabilir.

Nokia 9'un Pro Camera modu ile çekilmiş etkileyici fotoğraflar
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Kısacası firmanın belirttiğine göre donanıma ek olarak Pro Camera modu gibi yazılımlar sayesinde, Nokia 9 PureView etkileyici sonuçlar ortaya çıkarabiliyor. Nokia 9 PureView ile çekilmiş fotoğrafları sizler için hazırladığımız aşağıdaki galeri üzerinden inceleyebilirsiniz.


https://www.gsmarena.com/feast_your_eyes_on_these_nokia_9_pureview_camera_samples-news-35690.php Yorum Yaz
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Mr. Jingles 1 hf. en beğenilen Six Feet Under.
Hani şu zoom yapınca tüm detayları katleden iPhone 7 değil mi?

Fav editi: iPhone 7’yi geçtim milletin kamerası için ölüp bittiği Huawei P30 Pro’yu RAW çekimde nasıl tokatlıyor önce onu izleyin. ISO6400’de çektiği kareyi görseniz dilinizi yutarsınız.

Bu da normal çekim.
Hani şu zoom yapınca tüm detayları katleden iPhone 7 değil mi?Fav editi: iPhone 7’yi geçtim milletin kamerası için ölüp bittiği Huawei P30 Pro’...
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1 Yanıt Yanıtla +25
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CoreXXX 1 hf.
Ayfoncular hemen kıskanıp çamur atmışlar 😁 apple daha hesap makinası yaparken nokia 41mp kameralı telefonlar yapıyordu. Ne anlar ayfoncular fotoğraftan.
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SKYFALL 1 hf.
Soyle bir durum var toplumun alayi telefon kullaniyor.
Bilgisayar kullanan sayisi asiri seviyede dusuk. Bilgisayar kullanan sayisi fazla olsa farkli sosyal ortamlarda fotografi yuklersin koca ekranda detaylari gorursun. Ufacicik ekranda fotograf olarak mukemmelin iyisini de ceksen gorecegin sey instagramda 5 saniyelik yukariya dogru kayan anlik bir goruntu oluyor. =) Bu kamera olayina ureticiler o kadar cok takildilar ki yapacaklari bir yenilik olmadigi icin tek tarafli olarak kameraya yukleniyorlar. Buna teknolojinin tikanmasi deniyor.
Soyle bir durum var toplumun alayi telefon kullaniyor.Bilgisayar kullanan sayisi asiri seviyede dusuk. Bilgisayar kullanan sayisi fazla olsa farkli sosyal o...
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1 Avatar
danger1513 5 gün
Bu applecılarda ki kafa bende olsa keşke ya.
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agent1453 5 gün
Nokia bunu getirdiğinde,satamayınca pişman olur görünen.
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kartal172 6 gün
Raw olarak indirip denedim fakat iPhone kamerasına göre kötü.
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yakuzza0092 6 gün
uygun fiyatlı çıkarsa alına bilir zaten telefon arıyorum :) p30pro ya alternatif gelirse düşünmem resimleri de kaliteli duruyo renkler gerçekçi
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DeepBluee2 6 gün
fotoğraflarda uzun bozlama yapılmış bu demek oluyor ki fotoğrafın çekilme süresi 2 ila 3 saniye arasında bunu alt taraftaki ararbaların ve insanların haraketliliğinden anlayabilirsiniz uzun pozlama ile ışık daha uzun süre ve daha çok alınabildiği için fotoğraf iyi çıkmış otamatik mod ile denemek lazım
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skoca 6 gün
Telefon resmi olarak ülkemize gelecek mi?
1 Yanıt Yanıtla +1
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__Nikolaus__ 6 gün skoca
Sözde gelecekti mayıs sonu, Nokia tr müdürü beceriksiz Sertaç hanım snapdragon 865 cıkınca getirecek türkiyeye telefonu.
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sunset58 6 gün
Teknoloji ilerliyor kalite anlamında güzel şeyler oluyor ama çirkin oluyor be şöle arka tarafı komple arka kameralarla hala alışamadım 2 den fazla kameranın görüntüsüne
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kadalt 6 gün
Oooo bu fotoğraflar yuva yıkar
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cesaret84 6 gün
editör kopyala yapıştır bile yapamıyor; "Nokia 9 PureView 5.9 inç boyutunda 1440x29960 piksel çözünürlüğünde AMOLED ekran" devicespecifications.com/...
ekran 5,99 inç P-OLED 1440*2880 piksel, 24 bit
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dreamblue35 1 hf.
gsmarena.com/...
batarya 3500 değil 3320 mah ile geliyor sayın editör
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