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Nokia : Her zaman bir B planımız var

6 yıl
3,7b
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft ile yaptığı ortaklık ve son dönemlerde yaşanan kan kaybı, Nokia'nın yanlış yolda olduğu eleştirilerinin yapılmasına yol açıyor. Nokia yönetim kurulu başkanı Risto Siilasmaa, gelecek planları ile ilgili bilgiler verdi.

Bir Finlandiya gazetesine konuşan Siilasmaa, yeniden yapılanma sürecinin rekabet gücünü tam olarak kazanana kadar devam ettireceklerini açıkladı.

F-Secure eski kurucusu da olan Siilasma, Microsoft ile çalışarak tüm umutlarını buna bağlamaları şeklinde bir durumun söz konusu olmadığını ifade ediyor. Lokasyon servisleri, patent portfolyosu ve ağ bölümü gibi 5 farklı iş kolu Nokia bünyesinde faaliyet gösteriyor. Telefon bölümü ise bunlardan bir tanesi.

Nokia'nın Windows Phone ile yoluna devam etmesinin sebebi ise Symbian platformunun 2008'den bu yana düşüşte olması ve pazar payının sıfıra doğru gidiyor olması. Microsoft, kritik ve detaylı bir araştırma sürecinden sonra seçildi. PC'den akıllı telefonlara kadar birden çok platformda akıcı bir kullanıcı deneyimi sunacak Windows Phone 8, bu açıdan bir ilki gerçekleştiriyor.

Siilasmaa eğer Windows Phone 8 istenen başarıyı yakalayamazsa bir B planları olduğunu da haber veriyor. Ancak WP 8 konusunda herkes kendisinden emin. 

Tepe yöneticisi Stephen Elop'un zor bir zamanda geldiğini anlatan Siilasmaa, şeffaf ve başarılı bir yönetim örneği sergilediğini düşünüyor.

Analistler ise Nokia'nın derin bir krizde olduğu ve markanın zarar gördüğü konusunda hem fikir. WP 8 işletim sisteminin başarılı olacağına dair kesin bir işaret de yok. Ancak son derece dinamik bir pazar olan akıllı telefon segmentinde amiral gemisi bir veya iki model herşeyi değiştirebilir.

Toplamda 321 patent sahibi Nokia'nın yıllık lisans geliri 500 milyon Avroyu aşıyor. Bu da firmanın halen daha güçlü olduğunu gösteriyor.

