Nokia, N8 modelinin çift çekirdekli işlemciye sahip yeni bir varyasyonu üzerinde çalışıyor

Gartner'ın yayınladığı pazar araştırmasına göre, ilk çeyrek pazar payı %25.1 ile son 14 yılın en düşük seviyesine gerileyen Nokia, güncel ürün gamındaki en popüler ve en iddialı modellerinden N8'in yeni bir varyasyonu üzerinde çalışıyor. Kasa kalitesi ve tasarımı beğeni kazanan ancak sunduğu genel kullanım deneyimi açısından aynı segmentteki diğer rakiplerine karşı çeşitli eleştrilere maruz kalan N8'in yeni varyasyonu için Finlandiya merkezli telefon üreticisinin sessizliği devam ediyor.

Gelen bilgilere göre yeni modelde, yüksek çalışma frekansına sahip çift çekirdekli işlemci kullanılacak. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz haftalarda bir Nokia yöneticisi, yılın ikinci yarısı için donanım anlamında daha rekabetçi Symbian telefonların olacağını ifade etmişti. N8 ile benzer şekilde 12 Megapiksel çözünürlüğünde kameraya (oto-fokus?) ve AMOLED ekrana yer verileceği belirtilen telefonda yazılım platformunu ise ilk defa X7 modeliyle lanse edilen Anna güncellemeli Symbian^3 platformunun oluşturması bekleniyor.

Yeni modelde kullanılacak işlemcinin detayları şu an için bilinmese de üretici tarafında en güçlü adaylar olarak Qualcomm ve Texas Instruments öne çıkıyor. Qualcomm çift çekirdekli işlemci isteyen üreticilere 1.2GHz'de çalışan Snapdragon platformunu sağlarken, Texas Instruments cephesinde ise çift çekirdekli OMAP4 platformu temin edilebiliyor. Ne zaman çıkacağı henüz belli olmayan telefon, sahip olacağı donanım özellikleri itibariyle tüm zamanların en güçlü Nokia çözümü olacak gibi görünüyor.