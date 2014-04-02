Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nokia Lumia 930 resmi olarak lanse edildi

5 yıl
786
1
301
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Nokia Lumia 930 resmi olarak lanse edildi
Tam Boyutta Gör
Nokia’nın ilk görüntüleri bugün ortaya çıkan yeni üst seviye akıllı telefonu modeli Lumia 930, Microsoft tarafından BUILD 2014 etkinliği kapsamında resmen anons edildi. Kısa bir süre önce Amerika pazarı için kullanıma sunulan Lumia Icon modeliyle benzer bir tasarım diline sahip olan telefon, 5-inç büyüklüğünde ve Full HD çözünürlüğünde ekrana sahip. Ekranında OLED panel kullanılan ve Nokia’nın kendi Clear Black teknolojisine yer verilen telefon, 2.2GHz hızında çalışan dört çekirdekli Snapdragon 800 işlemcisinden güç alıyor ve 2GB RAM ile geliyor. 

Nokia Lumia 930, 20MP çözünürlüğünde kameraya sahip. Carl Zeiss lens kullanan ve PureView teknolojisinden istifade eden telefon, kamerasındaki OIS yani optik görüntü sabitleme özelliği sayesinde titreşim bağımsız video ve fotoğraf çekimi vaad eden telefon, aynı zamanda HAAC mikrofon teknolojisi ile yüksek ses kalitesi sunma iddiasıyla geliyor. Microsoft’un işletim sistemini adeta baştan yazdığı Windows Phone 8.1 yüklü telefon, 32GB depolama kapasitesi sunuyor ancak microSD kart slotu bulunmadığı için kapasite arttırım seçeneği getiremiyor.  

Qi kablosuz şarj teknolojisine destek sunan Lumia 930, 2420mAh kapasiteli pilden güç alıyor. Kamerası hakkında biraz daha fazla detay vermek gerekirse eğer, 1 / 2.5-inç boyutunda sensöre, f/2.4 aperture değerine ve 2 kademeli deklanşöre sahip olan Lumia 930, Nokia’nın kendisine ait olan Storyteller gibi uygulamaları da beraberinde getirecek. Lumia 1520 sonrasında Nokia’nın donanım seviyesinde Snapdragon 800 işlemci kullandığı ikinci cihaz olan Lumia 930, birbirinden farklı renk seçenekleriyle kullanıcılara kişiselleştirme olanağı da tanıyacak. Haziran ayı içerisinde satışa sunulacak Nokia Lumia 930’un son kullanıcı satış fiyatı 600 dolar seviyesinde olacak. 


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
thestell 5 yıl en beğenilen
Agzım acık gidiyordu ama pili gorunce balgam attım
1 Yanıt Yanıtla +24
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
N. Chomsky 5 yıl

Isletim sistemi dışında şu anki üst model telefonlara karşı bir artısı yok. Hatta batarya ve işlemci yönünden güncel modellerden geri bile kalmış.
Yine de 1500 tl civarına çıkarsa değerlendirilebilir.
Isletim sistemi dışında şu anki üst model telefonlara karşı bir artısı yok. Hatta batarya ve işlemci yönünden güncel modellerden geri bile kalmış....
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
System X 5 yıl
telefonun tasarımı felan güzelde birincisi
Lumia 1520deki IPS ekran YOK!
Lumia 1520deki micro sd kart desteği YOK!
Lumia 1520deki pil YOK!

bu telefon bi şekilde kanıma girebilir.marketlerde incelerim ekran nasıl.pentile amoled kullandılarsa zaten hemen kendini belli eder. birde 64gb versiyonu çıkması lazım.fiyatına da öküz alınmaması lazım.

diğer türlü lumia 1030 beklemek gerekecek...yada diğer üreticiler.



