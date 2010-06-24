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Nokia: N serisi MeeGo ile devam edecek

8 yıl
25,5b
1
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Ekran Kartı
Shady
Haber Editörü
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CNet dün Nokia Avustralya'ya dayandırdığı haberinde Symbian'ın N8 ile N serisine veda edeceğini fakat firmanın E ve X serisi telefonlarında kullanılmaya devam edeceğini duyurmuştu. Ancak CNet'in bu haberine itiraz Eldar Murtazin'den gelmiş ve Symbian platformunun N serisinin gelecek birkaç üyesinde daha kullanılacağını iddia etmişti.

Fakat gün içersinde Reuters'ın yayınladığı haber, CNet'in iddia ettiği gibi Symbian'ın N8 ile N serisine veda edeceğini kesinleştirmiş oldu. Konuyla ilgili ajansa konuşan Nokia'nın basın sözcüsü Doug Dawson, N serisinin gelecek üyelerinin MeeGo tabanlı olacağını açıklayarak dünden beri süren karışıklığa son verdi.

Nokia'nın yarı iletken devi Intel'le ortak geliştirdiği MeeGo platformunun ilk üyelerinin yıl sonunda gün yüzüne çıkması bekleniyor.


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sagy 8 yıl
Valaya mego beklerken
Microsoft dua et çıktı !!!!!!
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ToisAndro 8 yıl
Linux'u cep telefonunda hiç kullanmadım ama bilgisayarda rezaletten başka birşey değil. İllaki işletim sistemine hakim olmanız gerekiyor. Bir programı indirip arşivime ekleyemiyorum. Neden? Çünkü indirdiğim paketin bir de bağımlılık denilen ek dosyaları çıkıyor. Bağımlılıkları neden pakete dehil etmiyorlar diyorum; o zamanda aynı bağımlılıklar her yeni bir programda tekrarlandığı için boş yere tekrar tekrar yüklenmesi gerekiyormuş. Eğer işletim sistemi pazarı linuxa kalır zannediyorsanız yanılıyorsunuz.
Windows PC de bir numara. Linux yanından bile geçemez. Ama Google gibi büyük firmalar desteklerse ve tamamen kendi yazılımlarından oluşan bütünleşik bir sistem oluşturabilirlerse. Windows'un işletim sisteminin Apple'ınkinden daha iyi olduğunu Hacker'lar bile söylüyor. (Bir haberde okudum)
Demem o ki: Mobil işletim sistemlerinde başrollerden biri kesinlikle Windows olacak. Diğeri ise; iOS, Android, MeeGo ve Bada işletim sistemlerinden biri.
Bence Windows Phone 7 şu an için birşeye benzemiyor ama Microsoft'un stratejisi çok hoşuma gitti. Telefonların nasıl olması gerektiğine ve minimum sistem gereksinimlerine ve hatta tuşarına bile kendisi karar verecek. Böylelikle Windowslu telefonu hangi firmadan alırsanız alın yazılım desteği kesilmeyecek. Android de olduğu gibi ikilikler oluşmayacak.
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ymumuy 8 yıl
raz0r38


Windows PC de bir numara. Linux yanından bile geçemez. Ama Google gibi büyük firmalar desteklerse ve tamamen kendi yazılımlarından oluşan bütünleşik bir sistem oluşturabilirlerse. Windows'un işletim sisteminin Apple'ınkinden daha iyi olduğunu Hacker'lar bile söylüyor. (Bir haberde okudum)

Demem o ki: Mobil işletim sistemlerinde başrollerden biri kesinlikle Windows olacak. Diğeri ise; iOS, Android, MeeGo ve Bada işletim sistemlerinden biri.


Ahahaha hic gulecegim yoktu. Windows daha iyi bir isletim sistemiydide, o hackerlar neden macOs a bir tane bile virus yazamadilarda, windows ordan, burdan virus kapiyor? Kendi guncellemesini virus sanan bi isletim sisteminden bahsediyoruz. =)
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ten_don 8 yıl
Nokia'da en az apple kadar itici ve fırsatçı bir firma, tuşların yerini değiştirip ekmeğini yedi 10 sene bizden..şimdi acımamız mı gerekiyor!
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vidoko 8 yıl
aynen nokia türkiyede milleti kazıklıyor başka birşey yaptığı yok ..nokia dan şaşmayacaksın diye bir laf söylerler pehhh deli oluyorum bu lafa..
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NomadCRY 8 yıl
GeceBekcisi'nin de dediği gibi 4000 mesajında tek bir hakaret bile etmemişken burada sadece odun gibi bir laf kullanması gayet normal bir şey.Bir şeyi 40 kez dediğiniz halde millet anlamıyorsa bu lafı demek gayet normaldir.

