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Nokia, N8 modelinin çift çekirdekli işlemciye sahip yeni bir varyasyonu üzerinde çalışıyor

8 yıl
32,5b
1
50
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gartner'ın yayınladığı  pazar araştırmasına göre, ilk çeyrek pazar payı %25.1 ile son 14 yılın en düşük seviyesine gerileyen Nokia, güncel ürün gamındaki en popüler ve en iddialı modellerinden N8'in yeni bir varyasyonu üzerinde çalışıyor. Kasa kalitesi ve tasarımı beğeni kazanan ancak sunduğu genel kullanım deneyimi açısından aynı segmentteki diğer rakiplerine karşı çeşitli eleştrilere maruz kalan N8'in yeni varyasyonu için Finlandiya merkezli  telefon üreticisinin sessizliği devam ediyor. 

Gelen bilgilere göre yeni modelde, yüksek çalışma frekansına sahip çift çekirdekli işlemci kullanılacak. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz haftalarda bir Nokia yöneticisi, yılın ikinci yarısı için donanım anlamında daha rekabetçi Symbian telefonların olacağını ifade etmişti. N8 ile benzer şekilde 12 Megapiksel çözünürlüğünde kameraya (oto-fokus?) ve AMOLED ekrana yer verileceği belirtilen telefonda yazılım platformunu ise ilk defa X7 modeliyle lanse edilen Anna güncellemeli Symbian^3 platformunun oluşturması bekleniyor.

Yeni modelde kullanılacak işlemcinin detayları şu an için bilinmese de üretici tarafında en güçlü adaylar olarak Qualcomm ve Texas Instruments öne çıkıyor. Qualcomm çift çekirdekli işlemci isteyen üreticilere 1.2GHz'de çalışan Snapdragon platformunu sağlarken, Texas Instruments cephesinde ise çift çekirdekli OMAP4 platformu temin edilebiliyor. Ne zaman çıkacağı henüz belli olmayan telefon, sahip olacağı donanım özellikleri itibariyle tüm zamanların en güçlü Nokia çözümü olacak gibi görünüyor.


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rainblackk 8 yıl en beğenilen
10 ghz olsada işe yaramaz sonuçta symbian ister Anna ister baba olsun
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OverClocK1ng 8 yıl
Durun tahmin edeyim:

680 Mhz "Çift Çekirdekli" İşlemci

ve

"Tahmin Edileceği Üzere"

"256 Mb Ram"

Bildim dimi ?


Durun tahmin edeyim:680 Mhz "Çift Çekirdekli" İşlemcive"Tahmin Edileceği Üzere""256 Mb Ram"Bild...
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sadtneverdie 8 yıl
Android diyip duruyorsunuz ama google neredeyse hayatımızı ele geçirdi. Her türlü bilgiye sahipler ve daha fazlasını ele geçiriyorlar. Rekabet olmazsa google ın elınden cok cekerız.
Android diyip duruyorsunuz ama google neredeyse hayatımızı ele geçirdi. Her türlü bilgiye sahipler ve daha fazlasını ele geçiriyorlar. Rekabet olmazsa google ı...
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nomenore 7 yıl
ama kardeşim bu makinanında kasası ve dizaynı çok dehset hastayım bi samsung galaxy s kullanıcı olarak
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Miasmus 8 yıl
Bu yorum Steve Jobs tarafından silinmiştir.
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Miasmus 8 yıl
Bu yorum Steve Jobs tarafından silinmiştir.
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aboxzux 8 yıl
murat2098
Orijinalden alıntı: aboxzux
Orijinalden alıntı: murat2098
Orijinalden alıntı: acmtncy
Orijinalden alıntı: murat2098symbianı pazar payı hala yüzde 25 ken bırakmaz adamlar bir kıyaslama yaparsak sizin dediğinizin karsılıgı apple a diyeceksin ki sen mac i bırak windows a gec bunu daha cok insan kullanıyor hem her cihaza uyar sorun yasamassın hemde program yada oyunu sorunsuz yüklersin calıstırırsın cevabı ne olur yıllarca yatırım yaptıgı kendi ürünü yazılmı bırakıp baska bir sirketten yazılm satın alırmıtabiki geliştirecek eksiklerini acıklarını kapatacak sonuna kadar direnecek alternatifler arayacakayrıca hem yazılımını hem donanımı begenmiyorsanız almassınız gider 2500 tlye iphone 1200 ve üzeri android cihaz alırsınız
yaptığın karşılaştırma çok saçma. o zaman ferrari de az araba satıyor diye kapansın mı? macler kullanım kolaylığı, stabilite vs gibi sebeplerden dolayı pahalıdır ama kalitelidir. o yüzden belli bir kullanıcı kitlesi vardır. bizim burada sorunumuz daha çok insanın kullanması değil nokia gerçekten kötü telefonlar yapıyor. o yüzden pazar payı azalıyor. şu an piyasadaki en iyi telefolarında 680mhz işlemci 256 mb ram var. bu 2 sene öncesinin teknolojisi. zaten symbian da malum bu saatten sonra eksiklerini kapatması çok zor. bir de 500-550 liraya android cihazlar var 800 mhz işlemcili.
trident ten mi bahsediyon 500 tl derken yoksa gm fenomenden mi
Samsung Galaxy Giodan bahsediyor
3 mp flaşsız kamera 278 mb ram g. konusma yok bu özelliklerdeki bir lg yada o seviyedeki android telefonların haberleri cıkınca yerden yere vuruluyor burda

