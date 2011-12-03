Nokia N8 ile çekilen sinema filmi Olive vizyona giriyor. 12 Megapiksel çözünürlüğünde, Carl Zeiss lensli kameraya sahip olan ve kamera özellikleri açısından akıllı telefon dünyasının en iddialı modelleri arasında yer alan Nokia N8 kullanılarak çekilen sinema filmi Olive, önümüzdeki günlerde beyaz perdeye uğrayacak. Yönetmen koltuğunda Hooman Khalili'nin oturduğu ve 500 bin dolarlık bütçesinin tamamının Facebook'un gizlilikten sorumlu eski üst yöneticisi Chris Kelly tarafından karşılandığı filmin çekimleri için Nokia N8'in hacklendiği açıklandı.

Yönetmen Hooman Khalili açıklamasında, çekimler esnasında oto-fokus ve oto-zoom özelliklerinin hack yoluyla kapatıldığını söyledi. Filmi ilginç kılan detaylardan biri de oyuncuları arasında, iki defa Oscar'a aday gösterilen ve The Notebook filmindeki rolüyle akıllarda kalan Gena Rowlands'ın yer alması. Bu ay içerisinde vizyona girecek olan Olive için filmin ilk beş dakikasını içeren videoyu, haberimizin sonunda bulabilirsiniz.