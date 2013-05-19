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Nokia Lumia 920 bu defa da klip yıldızı oldu, Jennifer Lopez'e eşlik etti

6 yıl
1,4b
1
29
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nokia Lumia 920 bu defa da klip yıldızı oldu, Jennifer Lopez'e eşlik etti
Kısa bir süre önce Lumia 925 modelini lanse eden Nokia, Lumia 920 modeli için de yatırımlarını sürdürüyor. En çok satan Windows Phone 8 telefonu olarak kendi kulvarında önemli bir yere sahip olan Lumia 920 şimdi de klip yıldızı oldu. Dünyaca ünlü pop yıldızı Jennifer Lopez’in, bir diğer yıldız Pitbull ile birlikte seslendirdiği Live It Up isimli şarkının video klibindeki iki farklı sahnede karşımıza Lumia 920 de çıkıyor.
Şu ana kadar 6 milyondan fazla izlenerek Nokia adına başarılı bir reklam projesi haline gelen klipte, ürün yerleştirmede sadece Nokia ile sınırlı kalınmamış, Swarovski ve ICE saatlerine de yer verilmiş. Akıllı telefon üreticileri açısından değerlendirmek gerekirse, üreticilerin popüler televizyon programları ve video çalışmalarında ürün yerleştirme yarışına girdiğini söyleyebiliriz. Ülkemizdeki yerel çalışmalara baktığımızda örneğin Kanal D’de yayınlanmakta olan İntikam dizisinde Sony ve HTC ürünleri kullanılırken, daha önce bazı dizilerde de BlackBerry karşımıza çıkmıştı.


Nokia Lumia 920 bu defa da klip yıldızı oldu, Jennifer Lopez'e eşlik etti

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No Way Out 6 yıl en beğenilen
2. resim paint terk.
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DH Misafiri 6 yıl
evet haftaya 2si1 arada programına konu çıktı her hafta en az 5 dakka eleştirdikleri win 8 telefon ve tabletleri bu haftada jenifer Lopez reklamında çıktı diye eleştirirler.
evet haftaya 2si1 arada programına konu çıktı her hafta en az 5 dakka eleştirdikleri win 8 telefon ve tabletleri bu haftada jenifer Lopez reklamında çıktı diye ...
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TeufeL-07 6 yıl
Öyle bir algı yaratıyorlarki sanki 925 alınca Jennifer Lopez le denizde parti yapacağız , htc one alınca tony hawk gibi kaykay da taklalar atarken resimler çekinip , xperia z ile boğazda yatla anı yakalayacağız :D
Öyle bir algı yaratıyorlarki sanki 925 alınca Jennifer Lopez le denizde parti yapacağız , htc one alınca tony hawk gibi kaykay da taklalar atarken resimler çeki...
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DH Misafiri 5 yıl
Jennifer abla da bu telefonun reklamında oynamışsa verdiğim para helali hoş olsun derim:) Gençler gerçekten Here City Lens ve Here Drive gibi kendi uygulamalarıyla çok işimi görüyor lumia 920. SkyDrive kurdum birde backuplıyorum bomba oluyor tevasiye ederim.
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firtina34 6 yıl
Lopez nedir yasa, lumia güzel telefon
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Istanbullu Einstein 6 yıl
Eveet bu sayede Jennifer Lopez Donanımhaber sitesine de girmiş bulunuyor...
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alemburda34 6 yıl
bence bu devirde en akıllı reklam kliplere yerleştirilen ürünler hem tvde klip oynarken yayınlanıyor (sansür yemediği kanallarda) hemde internetten tıklandıkça ürünün tanılıyor. Daha bence başlangıç ilerde daha fazlasını göreceğiz.
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DH Misafiri 6 yıl
kesha - die Young klibinde sari si coktan kullanilmisti hic bahsedilmedi,simdi ne diye soyluyonuz anlamadim ,nokia haberi yok galiba yayinlayacak
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svastika94 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

kesha - die Young klibinde sari si coktan kullanilmisti hic bahsedilmedi,simdi ne diye soyluyonuz anlamadim ,nokia haberi yok galiba yayinlayacak

bildiğin illuminati kesha
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steelpanther 6 yıl
Eurovision şarkısı gibi olmuş, Jennifer Lopez mi kaldı ya, 43 yaşına gelmiş devri geçti artık :D
Bu arada klipte 4 tane reklama rasladım, bir daha izlesem belki daha da çıkar. Müzik endüstrisinin bu hale gelmesi insanı üzüyor işte.
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Katibim 6 yıl
kanal d'de merhamet dizisinde gördüm deniz'in sevgilisinde lumia 920 beyaz
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Sunstorms 6 yıl
Telefon idare eder ama klip berrbat...
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deniz_sea 6 yıl
yanlız Jennifer'ında eli baya buyukmuş 920 normal bir telefon gibi kalmış elinde :)
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Gerginix 6 yıl
Peki Lumia
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wolferto 6 yıl
NOKIA İSTESE EN BUYUK BÜTCELİ REKLAMI YAPSIN YİNE
OLMICAK
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MrKattchup 6 yıl
bune böyle magazin haberi gibi başka haber yapacak konu mu kalmadı
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