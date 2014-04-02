Nokia Lumia 930 resmi olarak lanse edildi

Nokia’nın ilk görüntüleri bugün ortaya çıkan yeni üst seviye akıllı telefonu modeli Lumia 930, Microsoft tarafından BUILD 2014 etkinliği kapsamında resmen anons edildi. Kısa bir süre önce Amerika pazarı için kullanıma sunulan Lumia Icon modeliyle benzer bir tasarım diline sahip olan telefon, 5-inç büyüklüğünde ve Full HD çözünürlüğünde ekrana sahip. Ekranında OLED panel kullanılan ve Nokia’nın kendi Clear Black teknolojisine yer verilen telefon, 2.2GHz hızında çalışan dört çekirdekli Snapdragon 800 işlemcisinden güç alıyor ve 2GB RAM ile geliyor.





Nokia Lumia 930, 20MP çözünürlüğünde kameraya sahip. Carl Zeiss lens kullanan ve PureView teknolojisinden istifade eden telefon, kamerasındaki OIS yani optik görüntü sabitleme özelliği sayesinde titreşim bağımsız video ve fotoğraf çekimi vaad eden telefon, aynı zamanda HAAC mikrofon teknolojisi ile yüksek ses kalitesi sunma iddiasıyla geliyor. Microsoft’un işletim sistemini adeta baştan yazdığı Windows Phone 8.1 yüklü telefon, 32GB depolama kapasitesi sunuyor ancak microSD kart slotu bulunmadığı için kapasite arttırım seçeneği getiremiyor.





Qi kablosuz şarj teknolojisine destek sunan Lumia 930, 2420mAh kapasiteli pilden güç alıyor. Kamerası hakkında biraz daha fazla detay vermek gerekirse eğer, 1 / 2.5-inç boyutunda sensöre, f/2.4 aperture değerine ve 2 kademeli deklanşöre sahip olan Lumia 930, Nokia’nın kendisine ait olan Storyteller gibi uygulamaları da beraberinde getirecek. Lumia 1520 sonrasında Nokia’nın donanım seviyesinde Snapdragon 800 işlemci kullandığı ikinci cihaz olan Lumia 930, birbirinden farklı renk seçenekleriyle kullanıcılara kişiselleştirme olanağı da tanıyacak. Haziran ayı içerisinde satışa sunulacak Nokia Lumia 930’un son kullanıcı satış fiyatı 600 dolar seviyesinde olacak.



