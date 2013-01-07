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Nokia Lumia 920'nin donanım bileşenleri mercek altında

6 yıl
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nokia'nın yeni nesil akıllı telefonu Lumia 920, sahip olduğu donanımsal özellikler ile teknoloji tutkunlarının ilgisini çekmeyi başarmış, Finlandiyalı üreticinin son yıllarda en çok ses getiren telefonu olmayı başarmıştı. 4.5-inç büyüklüğünde ve 720p çözünürlüğünde PureMotion ekrana sahip olan ve Qualcomm'un Snapdragon S4 platformundan güç alan telefon, optik görüntü sabitleme teknolojisi ve kablosuz şarj gibi özelliklerle sık sık gündeme gelmişti.
Nokia tarafından Çin pazarı için hazırlanan yeni bir video, Lumia 920'nin tasarım ve donanım detaylarına ışık tutuyor. Yekpare gövde tasarımına sahip olan Lumia 920'nin donanımsal bileşenleri hakkında hazırlanmış en kapsamlı çalışma olan bu videoda, kamera sensöründen uygulama işlemcisinin yerleşimine ve kablosuz şarj birimine kadar cihazın öne çıkan tüm birimleri yakından gösteriliyor ve gövde içerisindeki dağılımları ekranlara getiriliyor. Sözü daha fazla uzatmadan sizleri, Lumia 920'nin bu videosu ile başbaşa bırakıyoruz.

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#Gakko_ 6 yıl en beğenilen
Videonun kendisi de Çin malı herhalde? 360p'den yukarı çözünürlük seçeneği yok =))
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OverClocK1ng 6 yıl
"4.5-inç büyüklüğünde ekrana sahip olan"
ama 5 inçlik telefon boyutundaki Nokia Lumia 920 ....
Bkz.: gsmarena.com/...
5 inçlik Sony Xperia ZL den daha kalın, daha geniş, daha ağır.
Bazı arkadaşlara daha önce böyle söylediğimde malzeme kalitesini ısıtıp ısıtıp önüme sürüyorlardı ve de kamerasının kalitesini bahane ediyorlardı. Gerçi kamera kalitesini de gördük o da ayrı. Ekran kalitesinden bahsediyorlardı.
Kalkıp şimdi bu Sony'nin malzeme kalitesi de kötü deyin. Xperia XL nin kamera lensini de kötüleyin. Ekranını da kötüleyin...
Şu takozu bakalım daha nasıl savunacaklar...
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atarlı55 6 yıl
önceki telefonum sony xperia u idi. telefonun kamerası oldukça iyiydi ancak benim şansımdan mıdır 3 defa sony marka telefon aldım 3üde servisten geri gelmedi. o yüzden nokia lumia 920 şu an alacağım telefon. artık sony'e tövbe ettim :)
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wustti 6 yıl
şu telefon için 1 yıldır bekliyordum elimdeki eski telefonu değiştirmek için. fiyatını görünce arkama bakmadan kaçtım valla. gerçi iyi oldu beklediğim şu aralar note 2 ye bakıyorum. fiyatı da yavaş yavaş düşüyor. nokia ne yapmaya çalışıyor anlamadım. kamera kamera dediler inanın arada fark var tamam ama abarttıkları kadar değil. tamamen şişirme. fiyatı uygun olsaydı baya satardı. yaptıkları gürültüye göre satışlar çok az sanırım daha kimsenin elinde göremedim bu cihazı.
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Ciddiyetsiz 6 yıl
kımyasal
sahip donanımsal özelliği ile yazım hatası var sanırım.ayrıca puremotion+ ekran teknolojisinin özelliğini merak ettim.amoledmi olacak yoksa ıps mi ?

ips ekran. ancak oradaki "puremotion hd+" ifadesi yenileme hızı ve ek çözünürlük ile alakalı. hd+ ile ilgili cevap zaten verildiği için puremotion kısmına deyineyim.
puremotion da ekranın yenileme hızının yüksek olmasından geliyor. hep teknoloji marketlerde tv'lerde demo açarlar ve işte bizdeki şu teknoloji sayesinde bulanıklık kalkar falan derler. onun gibi birşey. akıcı görüntülerde görüntü bulanıklığını azaltıyor 920 biraz daha. bir de işte eldivenle bile kullanabiliyorsun falan filan.
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_Rand_al_Thor_ 6 yıl
varya yelefondaki tek sevmediğim ozellik 180 gram olması onun dısında işlemcisi ve kamerasıyla yarışır.Ama lg optımus g ye bir bakın
manyak bı sey
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Mr. Jingles 6 yıl
Ekran çözünürlüğü 720p değil, WXGA (768x1280). Bu yüzden HD+ olarak geçiyor.
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Sajuuk 6 yıl
S4 geçen yılın her yerde olan işlemcisi. Bu yıl da s4 pro. Lumia cidden beni çok heyecanlandırdı.
....
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#Gakko_ 6 yıl en beğenilen
Videonun kendisi de Çin malı herhalde? 360p'den yukarı çözünürlük seçeneği yok =))
1 Yanıt Yanıtla +5
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_Rand_al_Thor_ 6 yıl #Gakko_
#Gakko_

Videonun kendisi de Çin malı herhalde? 360p'den yukarı çözünürlük seçeneği yok =))




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kımyasal 6 yıl
"sahip donanımsal özelliği ile" yazım hatası var sanırım.ayrıca puremotion+ ekran teknolojisinin özelliğini merak ettim.amoledmi olacak yoksa ıps mi ?
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