burda symbian ile karşılaştırma var ve görüldüğü gibi 550 liralık Gio, symbian'lı en iyi cihaz olan 1100 liralık N8'i işlemci ve ram olarak geçmiş.
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murat2098 8 yıl
aboxzux
murat2098
acmtncy
murat2098symbianı pazar payı hala yüzde 25 ken bırakmaz adamlar bir kıyaslama yaparsak sizin dediğinizin karsılıgı apple a diyeceksin ki sen mac i bırak windows a gec bunu daha cok insan kullanıyor hem her cihaza uyar sorun yasamassın hemde program yada oyunu sorunsuz yüklersin calıstırırsın cevabı ne olur yıllarca yatırım yaptıgı kendi ürünü yazılmı bırakıp baska bir sirketten yazılm satın alırmıtabiki geliştirecek eksiklerini acıklarını kapatacak sonuna kadar direnecek alternatifler arayacakayrıca hem yazılımını hem donanımı begenmiyorsanız almassınız gider 2500 tlye iphone 1200 ve üzeri android cihaz alırsınız
yaptığın karşılaştırma çok saçma. o zaman ferrari de az araba satıyor diye kapansın mı? macler kullanım kolaylığı, stabilite vs gibi sebeplerden dolayı pahalıdır ama kalitelidir. o yüzden belli bir kullanıcı kitlesi vardır. bizim burada sorunumuz daha çok insanın kullanması değil nokia gerçekten kötü telefonlar yapıyor. o yüzden pazar payı azalıyor. şu an piyasadaki en iyi telefolarında 680mhz işlemci 256 mb ram var. bu 2 sene öncesinin teknolojisi. zaten symbian da malum bu saatten sonra eksiklerini kapatması çok zor. bir de 500-550 liraya android cihazlar var 800 mhz işlemcili.
trident ten mi bahsediyon 500 tl derken yoksa gm fenomenden mi
Samsung Galaxy Giodan bahsediyor
3 mp flaşsız kamera 278 mb ram g. konusma yok bu özelliklerdeki bir lg yada o seviyedeki android telefonların haberleri cıkınca yerden yere vuruluyor burda
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aboxzux 8 yıl
murat2098
acmtncy
murat2098symbianı pazar payı hala yüzde 25 ken bırakmaz adamlar bir kıyaslama yaparsak sizin dediğinizin karsılıgı apple a diyeceksin ki sen mac i bırak windows a gec bunu daha cok insan kullanıyor hem her cihaza uyar sorun yasamassın hemde program yada oyunu sorunsuz yüklersin calıstırırsın cevabı ne olur yıllarca yatırım yaptıgı kendi ürünü yazılmı bırakıp baska bir sirketten yazılm satın alırmıtabiki geliştirecek eksiklerini acıklarını kapatacak sonuna kadar direnecek alternatifler arayacakayrıca hem yazılımını hem donanımı begenmiyorsanız almassınız gider 2500 tlye iphone 1200 ve üzeri android cihaz alırsınız
yaptığın karşılaştırma çok saçma. o zaman ferrari de az araba satıyor diye kapansın mı? macler kullanım kolaylığı, stabilite vs gibi sebeplerden dolayı pahalıdır ama kalitelidir. o yüzden belli bir kullanıcı kitlesi vardır. bizim burada sorunumuz daha çok insanın kullanması değil nokia gerçekten kötü telefonlar yapıyor. o yüzden pazar payı azalıyor. şu an piyasadaki en iyi telefolarında 680mhz işlemci 256 mb ram var. bu 2 sene öncesinin teknolojisi. zaten symbian da malum bu saatten sonra eksiklerini kapatması çok zor. bir de 500-550 liraya android cihazlar var 800 mhz işlemcili.
trident ten mi bahsediyon 500 tl derken yoksa gm fenomenden mi

