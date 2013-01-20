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Nokia, Lumia 820 için üç boyutlu baskı talimatlarını yayınladı

6 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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Nokia, Lumia 820 akıllı cep telefonu için üç boyutlu baskı talimatlarını kendi sitesi üzerinden yayınladı.
Üç boyutlu yazıcıların çeşitlerinin artması ve fiyatlarının düşmeye başlaması sonucu üç boyutlu baskılar hayatımıza daha çok girmeye başladı. Bunun farkına varan firmalar da ürünleri hakkında geliştirme kitleri dağıtmaya başladılar. Bu amaçla Nokia tarafından yayınlanan ve 3Dk isimli baskı talimatları ile kullanıcılar Lumia 820 akıllı cep telefonlarının arka kapaklarını kendileri basabilecekler. Cep telefonlarını kişiselleştirmeyi seven kullanıcılar için oldukça önemli bir gelişme olarak gösterilen uygulama, ileride çok daha farklı amaçlar için kullanılabilir.
Nokia'nın geliştiriciler için özel olarak hazırlanmış sitesinde yayınlanan 3DK isimli üç boyutlu baskı talimatlarına, aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
http://www.developer.nokia.com/Blogs/News/blog/2013/01/18/3d-print-your-own-back-cover-shell-for-your-nokia-lumia-820/ 

http://www.developer.nokia.com/Blogs/News/blog/2013/01/18/3d-print-your-own-back-cover-shell-for-your-nokia-lumia-820/ Yorum Yaz
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cagataykoroglu 6 yıl
DH Misafiri
Sene 2013 olmuş Nokia mı kaldı yahu? Taş Devrinden mi haber yapıyorsunuz?

Arkadaş biraz alkollü.
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alaz1903 6 yıl cagataykoroglu
cagataykoroglu
DH Misafiri
Sene 2013 olmuş Nokia mı kaldı yahu? Taş Devrinden mi haber yapıyorsunuz?

Arkadaş biraz alkollü.

Ne içiriyolarsa artık bunlara

Normal alkol de böyle kafa yapmaz.
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matmuhendisi 6 yıl
DH Misafiri
Sene 2013 olmuş Nokia mı kaldı yahu? Taş Devrinden mi haber yapıyorsunuz?

Sizi dışarı alalım...
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DH Misafiri 6 yıl
Sene 2013 olmuş Nokia mı kaldı yahu? Taş Devrinden mi haber yapıyorsunuz?
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speed_brain 6 yıl
lumina çıkmış beyler ..
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cagataykoroglu 6 yıl
Mükemmel. Bu şekilde istediğinizi yapabilirsiniz. Ah bide ülkemizde olsa şu 3d printerlar. Ayrıca ucuz olsa. Ama fikir çok çok iyi diğer firmalar bunu takip etmeli. Mesela s3 e göre sevdiğim 1 tane kılıf bulabildim.
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regaibyigit. 6 yıl
2013ün en yenilikçi firması nokia olabilir mi acaba?
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crazywinner3 6 yıl
lumina :)
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Krone 6 yıl
Lumina? Yeni model galiba bu.
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Elitforce 6 yıl
İyi bir şeye benziyor. Birde başlık yanlış yazılmış Lumina
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cagrimir 6 yıl
Türkiye de herkesin evinde 3Dk yazıcı olduğu için herkes arka kapak yapabilir.
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