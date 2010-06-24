Nokia: N serisi MeeGo ile devam edecek

CNet dün Nokia Avustralya'ya dayandırdığı haberinde Symbian'ın N8 ile N serisine veda edeceğini fakat firmanın E ve X serisi telefonlarında kullanılmaya devam edeceğini duyurmuştu. Ancak CNet'in bu haberine itiraz Eldar Murtazin'den gelmiş ve Symbian platformunun N serisinin gelecek birkaç üyesinde daha kullanılacağını iddia etmişti.
Fakat gün içersinde Reuters'ın yayınladığı haber, CNet'in iddia ettiği gibi Symbian'ın N8 ile N serisine veda edeceğini kesinleştirmiş oldu. Konuyla ilgili ajansa konuşan Nokia'nın basın sözcüsü Doug Dawson, N serisinin gelecek üyelerinin MeeGo tabanlı olacağını açıklayarak dünden beri süren karışıklığa son verdi.
Nokia'nın yarı iletken devi Intel'le ortak geliştirdiği MeeGo platformunun ilk üyelerinin yıl sonunda gün yüzüne çıkması bekleniyor.
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Microsoft dua et çıktı !!!!!!
Windows PC de bir numara. Linux yanından bile geçemez. Ama Google gibi büyük firmalar desteklerse ve tamamen kendi yazılımlarından oluşan bütünleşik bir sistem oluşturabilirlerse. Windows'un işletim sisteminin Apple'ınkinden daha iyi olduğunu Hacker'lar bile söylüyor. (Bir haberde okudum)
Demem o ki: Mobil işletim sistemlerinde başrollerden biri kesinlikle Windows olacak. Diğeri ise; iOS, Android, MeeGo ve Bada işletim sistemlerinden biri.
Bence Windows Phone 7 şu an için birşeye benzemiyor ama Microsoft'un stratejisi çok hoşuma gitti. Telefonların nasıl olması gerektiğine ve minimum sistem gereksinimlerine ve hatta tuşarına bile kendisi karar verecek. Böylelikle Windowslu telefonu hangi firmadan alırsanız alın yazılım desteği kesilmeyecek. Android de olduğu gibi ikilikler oluşmayacak.
Ahahaha hic gulecegim yoktu. Windows daha iyi bir isletim sistemiydide, o hackerlar neden macOs a bir tane bile virus yazamadilarda, windows ordan, burdan virus kapiyor? Kendi guncellemesini virus sanan bi isletim sisteminden bahsediyoruz. =)
GeceBekcisi'ni savunmuyorum.Sadece forumdaki en tecrübeli cep telefonu kullanıcısına söylenen bu komik sözler beni sinirlendiriyor ve üzüyor.Ve ben kendimi cevap vermek durumunda hissediyorum.
@ sugar_klavyeci
6 gün yapmışlar banını.Sevindim.
Sanırım küçük bir hata var. Zira ekran çözünürlüğü olarak 2 misliden fazla. S60v3'de 76800 piksel bulunuyor. S60v5'te ise 230400 piksel bulunuyor. S60v5'in piksel sayısı S60v3'ten %200 fazla, bir başka deyişle S60v5'in ekran çözünürlüğü S60v3'e göre3 kat arttırılmış durumda.
sugar_klavyeci
N97 deki sıkıntıyı düşük işlemci ve ram hızına bağlamışsınız (yani daha yuksek donanımla gelse sorun olmayacağını savunuyorsunuz)
fakat şimdide symbianı yüksek işlemci hızı ve daha fazla ram ile kullanmak lüzümsuzdur diyorsunuz..
sonuç olarak symbian artık üst seviye telefonlarda olmayacak ve ne Iphone Os'un nede Android in rakibi değildir.
sugar_klavyeci
bu nokia'yı hiç bir zaman sevmeyeceğim...
Problem donanımsal değil yazılımsal sizde söylemişsiniz sybian