Samsung Galaxy Gio'dan bahsediyor
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murat2098 8 yıl
acmtncy
murat2098symbianı pazar payı hala yüzde 25 ken bırakmaz adamlar bir kıyaslama yaparsak sizin dediğinizin karsılıgı apple a diyeceksin ki sen mac i bırak windows a gec bunu daha cok insan kullanıyor hem her cihaza uyar sorun yasamassın hemde program yada oyunu sorunsuz yüklersin calıstırırsın cevabı ne olur yıllarca yatırım yaptıgı kendi ürünü yazılmı bırakıp baska bir sirketten yazılm satın alırmıtabiki geliştirecek eksiklerini acıklarını kapatacak sonuna kadar direnecek alternatifler arayacakayrıca hem yazılımını hem donanımı begenmiyorsanız almassınız gider 2500 tlye iphone 1200 ve üzeri android cihaz alırsınız
yaptığın karşılaştırma çok saçma. o zaman ferrari de az araba satıyor diye kapansın mı? macler kullanım kolaylığı, stabilite vs gibi sebeplerden dolayı pahalıdır ama kalitelidir. o yüzden belli bir kullanıcı kitlesi vardır. bizim burada sorunumuz daha çok insanın kullanması değil nokia gerçekten kötü telefonlar yapıyor. o yüzden pazar payı azalıyor. şu an piyasadaki en iyi telefolarında 680mhz işlemci 256 mb ram var. bu 2 sene öncesinin teknolojisi. zaten symbian da malum bu saatten sonra eksiklerini kapatması çok zor. bir de 500-550 liraya android cihazlar var 800 mhz işlemcili.

trident ten mi bahsediyon 500 tl derken yoksa gm fenomenden mi
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Mr. Jingles 8 yıl
@Klasör.:X:., 6600'ın RAM'i 16 MB değil, 10 MB'tı. Symbian hakikaten çağın ötesinde bir sistemiydi. Bugün akıllı telefonların geldiği seviyede Symbian'ın katkısı tartışılmaz.

8 yıl önce çıkan bir Symbian cihaz 104 MHz işlemci ve 10 MB RAM ile multi-tasking yapabilirken, günümüzde çıkan ve çıkacak olan 1 GHz işlemcili ve 512 MB belki de 1 GB RAM'e sahip cihazların hala bunları yapamıyor olması ne kadar trajikomik bir durum. :)
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anaksunamon 8 yıl
ben telefonu hiçbir zaman internete girme amaçlı olarak kullanmadım desem yeridir.Sadece çok önemli durumlar dışında.Zaten onda da kendi tarayıcısını kullanmadım.Androidde de görüyoruz aynı baş belası olayı değil mi arkadaşım???
flash desteği yok o yüzden şu tarayıcıyı indirin diye.Nokianın symbianı kendi tekeli haline getirdiği doğru.sx1 cihazım vardı o zamanlar ama 6600 dan daha iyiyidi sadece boardı değişip duruyordu :)
her neyse bana göre android hala hazır durumda değil ve çıkan telefonların hepsi o işletim sistemine fazla fazla yeter ki böyle uygulama ve oyunlar çıkmaya devam ederse daha da yetecektir.Kameraları bile iğrenç ötesi çekimlerini görüyoruz.Neyse arkadaşlar herkes memnun olduğu cihazı kullanmaya devam etsin.Ben hazır olmadığını düşünüyorum hala daha androidin.
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Klasör.:X:. 8 yıl

sugar_klavyeci

@Klasör.:X:., 6600'ın RAM'i 16 MB değil, 10 MB'tı. Symbian hakikaten çağın ötesinde bir sistemiydi. Bugün akıllı telefonların geldiği seviyede Symbian'ın katkısı tartışılmaz.

8 yıl önce çıkan bir Symbian cihaz 104 MHz işlemci ve 10 MB RAM ile multi-tasking yapabilirken, günümüzde çıkan ve çıkacak olan 1 GHz işlemcili ve 512 MB belki de 1 GB RAM'e sahip cihazların hala bunları yapamıyor olması ne kadar trajikomik bir durum. :)

eywallah düzeltme için.Evet aklımda 6mb free 10mb kullanılan olarak kalmış.10mb totaldi doğru.Appman programı vardı çok severdim.Bide fileman :)..

multi task program yapabilen 4mb iram kullanan bir işletim sistemi gösterin hadi bakalım antisymbiancılar :))

anca mesajıma - basarsınız ama gerçeği değiştiremezsiniz :)

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norton772 8 yıl
eşşeğe altın semer de vursan eşşek eşşektir !!!
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nightflame 8 yıl
Çift çekirdekli işlemci varken ona uygun kaldırabileceği bir symbian geleceğini düşünemiyor mu kimse, nokia eski işlemcilerden kurtuluyor yavaş yavaş. 5800 daki os olmayacak yani.
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HumWE 8 yıl
hala symbianı savunan arkadaşlar bu kadar insan ruyasında görüpte kötülemiyor heralde ben mesala 2,5 senedir xm5800 kullanıyorum oviyide her kullandığımda bir kez daha nasıl işe yaramaz bir şey olduğunu görmek ve 2,5 yıl neden kullandın diye soranlarada 2,5 senedir alo deyip müzik dinlemekten başka bir şey yapmadım diyebileceğim içindir şu andan sonra androidden başka bir cihaz düşünmüyorum eşime aldığım cihazdan sonra 1 yıl içinde o sistemin ne kadar iyi olduğunu ve kendi kullandığım symbian ın ne baş belası bir os olduğunu anladığım için bir daha kaldırıp n8 değil 2 hatta 4 çekirdek yapsalar ve 500 tl ye verseler dahi hava düşünmem bile ama yapsınlar işe yarar bişey bakalım benim düşmanlığım nokia ya değil kullandığı geri kalmış os a dır...
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Klasör.:X:. 8 yıl

HumWE

hala symbianı savunan arkadaşlar bu kadar insan ruyasında görüpte kötülemiyor heralde ben mesala 2,5 senedir xm5800 kullanıyorum oviyide her kullandığımda bir kez daha nasıl işe yaramaz bir şey olduğunu görmek ve 2,5 yıl neden kullandın diye soranlarada 2,5 senedir alo deyip müzik dinlemekten başka bir şey yapmadım diyebileceğim içindir şu andan sonra androidden başka bir cihaz düşünmüyorum eşime aldığım cihazdan sonra 1 yıl içinde o sistemin ne kadar iyi olduğunu ve kendi kullandığım symbian ın ne baş belası bir os olduğunu anladığım için bir daha kaldırıp n8 değil 2 hatta 4 çekirdek yapsalar ve 500 tl ye verseler dahi hava düşünmem bile ama yapsınlar işe yarar bişey bakalım benim düşmanlığım nokia ya değil kullandığı geri kalmış os a dır...

evet ovihakkında dediklerin çok doğru...
Hatta kandırmaca denebilir.Çünkü benim bildiğim free uygulama ücretsiz uygulamadır.Heralde sadece indirmek free

Tabi bunların nedenide tamamen reklam yapmak.Şu kadar indirilme vsvsvsvs demek içindir.Halbuki symbian kullanıcıların güvenini kaybediyor.
Bakalım artık oviden kurtulmayı planlayan nokia yeni yüzüyle yani nokia service ile neler yapabilecek hepimiz göreceğiz....

+olarak başbelası bir işletim sistemi değildir.Oviden çok daha iyi yerler var eğer onları keşfedemediysen zaten symbianın neler yapabileceğini dolayısıyla symbianın ne olduğunu bilmiyorsun demektir.Symbiana hala lakap takanlar 6600 da kullanmıştır symbianı sadece (104mhz 16mbram)

Symbian bakalım çift çekirdek ile neleri değiştirebilecek
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