Nokia Lumia 920'nin donanım bileşenleri mercek altında

Nokia'nın yeni nesil akıllı telefonu Lumia 920, sahip olduğu donanımsal özellikler ile teknoloji tutkunlarının ilgisini çekmeyi başarmış, Finlandiyalı üreticinin son yıllarda en çok ses getiren telefonu olmayı başarmıştı. 4.5-inç büyüklüğünde ve 720p çözünürlüğünde PureMotion ekrana sahip olan ve Qualcomm'un Snapdragon S4 platformundan güç alan telefon, optik görüntü sabitleme teknolojisi ve kablosuz şarj gibi özelliklerle sık sık gündeme gelmişti.

Nokia tarafından Çin pazarı için hazırlanan yeni bir video, Lumia 920'nin tasarım ve donanım detaylarına ışık tutuyor. Yekpare gövde tasarımına sahip olan Lumia 920'nin donanımsal bileşenleri hakkında hazırlanmış en kapsamlı çalışma olan bu videoda, kamera sensöründen uygulama işlemcisinin yerleşimine ve kablosuz şarj birimine kadar cihazın öne çıkan tüm birimleri yakından gösteriliyor ve gövde içerisindeki dağılımları ekranlara getiriliyor. Sözü daha fazla uzatmadan sizleri, Lumia 920'nin bu videosu ile başbaşa bırakıyoruz.