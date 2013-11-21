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Nokia Müzik uygulaması isim değişikliğiyle güncellendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Nokia Müzik uygulaması isim değişikliğiyle güncellendi
Kişilere müzik dinleme imkanı tanıyan Nokia'nın Müzik uygulaması ve internet tarayıcıları üzerinden erişilen sitesi isim değişikliği ile güncellendi.
Yapılan güncelleme doğrultusunda hem Nokia Lumia modelleriyle uyumlu uygulama hem de internet sitesinin adı MixRadio olarak değiştirildi. Sürekli bir müzik akışı için eklenen "Zevkime Göre Çal" özelliğiyle dilediğiniz müziği anlık olarak sunabilen Nokia MixRadio, aynı zamanda çeşitli hatalardan arındırılıyor, Facebook, Twitter veya e-posta ve kısa mesaj yoluyla liste paylaşımına izin veriyor ve yeni kontrol seçeneklerini müzik severlere sunuyor.
Nokia MixRadio uygulamasına buradan, resmi internet sayfasına ise buradan ulaşabilirsiniz. 

http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/nokia-mixradio/f5874252-1f04-4c3f-a335-4fa3b7b85329 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Nokia Specialist 6 yıl
Nokia bu işi biliyor
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DH Misafiri 6 yıl
miley cirus da ne? :D
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brovazZ 6 yıl
Güzel olmuş. Bakalım ileride nasıl olacak.
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Guest-B61CB1CD0 6 yıl
Son güncellemeyle inanılmaz oldu
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