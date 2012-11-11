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Nokia Lumia 920'nin Türkiye satış fiyatı belli oldu

6 yıl
11,7b
1
342
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nokia Lumia 920'nin Türkiye satış fiyatı belli oldu
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Türkiye lansmanı 21 Kasım'da yapılacak Nokia Lumia 920'nin satış fiyatı netleşti. Microsoft'un yeni nesil mobil platformu Windows Phone 8'den güç alan akıllı telefon, sahip olduğu donanımsal ve yazılımsal özelliklerle, Nokia'nın son dönemde yaptığı en iyi telefon olarak gösteriliyor.
4.5-inç büyüklüğünde ve 1280 x 768 piksel çözünürlüğünde IPS ekrana sahip olan telefon, Qualcomm'un 1.5GHz hızında çalışan çift çekirdekli Snapdragon S4 işlemcisinden güç alıyor. Grafik yeteneklerini Adreno 225 GPU'sundan alan akıllı telefon, 1GB RAM ve 32GB ROM ile geliyor.
Kasa kalınlığı 10.7mm ve ağırlığı da 185 gram olan telefon, fiziksel olarak sınıfındaki en cüsseli telefonlardan biri olmakla birlikte malzeme kalitesinin de oldukça yukarıda olduğunu hatta sınıfına öncülük ettiğini söyleyebiliriz. Polikarbon malzemeye yer verilen telefonun kuşkusuz en büyük iddiası kamera özellikleride zira telefon, PureView teknolojisinden güç alıyor.
Efektif olarak 8MP olmakla birlikte teknik olark 8.7MP çözünürlüğünde Carl Zeiss lensli kameraya sahip olan telefon yüksek kaliteli fotoğraf kaydına ek olarak jireskop kontrollü optik görüntü sabitleme özelliği ile sınıfındaki en iyi video kaydı iddiası ile geliyor. Çift LED Flash ile desteklenen telefon, 1080p çözünürlüğünde ve 30 kare/saniye hızında video kaydediyor.
Windows Phone 8 platformu henüz çok yeni olduğu için uygulamalar konusunda fakir olduğu ortada. Ancak Nokia, Lumia 920 modelini kendi geliştirdiği yazılımlar ile sunuyor.  Arttırılmış gerçeklik uygulaması olan Bilen Göz, Haritalar, Drive+ gibi çok sayıda yazılım Nokia Lumia 920'de standart olarak gelirken, hangi otobüsün hangi duraktan ne zaman geçeceğini bildiren toplu taşıma uygulamasının da önümüzdeki aylarda Lumia 920 için piyasaya sürülmesi bekleniyor.
Kablosuz şarj özelliği ile de dikkat çeken Lumia 920'ye 2000 mAh kapasiteli pil eşlik ediyor. Nokia Lumia 920'nin genel özelliklerini kısaca hatırladıktan sonra gelelim fiyatlandırmaya. Lumia 920 ülkemizde 1649 TL'lik bir fiyatla satışa çıkacak. Yani HTC'nin Windows Phone 8X modeliyle neredeyse kafa kafaya gelecek gibi görünüyor. Diğer taraftan aynı fiyat seviyesinde üst seviye Android telefonları satın alabilmek te mümkün. Apple tarafında ise şu an içini iPhone 4S'ten başka bir seçenek bulunmuyor zira iPhone 5 resmi olarak ülkemize girmiş değil. Son bir not olarak Lumia 920'nin operatörler tarafından farklı paket seçenekleriyle sunulacağını da eklemiş olalım.
Nokia Lumia 920'nin Türkiye satış fiyatı belli oldu
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Farwynd 6 yıl en beğenilen
Çok uçuk değil ama 1349 TL'ye çok daha iyi donanımlı Galaxy S3'e sahip olabiliyosunuz.
Belki WP8 oldukça iyi bir işletim sistemi ama kendini kanıtlamadı ki? Şimdi ben bu telefona gidip nasıl 1649 TL veriyim?
Hani iOS için yorum yaparsın dersin alırım 3 sene rahat güncelleme çıkıyor dersin, Android'dede firma çıkarmıyor ama XDA'den bulurum bir şeyler dersin. Peki, WP8'de nolacak?
Geliştiricilerin ilgisi ne olacak? Şu an bana fiyatı saçma geldi, 1200 TL gibi agresif bir şekilde piyasaya girmesi lazımdı ki millet Galaxy S3 ile karşılaştırdığında tamam marketi tam olarak iyi değil ama hem biraz daha ucuz hem kamerası iyi gibi şeylerle kendini avutabilsin.
Çok uçuk değil ama 1349 TL'ye çok daha iyi donanımlı Galaxy S3'e sahip olabiliyosunuz.Belki WP8 oldukça iyi bir işletim sistemi ama kendini kanıtlamadı ki? ...
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1 Yanıt Yanıtla +63
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olecc 6 yıl
insanımızı ne hale getirdiler 450 dolarlık telefonu 2000 liraya bekliyoruz 1650 olunca ucuz diye atlıyoruz hadi bakalım
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fx57 6 yıl
Arkadaşlar merhaba,

