Kickstarter projesi Hamsterdam oyunu beta testlerine başladı

E3 2017 oyun fuarının en beğenilen bağımsız yapımlarından olan ve sonrasında Kickstarter üzerinde başarılı bir fonlama kampanyası gerçekleştiren Hamsterdam beta testlerine başladı.

Hamsterdam neler sunuyor?

Oyunda Pimm adındaki kahraman hamster olarak şehrinizi Rodent çetesinden korumanız anlatılıyor. Yüzden fazla farklı bölümde Hamster-Fu dövüş stilini kullanarak gangsterleri alt etmeniz gerekiyor. En sonda ise çete lideri Marlo’nun karşısına çıkıyorsunuz.

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Oyunun dövüş mekanikleri dokunma ve sürükleme üzerine ilerliyor. Ekrana dokunarak kombolar yapıyor ve düşman hamleye hazırlandığında sürükleme yaparak boşa çıkarıyorsunuz. Bölüm geçtikçe kazandığınız paralar size çeşitli güçlendirmelerin kilidini açıyor.

Grafik atmosfer ve animasyonlar oldukça profesyonel bir şekilde hazırlanmış. Zaten Kickstarter üzerinde de grafikler ve akış animasyonları sayesinde ilgi görmüştü. Hamsterdam için iOS tarafında Testflight uygulamasını indirmek gerekiyor.