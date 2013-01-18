Nokia Lumia 820 ve 920 için WP8 Portico güncellemesinin yaygın dağıtımı başladı

Nokia'nın Lumia serisi yeni nesil akıllı telefonları için Windows Phone 8 Portico güncellemesi dünya genelinde dağıtılmaya başlandı. Kısa bir süre önce Amerika ve Kanada'da kullanıcılarla buluşan yeni yazılım güncellemesi, kademeli olarak dünya genelinde otomatik güncelleme olarak sunulacak ve Mart ayının sonuna kadar satılmış tüm Lumia 820 ve 920'nin yeni yazılım güncellemesine geçiş süreci tamamlanmış olacak.

Windows Phone 8 Portico güncellemesi ile birlikte çok sayıda güncelleme ve çeşitli yenilikler sunuluyor. Daha iyi mesajlaşma yetenekleri, arttırılmış Internet Explorer deneyimi, daha iyi görüntüleme performansı ve güç yönetimi ile birlikte cevapsız çağrılara mesaj ile yanıt verme, bağlantı geçmişine göre favori WiFi kaynağına otomatik bağlantı ve daha verimli Bluetooth bağlantısı da yeni yazılım güncellemesiyle gelenler arasında yer alıyor.

Lumia 820 ve Lumia 920 modelleriyle dünya genelinde önemli bir satış başarısı yakalayan ve üst seviye akıllı telefon segmentine hareketlilik getiren Nokia, önümüzdeki aylar için yazılım güncellemelerine devam edecek. Şirketin belli aralıklarla cihazın genel kullanım deneyimini arttıran ve yeni özellikler getiren yazılım güncellemelerini Lumia sahiplerine sunması bekleniyor. Öte yandan yeni modeller için de hazırlık yapan Nokia'nın, Mobil Dünya Kongresi kapsamında Lumia ailesini yeni üyelerle genişletebileceği ifade ediliyor.

http://discussions.nokia.com/t5/Software-Updates/Information-for-customers-with-Nokia-Lumia-820-and-920/m-p/1705694#M127519