Son olarak Windows Phone 8.1 Tanıtıldı.yani bu cihazda bildirim ekranı var.kilit ekranı daha güzel olmuş.Cortana yani micrrosoftun sirisi de dahil edilmiş.tabi geliştiriciler açısından da bir çok yenilikler gelmiş.özellikle Windows 8 Windows phone 8.1 entegrasyonu ciddi anlamda
sağlanmış.windows 8.1 e başlat menüsü gelmiş... bakalım bu haberleri donanım haber ne zaman aktaracak bize...
telefonun tasarımı felan güzelde birincisiLumia 1520deki IPS ekran YOK!Lumia 1520deki micro sd kart desteği YOK!Lumia 1520deki pil YOK!
Devamını Gör
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
antep__lee 4 yıl
Telefonu bulan gören cennetlik yemin ederim. Ankara panora teknosa da sordum adam bana demesin mi o telefon çok eski diye.Ben direttim yeni telefon ne diyorsun hemşerin v.s diye. Adam bilgisiz tabi bende bilgisizliğini acizliğini yuzune çakınca bana demesin mi birde burada artık Nokia telefonları için stand mı açıcaz binmemle Nokia bitti satmıyor artık wp 5 para etmez v.s sinir bozucu şeyler telefonu almak isteyen dahi alamıyor telefonun modası geçer anca tr deki marketlere duser. Nokia Türkiye yi ve Microsoft Türkiye yi gayretli çalışmalarından dolayı tebrik ederim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hain Kostok 4 yıl
iyi güzel
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MaviOkyanuSs 4 yıl
Arkadaşlar Ben geçen hafta Lumia 930 aldım. Acil satıyorum. Siyahtır tek nokta çizik bile yok. Kutusu faturası herşeyiyle duruyor. Hepsiburada dan aldım. Toplam 3 gün kullanılmadı.

fiyat: 1650 TL
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Last_Stand 4 yıl MaviOkyanuSs
Neden satıyorsunuz hocam ?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
evgireli 4 yıl
demek ki herkesde olmayan bi sorun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
evgireli 4 yıl
evet bu arada beklenen test sonuçları

www.gsmarena.com/nokia_lumia_930-review-1107p3.php

925'ten daha iyi bi performansı var.
benim açımdan bu iyi bi haber

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MagnificoVettel 4 yıl
MicroSd desteği neden verilmiyor anlamış değilim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Cute Hentai 4 yıl
Isınma sorunu yaşamadım telefonda ne video izlerken ne arama sürecinde.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Zey4li 4 yıl
Telefonu kullanan arkadaslardan kapsamli bir inceleme istiyoruz:) birde cidden bu fiyata deger mi bubteli alamaya , bence 1300 civarinda olsa cok daha alinasi olurdu diye dusunuyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Cute Hentai 4 yıl
Kısaca toparlamak gerekirse;

- Telefonu kutudan çıkartıp kurulum aşamasından sonra pilin tamamen bitmesini bekledim. Yarı şarj ile geliyor.

- Sim kart takma yerini ataç veya iğne ile çıkartamıyorsunuz. Arada etiket bulunmasa pratiklik namına birşey yok.

- Kasa olarak sağlam ve şık, beyaz renk çok kibar ve özel hissettiriyor.

- Güç, Kamera, Ses seviyesi ayar butonu telefonun sağ tarafında. Kulaklık jakı ise telefonun üst tarafında orta kısımda konumlandırılmış.

- Ekran kaliteli güzel geldi gözüme, yansıma yapmıyor. Görüntüler çok net ve canlı (görüntü ayarlarını ayarlardan ayarlayabilmek mümkün)

- Telefonun ses çıkışı kasanın arkasında. Bunu pek beğenmedim çünkü telefonu masaya koyduğumda ses çıkışı kapanıyor ve bu da kısık bir ses yaratmakta veya bana öyle geldi emin değilim. Gelen çağrıları her zaman duyuyorum eğer sorucak olursanız.

Kullanım;

- 2 gün boyunca telefon ile toplam 3.5 saat görüşme yaptım. 2 gündür şarja takmadım ve pil seviyesi 2. günün sonunda % 10 seviyesindeydi. Mecbur şarja taktım çünkü acil bir telefon bekliyordum ve pilin bitme riskini göze alamadım.

- Ekran parlaklığı ve ses seviyesini en yüksek ayarda kullandım.

- Kullandığım süre boyunca hücresel veri ve 3G'yi aktif etmedim.

- 30 veya 45 dakika boyunca Wi-Fi aktifti.

- 5 veya 10 dakika boyunca Bluetooth aktifti.

