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Nokia Lumia 1520 dış mekanda görüş imkanını artıran Assertive Display teknolojisi taşıyan ilk akıllı telefon

5 yıl
3,3b
1
148
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia Lumia 1520 dış mekanda görüş imkanını artıran Assertive Display teknolojisi taşıyan ilk akıllı telefon

Hem Nokia hem de Windows Phone ekosistemi açısından bir ilk olan Lumia 1520 Phablet modeli, sunduğu yeni bir özellik ile akıllı telefon pazarında da bir ilki gerçekleştiriyor.

Mobil cihazların en büyük sorunlarından birisi olan güneş ışığı altında görülebilirlik oranlarının düşmesi, Lumia 1520 modelinde Assertive Display adlı yeni bir teknoloji ile önemli oranlarda engelleniyor. 

Apical tarafından geliştirilen Assertive Display, dış mekanlarda görülebilirlik oranlarını geliştiriyor ve bunu bağımsız bir yonga ile gerçekleştirdiği için batarya verimliliğine de önemli bir katkı yapıyor.

Hali hazırdaki akıllı telefonlar bir ışık sensörü ile ortama göre parlaklık ayarını otomatik olarak yapabiliyor. Assertive Display ise gerçek zamanlı olarak her pikselin renk ve parlaklığını ayarlayarak hızlı bir şekilde ortama göre tepki verilmesini sağlıyor. 

Apical imzalı bir algoritma kullanan Assertive Display, gerçek ekran kontrast oranı 10:1'e düştüğünde bile efektif ekran kontrast oranı 1000:1 seviyesinde kalabiliyor. 

Assertive Display teknolojisinin arkasında ise Iridix adlı başka bir teknoloji yatıyor. Bu teknoloji insan gözünün farklı ışık koşullarına göre kendisini nasıl ayarladığını simüle edebiliyor ve bu bilgiye göre pikselleri ayarlıyor. 

Assertive Display teknolojisinin Lumia 1520 modelinde nasıl çalıştığı Galaxy Note 3 ile karşılaştırılarak verilmiş. Bu teknolojinin başka hangi modellerde kullanılacağı şimdilik bilinmiyor.  

http://www.phonearena.com/news/Nokia-Lumia-1520-is-first-with-assertive-display-watch-it-easily-beat-Galaxy-Note-3-screen_id48671 Yorum Yaz
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eP_362 5 yıl en beğenilen
Nokia yine ilklerini konuşturmaya başladı. Çok değildir yeniden zirveye oturması.
2 Yanıt Yanıtla +60
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Nokia Specialist 5 yıl VoLVoXxX99
goko953
note 3'e karşı kaybettiği iki nokta: 1.Kalem 2.Oyunlar .. ama zamanla gelişir diye umuyorum. Wp'ye destek vermek lazım

Lumiada kalem kısıtlaması yok her kalemi kullanabiliyorsun. Oyun olarak da sadece subway surfers minecraft cand crush(bu oyunun neresi iyiyse) çok da eksikliği hissedilmez minecraft yerine survivalcraft var. Oyunlar hala 4 4luk değil ancak aradığın her uygulama var
goko953note 3'e karşı kaybettiği iki nokta: 1.Kalem 2.Oyunlar .. ama zamanla gelişir diye umuyorum. Wp'ye destek vermek lazım...
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3 Yanıt Yanıtla +19
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Bukalemun 5 yıl
Big Bang theory deki RAJ gibi konuşuyor !
1 Yanıt Yanıtla +13
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Utku 5 yıl
Nokia bu ekran isini iyi kiviriyor. LCD gunes altinda daha iyi gorunur derler amoled'e karsi. Ge. gor ki 820 ve 925'in amoled ekrani, Optimus 4x'in LCD ekranindan cok daha iyi gorunuyor gunes altinda. Cok daha az yansima yapiyorlar.

LG ekran konusunda kral ya hani.
1 Yanıt Yanıtla +1
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eofdred 5 yıl Utku
Utku

Nokia bu ekran isini iyi kiviriyor. LCD gunes altinda daha iyi gorunur derler amoled'e karsi. Ge. gor ki 820 ve 925'in amoled ekrani, Optimus 4x'in LCD ekranindan cok daha iyi gorunuyor gunes altinda. Cok daha az yansima yapiyorlar.

LG ekran konusunda kral ya hani.

lcd ekranları sony hariç kimse yapamıyor bence. güneş altında olsun veya olmasın işe yaramıyorlar. hem ucuz olupta hemde avarajın üzerinde performanssergileyen birtek ips ekranlar var onun haricinde amoled de ips de tecrube ve kalite istiyor. hani bir 1520 ekranı değil ama note 3 ün ekranıda gayet güzel ortalamanın üzerinde amoled olmasına rağmen renkleri çok güzel aydınlık ortamlarda da. ips zaten güzel bir ekran teknolojisi 1520 yi bir canlı canlı görelim gelsinde. ben telefon kapalıyken saati gösterme olayı için amoledi ips e tercih ederdim pili daha az yesin diye ama bir bildikleri vardır herhalde ips tercih etmekte
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senersongur 5 yıl
500-600TL araliginda olsa alinabilir aslında.
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OverClocK1ng 5 yıl
Çok güzel teknoloji. Tüm cihazlara gelmesi lazım. Sadece belli bir marka değil. Zira bu sorun neredeyse tüm dünyanın sorunu.
Ha, doğru bulmayan çıkabilir. Bir örnekle açıklayayım:
Mesela bu teknolojiyi atıyorum Nokia gidip aldı ve dedi ki:
"Sadece ben kullanacağım, kimseye yok."
Bütün Nokia cihazlar güneş altında net görünürken diğerleri görünmeyecek.
Adam atıyorum iPhone seviyorsa, bu teknoloji olmadığı için kullanamayacak.
Mesela Philips..
Philips, Xenium teknolojisini bulalı yıllar oldu. Yıllardır da ısrarla bu teknolojiyi hiçbir firmaya vermiyor ve kendi cep telefonlarında kullanıp, zorla onları satmaya çalışıyor. Pek de başarılı olduğu söylenemez. 10 kişiden 1 kişi Philips kullanmıyordur yani. Oysa bunu başka firmalara verse, bu teknolojinin de önü açılır. Ama Philips, kendi telefonunu satmak için vermiyor.
Sonuç: Biz 1 günü tamamlamaya çalışırken, normal telefonlar üreten Philips'in telefonları, örneğin:
X1560: Bekleme süresi 100 Gün, konuşma süresi 40 saat: gsmarena.com/...
Ama takoz...
Bu da X528 takozu: Bekleme süresi 1500 lük batarya olmasına rağmen yine
100 gün ve konuşma süresi de 30 saat: gsmarena.com/...
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eofdred 5 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

Çok güzel teknoloji. Tüm cihazlara gelmesi lazım. Sadece belli bir marka değil. Zira bu sorun neredeyse tüm dünyanın sorunu.

Ha, doğru bulmayan çıkabilir. Bir örnekle açıklayayım:
Mesela bu teknolojiyi atıyorum Nokia gidip aldı ve dedi ki:
"Sadece ben kullanacağım, kimseye yok."

Bütün Nokia cihazlar güneş altında net görünürken diğerleri görünmeyecek.
Adam atıyorum iPhone seviyorsa, bu teknoloji olmadığı için kullanamayacak.

Mesela Philips..
Philips, Xenium teknolojisini bulalı yıllar oldu. Yıllardır da ısrarla bu teknolojiyi hiçbir firmaya vermiyor ve kendi cep telefonlarında kullanıp, zorla onları satmaya çalışıyor. Pek de başarılı olduğu söylenemez. 10 kişiden 1 kişi Philips kullanmıyordur yani. Oysa bunu başka firmalara verse, bu teknolojinin de önü açılır. Ama Philips, kendi telefonunu satmak için vermiyor.

