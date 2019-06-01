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Kickstarter projesi Hamsterdam oyunu beta testlerine başladı

Kahraman Hamster Pimm olarak mücadele verdiğiniz Hamsterdam oyununda başarılı görsel atmosfer ve akıcı animasyonlar dikkat çekiyor. Oyun en iyi ikinci bağımsız yapım ödülünü aldı.
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Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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E3 2017 oyun fuarının en beğenilen bağımsız yapımlarından olan ve sonrasında Kickstarter üzerinde başarılı bir fonlama kampanyası gerçekleştiren Hamsterdam beta testlerine başladı.

Hamsterdam neler sunuyor?

Oyunda Pimm adındaki kahraman hamster olarak şehrinizi Rodent çetesinden korumanız anlatılıyor. Yüzden fazla farklı bölümde Hamster-Fu dövüş stilini kullanarak gangsterleri alt etmeniz gerekiyor. En sonda ise çete lideri Marlo’nun karşısına çıkıyorsunuz.

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Oyunun dövüş mekanikleri dokunma ve sürükleme üzerine ilerliyor. Ekrana dokunarak kombolar yapıyor ve düşman hamleye hazırlandığında sürükleme yaparak boşa çıkarıyorsunuz. Bölüm geçtikçe kazandığınız paralar size çeşitli güçlendirmelerin kilidini açıyor.

Grafik atmosfer ve animasyonlar oldukça profesyonel bir şekilde hazırlanmış. Zaten Kickstarter üzerinde de grafikler ve akış animasyonları sayesinde ilgi görmüştü. Hamsterdam için iOS tarafında Testflight uygulamasını indirmek gerekiyor.

Hamsterdam: App Store II Google Play

 

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