Nokia : Her zaman bir B planımız var





Microsoft ile yaptığı ortaklık ve son dönemlerde yaşanan kan kaybı, Nokia'nın yanlış yolda olduğu eleştirilerinin yapılmasına yol açıyor. Nokia yönetim kurulu başkanı Risto Siilasmaa, gelecek planları ile ilgili bilgiler verdi.





Bir Finlandiya gazetesine konuşan Siilasmaa, yeniden yapılanma sürecinin rekabet gücünü tam olarak kazanana kadar devam ettireceklerini açıkladı.





F-Secure eski kurucusu da olan Siilasma, Microsoft ile çalışarak tüm umutlarını buna bağlamaları şeklinde bir durumun söz konusu olmadığını ifade ediyor. Lokasyon servisleri, patent portfolyosu ve ağ bölümü gibi 5 farklı iş kolu Nokia bünyesinde faaliyet gösteriyor. Telefon bölümü ise bunlardan bir tanesi.





Nokia'nın Windows Phone ile yoluna devam etmesinin sebebi ise Symbian platformunun 2008'den bu yana düşüşte olması ve pazar payının sıfıra doğru gidiyor olması. Microsoft, kritik ve detaylı bir araştırma sürecinden sonra seçildi. PC'den akıllı telefonlara kadar birden çok platformda akıcı bir kullanıcı deneyimi sunacak Windows Phone 8, bu açıdan bir ilki gerçekleştiriyor.





Siilasmaa eğer Windows Phone 8 istenen başarıyı yakalayamazsa bir B planları olduğunu da haber veriyor. Ancak WP 8 konusunda herkes kendisinden emin.





Tepe yöneticisi Stephen Elop'un zor bir zamanda geldiğini anlatan Siilasmaa, şeffaf ve başarılı bir yönetim örneği sergilediğini düşünüyor.





Analistler ise Nokia'nın derin bir krizde olduğu ve markanın zarar gördüğü konusunda hem fikir. WP 8 işletim sisteminin başarılı olacağına dair kesin bir işaret de yok. Ancak son derece dinamik bir pazar olan akıllı telefon segmentinde amiral gemisi bir veya iki model herşeyi değiştirebilir.





Toplamda 321 patent sahibi Nokia'nın yıllık lisans geliri 500 milyon Avroyu aşıyor. Bu da firmanın halen daha güçlü olduğunu gösteriyor.