Sonuç: Biz 1 günü tamamlamaya çalışırken, normal telefonlar üreten Philips'in telefonları, örneğin:

X1560: Bekleme süresi 100 Gün, konuşma süresi 40 saat:
gsmarena.com/...
Ama takoz...

Bu da X528 takozu: Bekleme süresi 1500 lük batarya olmasına rağmen yine
100 gün ve konuşma süresi de 30 saat:
gsmarena.com/...

3g si bile olmayan telefonlar onlar bildiğin 3110 un renkli ekranlısı. git 3110 al bekleme süresi 500 gün. yapsınlar snapdragon 800 lü telefon 2 gün bekleme süresi veremezler.
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ВAВA 5 yıl
eP_362

Nokia yine ilklerini konuşturmaya başladı. Çok değildir yeniden zirveye oturması.

+1
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insunwetrust 5 yıl
Birileri hâlâ Nokia'nın nasıl satıldığına dair komplo teorileri üretmekte. Telefon teknolojisinin tek Avrupalısının bu fiyata, değerinin kat kat altına Amerika'ya gitmesi beni de üzdü, hatta bunu bir Truva atı misali yapmaları daha çok üzdü ama her Nokia konusunun altına aynı senaryoları tekrar tekrar yazmak, makaleler paylaşmak çok anlamsız. Hatta moda deyimle: too mainstream.
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saveyourself 5 yıl
Adamın nasıl bir ingilizcesi var öyle yav
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DH Misafiri 5 yıl
Şu an note 2 kullanıyorum, yakın zamanda Z1 egeçeceğim, yeni yılda da yeni telefonum 1520 olacak :D benimsin 1520 !!! :D :D
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e-Militarist 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Şu an note 2 kullanıyorum, yakın zamanda Z1 egeçeceğim, yeni yılda da yeni telefonum 1520 olacak :D benimsin 1520 !!! :D :D

Huzur Nokia'da.
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johan_06 5 yıl
Olacak olacak, biraz daha sabredelim. Bir anda patlama yapmasını beklemiyorum nokia'nın ancak uzun vadede eski gücünü yaptığı yeniliklerle kazanacağını düşünüyorum. Windows phone da anca gelişimini tamamlayacak zaten.
Microsoft eksiğini ne kadar çabuk kapatırsa o denli başarılı olur.
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depeche35 5 yıl
Nokia bu arge bu altyapıyla nasıl iflas ettirildi anlayabilmiş değilim.
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e-Militarist 5 yıl depeche35
depeche35

Nokia bu arge bu altyapıyla nasıl iflas ettirildi anlayabilmiş değilim.

İflasını verdiğine kanıt bir kaynak var mı? Kim söyledi iflas ettiğini? İflas ettiğini ispatlayamazsan yalancısın sen.
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eofdred 5 yıl depeche35
depeche35

Nokia bu arge bu altyapıyla nasıl iflas ettirildi anlayabilmiş değilim.

firma değer kazanıyordu avrupada %10 pay sahibi olmuştu. büyümeye devam ediyordu. zor durumda felan değildiler yani ayrıca satış olmadı zaten 10 yıllık kiralama oldu
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muhamnet 5 yıl
Ekranda gördüğümüz şeyler çikolata ise kırmızı çikolata çok gerçekçi görünmüyordu. Iphone ve ve Samsung en doğru şekilde görüntü veriyordu. Kırmızı çikolata mı olur yaw?
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Illustrious. 5 yıl muhamnet
muhamnet

Ekranda gördüğümüz şeyler çikolata ise kırmızı çikolata çok gerçekçi görünmüyordu. Iphone ve ve Samsung en doğru şekilde görüntü veriyordu. Kırmızı çikolata mı olur yaw?

Çikolata bitterdi. Olay bitmiştir.

En gerçekçi gözükene bakılır her zaman. Dünyadayız DÜNYADA. Renkleri polyanna dünyasında, sarı başlıklı kız havasında, gösteren, çin telefonu gibi kuru parlaklık yaratanların başını; Samsung olarak biliyordum, ondan beterleride varmış.
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SystemApps 5 yıl
teknoloji diyince aklıma nokia geliyor nedense :)
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