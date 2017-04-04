Nokia 9 dolu dolu bir telefon olacak

HMD Global girişiminin marka hakkını satın alması ile yeniden akıllı telefon pazarına dönen Nokia, yavaş yavaş vites arttırıyor. İlk etapta pazara alt seviyeden giriş yapan Nokia şimdi amiral gemi seviyesini test etmeye geliyor.

Yine ses getirecek

Gerek kendi markası altında gerekse de Microsoft çatısı altında olsun Nokia hep yenilikçi teknolojileri ile adını duyurmasını bildi. Nokia 9 amiral gemi modelinde de firma ses getirecek önemli teknolojileri bir araya toplamayı planlıyor.

Nokia 9 modelinin 5.5 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte ekran, Snapdragon 835 yonga seti, 6GB LPDDR4 RAM, 64GB/128GB depolama seçeneği, 3800mAh kapasiteli batarya, Android 7.1 işletim sistemi, Quick Charge 4.0 gibi amiral gemisi özellikler taşıyacağı bir süredir dile getiriliyor. Yeni olanlar ise özellikle ses ve kamera tarafında.

Ses tarafında HMD Global’in Nokia OZO Auido adında bir teknoloji kullanacağı belirtiliyor. OZO Audio teknolojisi, kulaklık üzerinden 3D ses verebildiği gibi hoparlör üzerinden de mekansal ses yayabiliyor. Böylece video ve müzik içeriklerinde ortamı doldurabilen ses kalitesi elde ediliyor.

Diğer taraftan 3D ses kaydı için 3 adet de mikrofon kullanılmış. Özellikle sanal gerçeklik içeriklerinde mekansal ses kaydı çok daha etkili bir tecrübe yaşatabilecek.

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Kamera tarafında ise Nokia eski ortağı Carl Zeiss ile yola devam ediyor. Arka kısımda 22MP çözünürlüğünde Carl Zeiss lensli iki adet kamera yer alırken, 12MP çözünürlüğündeki ön kamera da özel bir teknoloji ile yüksek kaliteli resimler üretebiliyor.

Son dönemde yaygınlaşmaya başlayan Iris tarayıcı sensör de Nokia 9 modelinin ekstraları arasında. Henüz Nokia 9 modelinin ne zaman tanıtılacağı belli değil ancak rekabette geri kalmamak adına Nisan veya Mayıs ayı daha olası gibi görünüyor.