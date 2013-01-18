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Nokia Lumia 820 ve 920 için WP8 Portico güncellemesinin yaygın dağıtımı başladı

6 yıl
5,4b
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nokia'nın Lumia serisi yeni nesil akıllı telefonları için Windows Phone 8 Portico güncellemesi dünya genelinde dağıtılmaya başlandı. Kısa bir süre önce Amerika ve Kanada'da kullanıcılarla buluşan yeni yazılım güncellemesi, kademeli olarak dünya genelinde otomatik güncelleme olarak sunulacak ve Mart ayının sonuna kadar satılmış tüm Lumia 820 ve 920'nin yeni yazılım güncellemesine geçiş süreci tamamlanmış olacak.
Windows Phone 8 Portico güncellemesi ile birlikte çok sayıda güncelleme ve çeşitli yenilikler sunuluyor. Daha iyi mesajlaşma yetenekleri, arttırılmış Internet Explorer deneyimi, daha iyi görüntüleme performansı ve güç yönetimi ile birlikte cevapsız çağrılara mesaj ile yanıt verme, bağlantı geçmişine göre favori WiFi kaynağına otomatik bağlantı ve daha verimli Bluetooth bağlantısı da yeni yazılım güncellemesiyle gelenler arasında yer alıyor. 
Lumia 820 ve Lumia 920 modelleriyle dünya genelinde önemli bir satış başarısı yakalayan ve üst seviye akıllı telefon segmentine hareketlilik getiren Nokia, önümüzdeki aylar için yazılım güncellemelerine devam edecek. Şirketin belli aralıklarla cihazın genel kullanım deneyimini arttıran ve yeni özellikler getiren yazılım güncellemelerini Lumia sahiplerine sunması bekleniyor. Öte yandan yeni modeller için de hazırlık yapan Nokia'nın, Mobil Dünya Kongresi kapsamında Lumia ailesini yeni üyelerle genişletebileceği ifade ediliyor. 

http://discussions.nokia.com/t5/Software-Updates/Information-for-customers-with-Nokia-Lumia-820-and-920/m-p/1705694#M127519 Yorum Yaz
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eulogy 6 yıl en beğenilen
Bazı konularda beni o kadar bağladı ki eksiklerini hiç hissetmiyorum. Bence oldukça profesyonel bir sistem wp8. İnşallah eksiklerini de aynı profesyonellikte kapatırlar.
Bazı konularda beni o kadar bağladı ki eksiklerini hiç hissetmiyorum. Bence oldukça profesyonel bir sistem wp8. İnşallah eksiklerini de aynı profesyonellikte ka...
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DH Misafiri 5 yıl
whatsapp da giriş çıkış saatlerim gorunmesini istemiyorum bunun için ne yapmalıyım?
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DH Misafiri 5 yıl
Benim sorunum Bluetooth ile arkadaşıma aynı anda birden fazla müzik gönderemiyorum yardımlarınızı bekliyorum şimdiden teşekkür ederim
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modifci 5 yıl
Yalnız 920,820 nin yanında kalas gibi duruyor keşke 920 deki kamera 820 de de olsaydı
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DH Misafiri 5 yıl
Beyler Nokia lumia 820ye androidden oyun indirmek mümkün mü
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DemirKipi 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Beyler Nokia lumia 820ye androidden oyun indirmek mümkün mü

Bilgisayar oyunu bile yüklemen mümkün. GTA V kurdum oynuyorum o derece.
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DH Misafiri 5 yıl
Lumia kullanıyorum, internetten indirdiğim şarkıyı nereye atıyor bir türlü bulamadım yardım lutfen, teşekkürler
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ulasates 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Lumia kullanıyorum, internetten indirdiğim şarkıyı nereye atıyor bir türlü bulamadım yardım lutfen, teşekkürler

Kapalı bir sistem şuan için. O yüzden bulamazsınız. Ancak kendinden player olan programla indirdiyseniz, programın içinden dinleyebilirsiniz.
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jumuu 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Lumia kullanıyorum, internetten indirdiğim şarkıyı nereye atıyor bir türlü bulamadım yardım lutfen, teşekkürler

mağazada mp3 downloader adında uygulamayı indirin. daha sonra internet Explorer dan şarkıyı bulun.şarkı linkinin üstüne basılı tutup bağlantıyı kopyalayın.uygulamaya girin ve direct url yi seçip bağlantıyı yapıştırın.linkte sorun yoksa indirme başlayacaktır indirme bittikten sonra my downloads bolumune girip indirdiğiniz sakıya tıklayın. "save song....."diye bir uyarı verecek onaylayın. artık indirdiğiniz şarkıyı muziklerinizde dinleyebilirsiniz
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DH Misafiri 5 yıl
Beyler 820 nin tarayıcısından dosya indiremiyorum neden bi yolu vsrmı bunu
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csndmrs 6 yıl
Beyler 820 nn tarayıcısından dosya indiremiyorum neden bi yolu varmı
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olcak61 6 yıl
Beyler dün gece 3 sularında uyandım Bi su içtim telefona baktım güncelleme geldiğine dahi Bi uyarı vermiş hemen şarjımı kontrol ettim ve başladım tahminen 100 150 mb lık Bi dosyaydı kurdum yeniden başlattı, neyse teli güncelledik ama henüz gözüme çarpan bişey olmadı. Türkcell lumia 920 kullanıcısıyım ilk geldiği gün almıştım.
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DH Misafiri 6 yıl
aslında esas problem,android ve wp adobe flash playerin omaması arkadaşlar
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DH Misafiri 6 yıl
whatsapp tan atılan ses kayıtları hangi dosyada veya nerede tutuluyor acaba bilen varsa acilen söyleyebilir mi lütfen?
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akmac 6 yıl
Blackberry bile Microsoft'tan daha iyi beceriyor yazılım işini. Microsoft'u anlamak güç.
Uygulamaların da güncellenmesi gerekli.
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