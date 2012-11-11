Nokia Lumia 920'nin Türkiye satış fiyatı belli oldu

Türkiye lansmanı 21 Kasım'da yapılacak Nokia Lumia 920'nin satış fiyatı netleşti. Microsoft'un yeni nesil mobil platformu Windows Phone 8'den güç alan akıllı telefon, sahip olduğu donanımsal ve yazılımsal özelliklerle, Nokia'nın son dönemde yaptığı en iyi telefon olarak gösteriliyor.

4.5-inç büyüklüğünde ve 1280 x 768 piksel çözünürlüğünde IPS ekrana sahip olan telefon, Qualcomm'un 1.5GHz hızında çalışan çift çekirdekli Snapdragon S4 işlemcisinden güç alıyor. Grafik yeteneklerini Adreno 225 GPU'sundan alan akıllı telefon, 1GB RAM ve 32GB ROM ile geliyor.

Kasa kalınlığı 10.7mm ve ağırlığı da 185 gram olan telefon, fiziksel olarak sınıfındaki en cüsseli telefonlardan biri olmakla birlikte malzeme kalitesinin de oldukça yukarıda olduğunu hatta sınıfına öncülük ettiğini söyleyebiliriz. Polikarbon malzemeye yer verilen telefonun kuşkusuz en büyük iddiası kamera özellikleride zira telefon, PureView teknolojisinden güç alıyor.

Efektif olarak 8MP olmakla birlikte teknik olark 8.7MP çözünürlüğünde Carl Zeiss lensli kameraya sahip olan telefon yüksek kaliteli fotoğraf kaydına ek olarak jireskop kontrollü optik görüntü sabitleme özelliği ile sınıfındaki en iyi video kaydı iddiası ile geliyor. Çift LED Flash ile desteklenen telefon, 1080p çözünürlüğünde ve 30 kare/saniye hızında video kaydediyor.

Windows Phone 8 platformu henüz çok yeni olduğu için uygulamalar konusunda fakir olduğu ortada. Ancak Nokia, Lumia 920 modelini kendi geliştirdiği yazılımlar ile sunuyor. Arttırılmış gerçeklik uygulaması olan Bilen Göz, Haritalar, Drive+ gibi çok sayıda yazılım Nokia Lumia 920'de standart olarak gelirken, hangi otobüsün hangi duraktan ne zaman geçeceğini bildiren toplu taşıma uygulamasının da önümüzdeki aylarda Lumia 920 için piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Kablosuz şarj özelliği ile de dikkat çeken Lumia 920'ye 2000 mAh kapasiteli pil eşlik ediyor. Nokia Lumia 920'nin genel özelliklerini kısaca hatırladıktan sonra gelelim fiyatlandırmaya. Lumia 920 ülkemizde 1649 TL'lik bir fiyatla satışa çıkacak. Yani HTC'nin Windows Phone 8X modeliyle neredeyse kafa kafaya gelecek gibi görünüyor. Diğer taraftan aynı fiyat seviyesinde üst seviye Android telefonları satın alabilmek te mümkün. Apple tarafında ise şu an içini iPhone 4S'ten başka bir seçenek bulunmuyor zira iPhone 5 resmi olarak ülkemize girmiş değil. Son bir not olarak Lumia 920'nin operatörler tarafından farklı paket seçenekleriyle sunulacağını da eklemiş olalım.