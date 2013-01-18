Nokia Lumia 820 ve 920 için WP8 Portico güncellemesinin yaygın dağıtımı başladı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Nokia'nın Lumia serisi yeni nesil akıllı telefonları için Windows Phone 8 Portico güncellemesi dünya genelinde dağıtılmaya başlandı. Kısa bir süre önce Amerika ve Kanada'da kullanıcılarla buluşan yeni yazılım güncellemesi, kademeli olarak dünya genelinde otomatik güncelleme olarak sunulacak ve Mart ayının sonuna kadar satılmış tüm Lumia 820 ve 920'nin yeni yazılım güncellemesine geçiş süreci tamamlanmış olacak.
Windows Phone 8 Portico güncellemesi ile birlikte çok sayıda güncelleme ve çeşitli yenilikler sunuluyor. Daha iyi mesajlaşma yetenekleri, arttırılmış Internet Explorer deneyimi, daha iyi görüntüleme performansı ve güç yönetimi ile birlikte cevapsız çağrılara mesaj ile yanıt verme, bağlantı geçmişine göre favori WiFi kaynağına otomatik bağlantı ve daha verimli Bluetooth bağlantısı da yeni yazılım güncellemesiyle gelenler arasında yer alıyor.
Lumia 820 ve Lumia 920 modelleriyle dünya genelinde önemli bir satış başarısı yakalayan ve üst seviye akıllı telefon segmentine hareketlilik getiren Nokia, önümüzdeki aylar için yazılım güncellemelerine devam edecek. Şirketin belli aralıklarla cihazın genel kullanım deneyimini arttıran ve yeni özellikler getiren yazılım güncellemelerini Lumia sahiplerine sunması bekleniyor. Öte yandan yeni modeller için de hazırlık yapan Nokia'nın, Mobil Dünya Kongresi kapsamında Lumia ailesini yeni üyelerle genişletebileceği ifade ediliyor.
http://discussions.nokia.com/t5/Software-Updates/Information-for-customers-with-Nokia-Lumia-820-and-920/m-p/1705694#M127519 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bilgisayar oyunu bile yüklemen mümkün. GTA V kurdum oynuyorum o derece.
Kapalı bir sistem şuan için. O yüzden bulamazsınız. Ancak kendinden player olan programla indirdiyseniz, programın içinden dinleyebilirsiniz.
mağazada mp3 downloader adında uygulamayı indirin. daha sonra internet Explorer dan şarkıyı bulun.şarkı linkinin üstüne basılı tutup bağlantıyı kopyalayın.uygulamaya girin ve direct url yi seçip bağlantıyı yapıştırın.linkte sorun yoksa indirme başlayacaktır indirme bittikten sonra my downloads bolumune girip indirdiğiniz sakıya tıklayın. "save song....."diye bir uyarı verecek onaylayın. artık indirdiğiniz şarkıyı muziklerinizde dinleyebilirsiniz
Uygulamaların da güncellenmesi gerekli.
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