Nokia Lumia 920 bu defa da klip yıldızı oldu, Jennifer Lopez'e eşlik etti

Kısa bir süre önce Lumia 925 modelini lanse eden Nokia, Lumia 920 modeli için de yatırımlarını sürdürüyor. En çok satan Windows Phone 8 telefonu olarak kendi kulvarında önemli bir yere sahip olan Lumia 920 şimdi de klip yıldızı oldu. Dünyaca ünlü pop yıldızı Jennifer Lopez’in, bir diğer yıldız Pitbull ile birlikte seslendirdiği Live It Up isimli şarkının video klibindeki iki farklı sahnede karşımıza Lumia 920 de çıkıyor.

Şu ana kadar 6 milyondan fazla izlenerek Nokia adına başarılı bir reklam projesi haline gelen klipte, ürün yerleştirmede sadece Nokia ile sınırlı kalınmamış, Swarovski ve ICE saatlerine de yer verilmiş. Akıllı telefon üreticileri açısından değerlendirmek gerekirse, üreticilerin popüler televizyon programları ve video çalışmalarında ürün yerleştirme yarışına girdiğini söyleyebiliriz. Ülkemizdeki yerel çalışmalara baktığımızda örneğin Kanal D’de yayınlanmakta olan İntikam dizisinde Sony ve HTC ürünleri kullanılırken, daha önce bazı dizilerde de BlackBerry karşımıza çıkmıştı.



