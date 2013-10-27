Nokia Lumia 1520 dış mekanda görüş imkanını artıran Assertive Display teknolojisi taşıyan ilk akıllı telefon





Hem Nokia hem de Windows Phone ekosistemi açısından bir ilk olan Lumia 1520 Phablet modeli, sunduğu yeni bir özellik ile akıllı telefon pazarında da bir ilki gerçekleştiriyor.





Mobil cihazların en büyük sorunlarından birisi olan güneş ışığı altında görülebilirlik oranlarının düşmesi, Lumia 1520 modelinde Assertive Display adlı yeni bir teknoloji ile önemli oranlarda engelleniyor.





Apical tarafından geliştirilen Assertive Display, dış mekanlarda görülebilirlik oranlarını geliştiriyor ve bunu bağımsız bir yonga ile gerçekleştirdiği için batarya verimliliğine de önemli bir katkı yapıyor.





Hali hazırdaki akıllı telefonlar bir ışık sensörü ile ortama göre parlaklık ayarını otomatik olarak yapabiliyor. Assertive Display ise gerçek zamanlı olarak her pikselin renk ve parlaklığını ayarlayarak hızlı bir şekilde ortama göre tepki verilmesini sağlıyor.





Apical imzalı bir algoritma kullanan Assertive Display, gerçek ekran kontrast oranı 10:1'e düştüğünde bile efektif ekran kontrast oranı 1000:1 seviyesinde kalabiliyor.





Assertive Display teknolojisinin arkasında ise Iridix adlı başka bir teknoloji yatıyor. Bu teknoloji insan gözünün farklı ışık koşullarına göre kendisini nasıl ayarladığını simüle edebiliyor ve bu bilgiye göre pikselleri ayarlıyor.





Assertive Display teknolojisinin Lumia 1520 modelinde nasıl çalıştığı Galaxy Note 3 ile karşılaştırılarak verilmiş. Bu teknolojinin başka hangi modellerde kullanılacağı şimdilik bilinmiyor.

http://www.phonearena.com/news/Nokia-Lumia-1520-is-first-with-assertive-display-watch-it-easily-beat-Galaxy-Note-3-screen_id48671