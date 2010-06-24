Nokia: N serisi MeeGo ile devam edecek

CNet dün Nokia Avustralya'ya dayandırdığı haberinde Symbian'ın N8 ile N serisine veda edeceğini fakat firmanın E ve X serisi telefonlarında kullanılmaya devam edeceğini duyurmuştu. Ancak CNet'in bu haberine itiraz Eldar Murtazin'den gelmiş ve Symbian platformunun N serisinin gelecek birkaç üyesinde daha kullanılacağını iddia etmişti.

Fakat gün içersinde Reuters'ın yayınladığı haber, CNet'in iddia ettiği gibi Symbian'ın N8 ile N serisine veda edeceğini kesinleştirmiş oldu. Konuyla ilgili ajansa konuşan Nokia'nın basın sözcüsü Doug Dawson, N serisinin gelecek üyelerinin MeeGo tabanlı olacağını açıklayarak dünden beri süren karışıklığa son verdi.

Nokia'nın yarı iletken devi Intel'le ortak geliştirdiği MeeGo platformunun ilk üyelerinin yıl sonunda gün yüzüne çıkması bekleniyor.