Gelen sorular üzerine cevap vermek istedim.

Sağ üst köşedeki fotoğrafta ben ve kız arkadaşım görünüyor. Hatta Facebook profil fotoğrafım; facebook.com/... :)

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Not: Merak edenler için iPhone, kız arkadaşıma ait :)

İyi forumlar dilerim.
Arkadaşlar merhaba,Gelen sorular üzerine cevap vermek istedim.Sağ üst köşedeki fotoğrafta ben ve kız arkadaşım görünüyor. Hatta Facebook pr...
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4 Yanıt Yanıtla +17
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1 Avatar
DH Misafiri 6 yıl
çok harika telefon yaaaa
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DH Misafiri 6 yıl
yavv sizz servetmi satın alıyormusunuz birazdaha artırın yav bu az durun bir fiyaat vereyim 33455666689
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DH Misafiri 6 yıl
ı phone 4 s ve samsung galaxy s3 kullandım şu an lumia kullanıyorum ı phone ve samsungdan çok üstün özellikle internet hızı mükemmel
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muco555555 6 yıl
Aldım vallaha cok memnunum s3 u bır an olsun aramıyorum ıyıkı almısım:)
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minimalist 6 yıl
Alın alın 500 tl ye alıcı ararsınız..
evet telefonun görüntüsü güzel ama icraat yok.. beni gören terminatör sanıyor ama 80 kiloyu anca kaldırabiliyorum reklama aldanmayın bütün internet sitelerine para döktüler n8 gibi yalan olur diyorum. Google bu saatten sonra rakip tanımaz durmadan çalışıyorlar boşa değil! nokia ne yapıyor ? mego diye işletim sistemi çıkarmış. W8 de oynayacak oyun yok lütfen dh nin yaptığı incelemeye gözatın..
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nianai 6 yıl
wow, bu telefon, bir yarış otomobili gibi öylesine serin ve muhteşem görünüyor. kadar ilginç, değil mi? bkz: coolseason.com/...
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yav he he aynen 6 yıl
anlayamiyorum kardesim s3 ten arta kalan NE ozelligi var ki? biri cevaplasin bana inanilacak gibi degil herkes cok iyi diyor bir ben mi iyi oldugunu farkedemiyorum ?
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montaj34 6 yıl yav he he aynen
emrenaz

anlayamiyorum kardesim s3 ten arta kalan NE ozelligi var ki? biri cevaplasin bana inanilacak gibi degil herkes cok iyi diyor bir ben mi iyi oldugunu farkedemiyorum ?

iki telefonuda 2 metre yüksekten aşağı at mesela..
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nirvanha 6 yıl
Wtf?
youtube.com/...
Sistem sana bu gelsin!
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DH Misafiri 6 yıl
çok teşekkür ederim aradaki tek fark wifi ise pekte birşey farketmiyordur.
Aslında şu da var ki öylede böyle de o bir internet telefonu yani bana göre öyle wifi olmaması ne kadar etkileyebilir ?
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DH Misafiri 6 yıl
merhabalar öncelikle bütüün yorumları okudum azda olsa fikir sahibi oldum teşekkürler.
kaç zamandır ıphone 4s istiyorum sonunda almaya karar vermiştim fakat daha sonra 920 çıktı ve kafam çok karıştı açıkçası özellik olarak ve henüz fazla kimsede olmaması çok cazip geldi.Ama anlamadığım şu ki 920 ile 820 arasındaki fark ne olacak? Ben bi fiyat farkından başka birşey göremedim sizce acele etmeyip 820 için 21 aralığı mı beklemeliyim.Yardımcı olursanız çok sevinirim..
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DevilAttack 6 yıl
Biraz pahalı geldi.
Ama nedense Win8 bana çekici,farklı geliyor ve sadece telefon ve tablete yakışıyor.
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