http://yle.fi/uutiset/nokias_siilasmaa_goal_to_regain_competitiveness/6199219 Yorum Yaz
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memoseler 6 yıl en beğenilen
Ulan geçmişimizin en baba telefonuydu Nokia. Telefonun ne diye sorduklarınd Nokia demenin bir havası vardı bilmem hatırlarmısınız? İşlemci - Ram sorulmazdı. Kamerası kaç Megapixel diye sorardık ordan telefonun iyiliğini anlardık :D . Lakin Nokia ayak uyduramadı bu gelişmelere inanıyorum ki Donanım konusunda geç yükselmesi ve Android platformuna geçmemesi bu düşüşün EN BÜYÜK NEDENİ. Lakin Samsung'la aynı yıllarda aynı donanımları vererek Android üzerinden ilerleseydi Piyasada En iyisi olurdu. Samsung+Nokia iş birliği ise Apple'ın pazar paylarını baya aşağıya çekerdi. Çok üzülüyorum sanki benim şirketimmiş gibi. Babaların babası Nokia nasıl bu duruma geldi ki :S... Asla unutmayacağım Nokia'yı. Keşke ama keşke Android'e geçseydi Eğer geçmiş olsaydı Elimde S2 değil kesinlikle bir Nokia olurdu. Fakat artık çok geç asla eski pazar payını geri alamayacak ya Apple gibi teknolojide devrim yaratacak yada tarihe karışıp kaybolacak....
Ulan geçmişimizin en baba telefonuydu Nokia. Telefonun ne diye sorduklarınd Nokia demenin bir havası vardı bilmem hatırlarmısınız? İşlemci - Ram sorulmazdı. Kam...
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2 Yanıt Yanıtla +18
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fatality1907 6 yıl
nokia nın gizli planını açıklıyorum beyler :))
inciswf.com/...
1 Yanıt Yanıtla +17
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my54 6 yıl
neyseki bir B planı varmış, çok rahatladım :)
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DH Misafiri 6 yıl
Nokia'nın 2 türlü kurtuluş planı var.
1.si fatality1907 arkadaşın sunmuş olduğu plan. inciswf.com/... Bunu izleyince gülmekten çenem yoruldu.
2.si ise 1,5 veya 1.7 GHz Qualcomm Snapdragon S4 Pro APQ8064 ve 2 GB RAM Adreno 320 ,41mp den daha gelişmiş pureview teknoloji.(Bu arada şu anki 41 mp pureview profesyonel fotoğraf makinalarına kafa tutuyor.Şu an telefolar'daki optik zoom sorununu ancak bu teknoloji çözer (Pureview)Iso değerini biraz daha yükseltebilirler.Her türlü wireless bağlantı yapabilme.Özellikle wireless joystik ile Wp8'de gelecek Call Of Duty MW 4 ü oynamak hayal olmaktan çıkar.Telefonu Led tv ye bağlayıp bu oyunları oynadığınızı ve 1080p videoları akıcı bir şekilde seyretmeyi istiyorum.Arkadaşlar bu hayal gibi gelebilir ama yukarıdaki sistemi hangi telefona koyarsanız koyun alınmaya değer.Nokia nın Lumia 900 kasası çok iyi bu telefonlarıda bu kasa üzerinden devam ettirseler Nokia nın kaybedeceğini sanmıyorum.TAbi fiyat politikası çok önemli.Esgi günlerdeki gibi ben en iyisiyim deyim fiyatları tavan yaparsa yukarıda ki 1.seçeneğin aynısını görün Nokia ya takan takana olur.
Htc,Lg,Oppo,Xioami MI2 bu teknolojiyi duyurdular "1,5 Qualcomm Snapdragon S4 Pro APQ8064 ve 2 GB RAM Adreno 320" Nokia'nın tek avantajı pureview.Başka hiçbir avantajı yok. Xioami MI2 nin Türkiye fiyatı 800-1000 Tl arası olacağı düşünülürse Nokia nın tüm kozlarını kullanması gerekir aksi taktirde Ne wp8 nede pureview onu kurtaramaz vede Htc,Lg,Oppo,Xioami MI2, Nokia yı bitirir.Umarım nokia rekabete devam eder.aksi taktirde inciswf.com/...
Birkan Bilen
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Ferrero_ 6 yıl
Vakti zamaninda Motorola kaliteli ve ust segmentte telefonlar uretirdi. Ne zaman ki Telsim bundan neredeyse 10 yil once hatta daha fazla, 2.2 milyar dolar vermesi gereken parayi vermedi ve Motorola finans olarak coktu. Sirket neredeyse iflas edecekti hatirlarsaniz senelerce model cikaramadi. Ama bugun baktigimizda hala ayakta ve toparlandi. Yeni yeni modeller cikarmaya basladi. Sirket itibarini kaybetmemisti cunku.

Nokia ise N serilerinden itibaren symnian'in hantalligi ve rakiplerin atilimlarindan dolayi devamli bir dususte. Bence Nokia yakin gelecekte iflas etmese bile. Orta vadede baticak. Sirketin itibati filan kalmamis durumda. Bence bunu toparlamalari neredeyse imkansiz. Windows projeleri de baticak.

Bunlar benim dusuncelerim. Bir sirketin itibari kalmadiysa. Cikardigi urunler tuketicide heyecan yaratmiyorsa ve israrla ayni politikaya devam ediyorsa , batar.
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Amedra 6 yıl
bir kaç ay sonra da "C planımızı unutmadık" diye haber gelirse hiç şaşırmam.
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hckr 6 yıl
Nokia'nın bu kafayla ilerleyebilmesi çok zor.Şöyle yüksek seviye işlemcili,yüksek belleğe sahip ve Android işletim sistemini kullanan bir telefon/tablet piyasaya sürmedikçe fazla devam edemezler.
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Vedpla 6 yıl
Nokia 5800'ı hala alan var bir anlamadım Bir galaxy gio filan alın 5800 ne?
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by rallier 6 yıl
Nokia Androide geçsin, bende nokia'ya geçerim.
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Pardus Linux 6 yıl
fatality1907
nokia nın gizli planını açıklıyorum beyler :))http://inciswf.com/plan.swf

Ölüyom lan gülmekten, kapatamıyorum...


