İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Nokia N8 ile çekilen sinema filmi Olive vizyona giriyor. 12 Megapiksel çözünürlüğünde, Carl Zeiss lensli kameraya sahip olan ve kamera özellikleri açısından akıllı telefon dünyasının en iddialı modelleri arasında yer alan Nokia N8 kullanılarak çekilen sinema filmi Olive, önümüzdeki günlerde beyaz perdeye uğrayacak. Yönetmen koltuğunda Hooman Khalili'nin oturduğu ve 500 bin dolarlık bütçesinin tamamının Facebook'un gizlilikten sorumlu eski üst yöneticisi Chris Kelly tarafından karşılandığı filmin çekimleri için Nokia N8'in hacklendiği açıklandı.
Yönetmen Hooman Khalili açıklamasında, çekimler esnasında oto-fokus ve oto-zoom özelliklerinin hack yoluyla kapatıldığını söyledi. Filmi ilginç kılan detaylardan biri de oyuncuları arasında, iki defa Oscar'a aday gösterilen ve The Notebook filmindeki rolüyle akıllarda kalan Gena Rowlands'ın yer alması. Bu ay içerisinde vizyona girecek olan Olive için filmin ilk beş dakikasını içeren videoyu, haberimizin sonunda bulabilirsiniz.
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Çamur gibi foto çeken 3gs gibi bir aleti ortaya attın ya ben başka birşey demiyorum.Yinede fotoya bakayım dedim ,ama paylaştığın fotoğrafta gren den(kumlanma) fotoyu zor seçtim.
Bence şu koyduğun fotoları kaldır yoksa gerçekten millet gülecek :D
Masaüstünde kullandığımız windowsa uygun piyasada milyonlarca uygulama ve oyun var .Ama taş çatlasa kurulu programlarımız 50 yi geçmez.Herşey kamera olmadığı gibi herşey uygulama bolluğuda değildir.Bir facebook uygulamasının 10 çeşiti yerine 100 çeşit olması son kullanıcı pek etkilemez ,ama sorun göz doygunluğudur. Ama gözünü doygunluğunu düşünerek değilde elde ederek doyuran kesim , kendi içinde ikileme düşmüş kesimdir.
Bu arada bazıları yok alet takmışlar filan demişler.O alet iyi olanı daha iyiye getirmek amaçlı kullanılan bir lenstir.N8 pek eksiği olmayan kral bir telefondur.
Eksiklik hissedenler suçu telefonda değil kendilerinde arasınlar, telefonlarla tatmin olmaya çalışmak duygusu ileride kötü sonuçlara yol açabilir.
Zaten bu android boyların çoğu asosyaldir.
N8'le eşit boyda ve çözünürlükteki her kompakt makineyle ki daha büyük bir sensörü yok diye tahmin ediyorum film çekilebilirdi. Niye çekilmiyordu diyeceksiniz çünkü saçmalık olurdu. N8'le çekilen film bir reklam boyutu taşıması nedeniyle vizyona giriyor, o telefonla sinema filmi çekilebileceği için değil.
Zaten güç bela iki kuruş arttırıp sinemaya gidiyoruz doğru düzgün çekilen bir filme giderim.
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