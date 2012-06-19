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Nokia Lumia 900, Çin'de lanse edildi

6 yıl
11,3b
1
39
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nokia Lumia 900, Çin'de lanse edildi
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Nokia'nın güncel ürün gamındaki en güçli Windows Phone telefonu olan Lumia 900, en hızlı büyüyen pazarlardan Çin'de lanse edildi. 4.3-inç büyüklüğünde ve 480 x 800 piksel çözünürlüğünde AMOLED ekrana sahip olan Lumia 900, Qualcomm tarafından geliştirilen 1.4GHz hızındaki Snapdragon APQ8055 işlemcisinden güç alıyor. Grafik işlem birimi olarak Adreno 205 GPU'sunu kullanan telefon, 512MB RAM ile geliyor.
Windows Phne 7.5 işletim sistemini kullanan Lumia 900,  8 Megapiksel çözünürlüğünde kameraya sahip. Carl Zeiss optik kullanan telefon 720 piksel çözünürlüğünde ve 30 kare/saniye hızında video kaydı gerçekleştirebiliyor. Polikarbon gövdeye sahip olan Lumia 900, 127.8 x 68.5 x 11.5 mm boyutlarında ve 160 gram ağırlığında. Çin pazarında kutu içeriğinden Bluetooth kulaklığında çıktığı Lumia 900, 720$'a satılıyor. 
Nokia Lumia 900, Çin'de lanse edildi
Tam Boyutta Gör
Nokia Lumia 900, Çin'de lanse edildi
Tam Boyutta Gör
Nokia Lumia 900, Çin'de lanse edildi
Tam Boyutta Gör
Nokia Lumia 900, Çin'de lanse edildi
Tam Boyutta Gör
Nokia Lumia 900, Çin'de lanse edildi
Tam Boyutta Gör
Nokia Lumia 900, Çin'de lanse edildi
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DH Misafiri 6 yıl en beğenilen
Güzel arabaymış.
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DH Misafiri 6 yıl
Cihazı kullandım WP yazılım muhtesem stabil ve hızlı,bu donanımla Samsung S3'ü internet web browser testinde çok geride bırakıyor hızına yetişebilen bir cihaz şuan yok,WP yazılımının çift çekirdeklisini filan düşünemiyorum
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nightsoldier 6 yıl
Erdi bey lenovo basliginda da cihazdan cok kizlari on planda tutmus. E yaz geldi, normal

Saka bir yana Windows izledigim kadariyla cok hizli bir isletim sistemi yapmis. Uzun surede android gibi sisip yavaslamiyorsa cok iyi. Sadece appstore biraz daha uygulama acisindan zenginlesmeli
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darkman355 6 yıl
Bunlar ne tanıtıyor anlıyamadım hehehe
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WinteR 6 yıl
Nokia, Win mobile ve Çin, çok kötü bir lansman..
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khytr89 6 yıl
İlgi çekmek için herşeyi yapmışlar
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khytr89 6 yıl
İlgi çekmek için herşeyi yapmışlar
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lienjoui1997 6 yıl
Süper be, gülmekten ölüyore...
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DH Misafiri 6 yıl
telefondan cok araba ve bayanları begenen daha cok demek ki telefon olmamıs
microsoft & nokya : biz yaptık ama olmadı nokya bu cocuk :))
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Talladega 6 yıl
arkadaslar fotograflara dikkatli bakarsanız telefonu bulursunuz beyaz mavi renklı seyler...
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yildiray35 6 yıl
lumia 900 gördüğüm en seri çalışan telefon işletim sistemi kombinasyonu. tabi ekran 1280-720 çözünürlülükte olsa aynı başarıyı sergiler mi bilemiyorum. microsoft ve nokia sempatik bulmadığım firmalardı ama nokia n9 un harika dizaynı , lumia ile wp 7.5 un bunu devam ettirirken benzer temanın windows tabletlerle birlikte devamı ileride kinect teknolojilerinin entegrasyonu ile doğru yolda gibi görünüyor sanılanın aksine.
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free4200 6 yıl
Düşük özelliklerde, yüksek fiyatta, 160 gramlık tuğla tasarımlı telefon.. Ben almam.
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