Çok teşekkür ediyorum şuana kadar en içten verdiğim +1 sana kardeşim.
Nokia'nın planı kesinlikle bu olmalı MS, Nokia'ya, Nokia tüketiciye, tüketici MS'ye...
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zeona 6 yıl
himmet_dal
Androit berbat bi sistem neyi neye geciriyonuz stabilite 0 hergun reset atmaktan kafayi yiyo telefon cekirdekte cekirdek 5800 400mhzlik islemciyle buna 15 basardi isletim sistemi olarak nokia donanimda sinifta kaliyor sadece onun icinde uretmesi lazim keske symbiani terketmeseydi haline uzuluyorum nokianin bir nokia sevdalisi olarak

de get Allahın krosu daha sistemin adını yazmayı bilmiyo burda bilmişkik taslıyo.Senin burda olman kadar yanlış bişe yok suan
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zeona 6 yıl
erci501
Tepe yöneticisi Stephen Elopun zor bir zamanda geldiğini anlatan Siilasmaa, şeffaf ve başarılı bir yönetim örneği sergilediğini düşünüyor. Adam haklı göz göre göre koca firmayı batırıyoruz, gizli gizli yapmıyoruz diyo
hmmm
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himmet_dal 6 yıl
Androit berbat bi sistem neyi neye geciriyonuz stabilite 0 hergun reset atmaktan kafayi yiyo telefon cekirdekte cekirdek 5800 400mhzlik islemciyle buna 15 basardi isletim sistemi olarak nokia donanimda sinifta kaliyor sadece onun icinde uretmesi lazim keske symbiani terketmeseydi haline uzuluyorum nokianin bir nokia sevdalisi olarak
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Silent Guardian 6 yıl
Ben Nokia Android'e geçsin satışları artar deyince millet çemkiriyordu burda.Al işte satış rakamları,hisse değerleri herşey ortada.Alıntı yapıp "Android sistemi sömürüyor,güvenlik sorunu var" diyenlere Nokia'nın batışını göstermek lazım.Batınca Purewiev teknolojisinden elinde kalan kamera parçaları ile kamera şirketi kurarlar artık.Nokia'nın anlamadığı nokta insanlar sadece kamera istemiyor,akıllı telefon istiyor.Symbian'ın zaten uygulama sorunu var.Ovi'de hala S60v5 uygulamaları var.Keza Windows Phone'da öyle.Hepsini geçtim en büyük hatasını MeeGo'yu arka plana atmakla yaptı.iOS'un stabilliği,Android'in özgürlüğü bir aradaydı MeeGo'da.Şirketi bilerek batırmaya çalışsalar anca bu kadar olurdu.
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nurettinaz 6 yıl
Umarim oyledir demek istiyorum. Su ana kadar butun telefonlarim nokia idi. Arada bir ssamsung kullansamda surekli bozulmasi nedeniyle tovbe edip nokia disinda bir urun almamaya karar vermistim. Kararima hala sadigim. Malzeme kalitesi ve donanim ozellikleri yani kamera olsun isinma sorununun olmayisi olsun gercekten bence cok basarili telefonlar uretiyorlar. Millet yazilim diyecekte e be kardesim ben 5800 ilk nesilini kullaniyordum cidden burnumdan getiryordu baya bir kotuydu ancak e6 aldigimda icinde gelen anna olsun sonra guncellemesi yayinlanan belle olsun gercekten inanilmaz bir isletim sistemi olmus e-posta uygulamasi ofis uygulamalari olsun internet deneyimi olsun bence on numara insanlar bilmeden bok atiyor bu turk insaninin klasik hali ama bir dene kardesim bir bak sonra konus di mi ama bende android tablette var ama inanin sybian belle de ki tad olmuyor niye mi bir kere ozellestirilebilirlik olarak symbiandan daha iyi bir isletim sistemi henuz gelmedi ios u saymiyorum ciddi anlamda kasilmalar oldugunu biliyorum ama fanboylarla ugrasamayacagimdan bence o direk konu disinda zaten neyse symbian motorola xoom 2 tabletimden cok cok daha iyi ve hizli bir performans sergiliyor bence bok atmadan bir kullanin derim o eski symbian yok adamlar ciddi anlamda akillanmis tamam biraz ios tan biraz android den calmislar belki ama cok iyi harmanlayip optimize etmisler
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