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Nokia 9 dolu dolu bir telefon olacak

Nokia markasının amiral gemi seviyesinde rekabete katılacak olan Nokia 9 modeli için sızıntılar artıyor. Yeni iddialar ses ve kamera tarafındaki yeniliklere odaklanıyor.
2 yıl
9b
1
32
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HMD Global girişiminin marka hakkını satın alması ile yeniden akıllı telefon pazarına dönen Nokia, yavaş yavaş vites arttırıyor. İlk etapta pazara alt seviyeden giriş yapan Nokia şimdi amiral gemi seviyesini test etmeye geliyor.

Yine ses getirecek

Gerek kendi markası altında gerekse de Microsoft çatısı altında olsun Nokia hep yenilikçi teknolojileri ile adını duyurmasını bildi. Nokia 9 amiral gemi modelinde de firma ses getirecek önemli teknolojileri bir araya toplamayı planlıyor.

Nokia 9 modelinin 5.5 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte ekran, Snapdragon 835 yonga seti, 6GB LPDDR4 RAM, 64GB/128GB depolama seçeneği, 3800mAh kapasiteli batarya, Android 7.1 işletim sistemi, Quick Charge 4.0 gibi amiral gemisi özellikler taşıyacağı bir süredir dile getiriliyor. Yeni olanlar ise özellikle ses ve kamera tarafında.

Ses tarafında HMD Global’in Nokia OZO Auido adında bir teknoloji kullanacağı belirtiliyor. OZO Audio teknolojisi, kulaklık üzerinden 3D ses verebildiği gibi hoparlör üzerinden de mekansal ses yayabiliyor. Böylece video ve müzik içeriklerinde ortamı doldurabilen ses kalitesi elde ediliyor.

Diğer taraftan 3D ses kaydı için 3 adet de mikrofon kullanılmış. Özellikle sanal gerçeklik içeriklerinde mekansal ses kaydı çok daha etkili bir tecrübe yaşatabilecek.

Ayrıca Bkz. "DDR5 standardı 2020 yılına yetişiyor"

Kamera tarafında ise Nokia eski ortağı Carl Zeiss ile yola devam ediyor. Arka kısımda 22MP çözünürlüğünde Carl Zeiss lensli iki adet kamera yer alırken, 12MP çözünürlüğündeki ön kamera da özel bir teknoloji ile yüksek kaliteli resimler üretebiliyor.

Son dönemde yaygınlaşmaya başlayan Iris tarayıcı sensör de Nokia 9 modelinin ekstraları arasında. Henüz Nokia 9 modelinin ne zaman tanıtılacağı belli değil ancak rekabette geri kalmamak adına Nisan veya Mayıs ayı daha olası gibi görünüyor.

 

http://www.ibtimes.co.in/hmd-globals-nokia-9-key-specification-leaked-tipped-boast-3d-ozo-audio-iris-scanner-carl-zeiss-721703 Yorum Yaz
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serafon 2 yıl en beğenilen
Bi kalem koy ortalığı yık Nokia, bizi samsungdan kurtar.
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metebyr 2 yıl
okurken güzel telefon, özellikle kamera konusunda yenilik aranıyor. güzel ekran akıcı performans zaten standart oldu. umarım çıktığında bakarken de (hem kendisine hem fiyat etiketine) güzel gözükür okurken olduğu gibi.
okurken güzel telefon, özellikle kamera konusunda yenilik aranıyor. güzel ekran akıcı performans zaten standart oldu. umarım çıktığında bakarken de (hem kendisi...
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Mr. Jingles 2 yıl
İçim rahatladı. Daha önceki haberde Carl Zeiss olmayacak diye bir iddia vardı. Tabi bu haber de şimdilik bir iddia ama bir Nokia'daki en önemli hususlardan biri de Carl Zeiss faktörüdür. Umarım PureView teknolojisini de görürüz. Bu saatten sonra işleri zor ama yenilik anlamında Nokia her zaman farkını ortaya koyacak özellikler getiriyor. Kulaklık üzerinden üç boyutlu ses bile heyecanlandırdı.

İki olumsuz noktası var. Biri yüksek ekran çözünürlüğü diğeri de yüksek çözünürlüklü kamera. Ekran 2K olacağına FHD olsaymış daha iyi olurdu. 2K gereksiz pil tüketmekten başka bir şey yapmıyor. Sırf zarar. Kullanılan sensörlerin genelinin mevcut 1/2.3" ila 1/3 arasında olduğunu düşünürsek 12 MP ile kalsaymış çok daha iyi olurdu. Umarım sensör 1/2.3" ya da üzeridir.
İçim rahatladı. Daha önceki haberde Carl Zeiss olmayacak diye bir iddia vardı. Tabi bu haber de şimdilik bir iddia ama bir Nokia'daki en önemli hususlardan bir...
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Astforum 1 yıl
Olsa ne olur. Eninde sonunda Nokia.
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evgireli 2 yıl
Gelsede alsak
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ibrahimibiss 2 yıl
Eğer Nokia Android ile başarı yakalarsa bundan en çok Samsung etkilenir.Ben şahsen gidip Samsung'un Android telefonunu almaktansa Nokia'nın Android telefonunu almayı tercih ederim.Vefalı Nokia kullanıcıları var benim gibi.Windows Phone'un ölü olduğunu bile bile gidip alıp kullanan.Şimdi Nokia Android ile bütün markaların amiral gemileriyle rekabet edebilecek seviyede telefonlar üretiyor.Eğer bunlar kaliteli olursa,ekranı kasası tuşları vs. bir de güncelleme konusunda kullanıcılara sıkıntı çektirmezse Samsung'u da sollar HTC'yi de Sony'yi de.Ama fiyat bazında ilk başlarda pahalı olacağını düşünüyorum.Yeni modeller geldikçe ilk çıkan modellerin fiyatları düşer böylece biz de gidip alabiliriz.



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DH Misafiri 2 yıl
4.3 android
HD veya FHD
Batarya 3k
Ön ve arka kamera tatmin edici (arka kamera flashli)
Boyle telefon uretmek cokmu zor ?
Samsung a3 2017 var o da batarya ve boyutu beni tatmin etmiyor.
Ayfon ayarinda android istiyorum.
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DH Misafiri 2 yıl
La adamlar resimlerin resmini çekiyor daha yokmudur gerçeği ????????
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Ray Kurzweil 2 yıl
Daha yeni iphone 7 aldım fakat nokia 9 güzel bir tasarım ve bu özelliklerle gelirse fiyatını da güzel ayarlarlarsa hiç düşünmeden geçerim.
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Whippoorwill 2 yıl
Güzel haberler geliyor Nokia tarafından. Sabırsızlıkla bekliyorum yeni cihazı.
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MetalWave 2 yıl
şimdiden eşime hikaye bulmam gerekiyor bu telefon için.
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huseyincarnege 2 yıl
arık samsunga mansunga bakmam nokia devam
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khytr89 2 yıl
Bu cihazı 3000tl den cikarsinlar ve kullerinden dogsunlar :)
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