- 3 kez en yüksek seste 4 dakiya yakın Full HD MP4 video izledim. Ses çıkışı güzel multimedya uygulamalarında ama zil sesi seviyesi 10'da çakılı kalıyor. Multimedya'da 30 halbuki.

- Sistem 3.03GB kendine ayırıyor (şuan 3.09GB oldu).

- Uygulamaların pilden ne kadar kullandığınıda görebiliyoruz.

- Extradan Nokia hesabı açmaya da gerek yok Microsoft hesabını linked yapabiliyoruz.

- Arama ve sms engelleme özelliği mevcut ve 1000 kişi ile sınırlı. Engellediğiniz bir numara ararsa veya sms atarsa ve bildirim ayarını aktif etmişseniz size bilgisini veriyor.

- Tanımadığınız numaralardan çağrıları komple iptal edebiliyorsunuz ama bunu denemedim çünkü işim gereği ter telefona bakmak zorundayım.

- Son olarak arayüz çok şık ve kullanışlı. Kutuları iyice küçültüp isteğinize göre kişiselleştirebiliyorsunuz. Arka plana resim atayabiliyorsunuz. Menüde aşağı ve yukarı çıktıkça arka plan ona göre aşağı ve yukarı kayıyor.
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Enola 4 yıl
Telefonlarınız hayırlı olsun batarya ilgili yorum yapmadan önce en az 5 dolum boşalım şart
sonuçta 2000+mah pil matematik belli sonradan üzülmeyin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
exent4246o 4 yıl
24 saat oldu , ortalama bir kullanımda pil %55 seviyesinde hemde 2420 mah pille
Yanlış anlamadım değil mi ?
Millet en çok pilden korkuyordu şu durumda en az korkulacak şeymiş pil anladığım kadarıyla.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
java 4 yıl
Bende aldım cihazı ve ilk olarak söylemek istediğim kasa tasarımı ve kalitesi muhteşem olmuş... Bu cihaz Android yada IOS olsa tek geçilecek bir cihaz ama Windows Phone ile olmayacak gibi... Sanırım iade edeceğim...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
İronik Adam 4 yıl java
java
Bende aldım cihazı ve ilk olarak söylemek istediğim kasa tasarımı ve kalitesi muhteşem olmuş... Bu cihaz Android yada IOS olsa tek geçilecek bir cihaz ama Windows Phone ile olmayacak gibi... Sanırım iade edeceğim...

Yol yakınken dönmek en iyisi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
evgireli 4 yıl
930'da glance screen olmaması, bu telefonu almayı düşünenler için can sıkıcı bi durum. ama glance screen özelliğini kullanamayan cihazlar için glance screen mantığında çalışan şöyle bi program varmış:

www.windowsphone.com/en-us/store/app/timeme-tile/ef6099f2-41dd-4bad-9fa1-8f4143386194


tabi gönül isterdi ki 930'da glance screen özelliği standart olsun.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The-Engineer 4 yıl
Satışa çıkmış 1799 ₺ fiyat etiketiyle. Siyah , beyaz ve turuncu renkleri mevcut.

Nokia Lumia 930 - Hepsiburada
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
İronik Adam 4 yıl evgireli
evgireli
930'da glance screen olmaması, bu telefonu almayı düşünenler için can sıkıcı bi durum. ama glance screen özelliğini kullanamayan cihazlar için glance screen mantığında çalışan şöyle bi program varmış:

www.windowsphone.com/en-us/store/app/timeme-tile/ef6099f2-41dd-4bad-9fa1-8f4143386194


tabi gönül isterdi ki 930'da glance screen özelliği standart olsun.

En alt modelinde olan en sevdiğim özelliği en üst modele koymayan Nokia...
Sanırım bu yüzden battı, bu politikalar yüzünden.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +283 12 Angry Men +169 Informed +152 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +86 MS4343 +81 Chronotide +80
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
786 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, haber ve
3 etiket daha nokia teknik özelliker erdi özüağ
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Casper Nirvana CRY 17.3" Dizüstü Bilgisayar Video İnceleme 5 yıl WD: Yeni Nesil Mor Sabit Diskler, WDCloud ve dahası! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim