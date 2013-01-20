Nokia, Lumia 820 için üç boyutlu baskı talimatlarını yayınladı

Nokia, Lumia 820 akıllı cep telefonu için üç boyutlu baskı talimatlarını kendi sitesi üzerinden yayınladı.

Üç boyutlu yazıcıların çeşitlerinin artması ve fiyatlarının düşmeye başlaması sonucu üç boyutlu baskılar hayatımıza daha çok girmeye başladı. Bunun farkına varan firmalar da ürünleri hakkında geliştirme kitleri dağıtmaya başladılar. Bu amaçla Nokia tarafından yayınlanan ve 3Dk isimli baskı talimatları ile kullanıcılar Lumia 820 akıllı cep telefonlarının arka kapaklarını kendileri basabilecekler. Cep telefonlarını kişiselleştirmeyi seven kullanıcılar için oldukça önemli bir gelişme olarak gösterilen uygulama, ileride çok daha farklı amaçlar için kullanılabilir.

Nokia'nın geliştiriciler için özel olarak hazırlanmış sitesinde yayınlanan 3DK isimli üç boyutlu baskı talimatlarına, aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://www.developer.nokia.com/Blogs/News/blog/2013/01/18/3d-print-your-own-back-cover-shell-for-your-nokia-lumia-820/

http://www.developer.nokia.com/Blogs/News/blog/2013/01/18/3d-print-your-own-back-cover-shell-for-your-nokia-lumia-820/