GeceBekcisi'ni savunmuyorum.Sadece forumdaki en tecrübeli cep telefonu kullanıcısına söylenen bu komik sözler beni sinirlendiriyor ve üzüyor.Ve ben kendimi cevap vermek durumunda hissediyorum.

@ sugar_klavyeci

6 gün yapmışlar banını.Sevindim.
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DH Misafiri 8 yıl
- S60v5, S60v3'ün yaklaşık iki misli boyuttaki bir ekran çözünürlüğünde çalışmaktadır

Sanırım küçük bir hata var.
Zira ekran çözünürlüğü olarak 2 misliden fazla. S60v3'de 76800 piksel bulunuyor. S60v5'te ise 230400 piksel bulunuyor. S60v5'in piksel sayısı S60v3'ten %200 fazla, bir başka deyişle S60v5'in ekran çözünürlüğü S60v3'e göre3 kat arttırılmış durumda.
sugar_klavyeci
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Batuist 8 yıl
çok merak ettim meegoyu şimdi..
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tobold 8 yıl

GeceBekcisi

tobold

sizce de çelişmiyor musunuz?

Tamam, "Symbian kısıtlı sistem kaynaklarını verimli kullanmak için tasarlanmış bir işletim sistemi" ancak N97 gibi sunmaya çalıştığı özelliklere kıyasla gereğinden fazla kısıtlı sistem kaynağı barındıran cihazlarda kullanılmak üzere tasarlanmış bir işletim sistemi değildi ve Nokia'nın en büyük hatası Anssi Vanjoki'nin de belirttiği üzere Symbian'ı N97'deki gibi gereğinden fazla zorlamaktı:

@ allaboutsymbian.com/...

Moreover they say, with regards to Symbian^1 / Symbian^1 family hardware platform, that "we stretched for too long, something which should not have been stretched".

Örneğin Windows XP'yi PII 400 MHz işlemci ve 128 MB RAM ile verimli bir şekilde çalıştıramayacağınız gibi tüm işletim sistemlerinin belirli alt limitleri vardır, ve Nokia N97'nın kısıtlı donanımı ile Symbian işletim sistemi üzerindeki görsel arayüz olan S60v5'in görece yüksek gereksinimleri ile Symbian'ın limitlerini gereğinden fazla zorladı ve N97 üzerinde Symbian teklemeye başladı.

Nerede çelişiyorum?


N97 deki sıkıntıyı düşük işlemci ve ram hızına bağlamışsınız (yani daha yuksek donanımla gelse sorun olmayacağını savunuyorsunuz)
fakat şimdide symbianı yüksek işlemci hızı ve daha fazla ram ile kullanmak lüzümsuzdur diyorsunuz..
sonuç olarak symbian artık üst seviye telefonlarda olmayacak ve ne Iphone Os'un nede Android in rakibi değildir.
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DH Misafiri 8 yıl
Symbian^3 için Eldar'ın söylediklerine bakarak hemen ümitsizliğe düşmeyin. Ben hala ümitiliyim bu cihazdan. Cihaz hala retail sürüme gelmiş değil. Tüm eleştirilerimi cihazın çıkışına saklıyorum. Ki zaten isteneni ve bekleneni vermediği takdirde MeeGolu bir cihazı bekleyecektir kullnıcılar. Bekleyelim görelim. Football Mania hayırdı seni bu kadar ümitsizliğe düşüren sebep nedir merak ettim doğrsusu. Daha düne kadar N8 almayı düşünüyordun?
sugar_klavyeci
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gageracer 8 yıl
bir sonraki üründe yeni bir sistem kullanacağını niye bağıra çağıra söylediler anlamadım şimdi.ben telefon alacak olsam n8 almam hayatta,yenisi çok daha iyi olacakmış diye kendileri söylüyorlar :D
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FoxHound 8 yıl
Symbian OS (Symbian Odun System) bayraktarı arkadaşlar damlamamışlar hala... İlginç... Daha dün iOS, Android...vs. ile Symbian'ı karşılaştırıyorlardı şimdi sesleri solukları çıkmaz oldu. Nokia bile bırakıyor Symbian'ı ama bizim yurdum insanı hala kıyas yapmaya devam eder...
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Neyıh 8 yıl
nokia cep telefonlarının tümünde kronik donma sorunu var, neden??, özellikle symbian platform lu olanlarında,
bu nokia'yı hiç bir zaman sevmeyeceğim...
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Chidori 8 yıl

taskalp

nokia cep telefonlarının tümünde kronik donma sorunu var, neden??, özellikle symbian platform lu olanlarında,

bu nokia'yı hiç bir zaman sevmeyeceğim...

Problem donanımsal değil yazılımsal
sizde söylemişsiniz sybian


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DH Misafiri 8 yıl
Eldar'a kapak mı oldu acaba?
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