Nokia Lumia 900, Çin'de lanse edildi

Nokia'nın güncel ürün gamındaki en güçli Windows Phone telefonu olan Lumia 900, en hızlı büyüyen pazarlardan Çin'de lanse edildi. 4.3-inç büyüklüğünde ve 480 x 800 piksel çözünürlüğünde AMOLED ekrana sahip olan Lumia 900, Qualcomm tarafından geliştirilen 1.4GHz hızındaki Snapdragon APQ8055 işlemcisinden güç alıyor. Grafik işlem birimi olarak Adreno 205 GPU'sunu kullanan telefon, 512MB RAM ile geliyor.

Windows Phne 7.5 işletim sistemini kullanan Lumia 900, 8 Megapiksel çözünürlüğünde kameraya sahip. Carl Zeiss optik kullanan telefon 720 piksel çözünürlüğünde ve 30 kare/saniye hızında video kaydı gerçekleştirebiliyor. Polikarbon gövdeye sahip olan Lumia 900, 127.8 x 68.5 x 11.5 mm boyutlarında ve 160 gram ağırlığında. Çin pazarında kutu içeriğinden Bluetooth kulaklığında çıktığı Lumia 900, 720$'a satılıyor.