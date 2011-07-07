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Nokia, N9 için uzun süreli destek planlıyor

7 yıl
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Hem tasarım hem de donanım özellikleriyle Nokia'nın son dönemlerdeki en iyi telefonu olan MeeGo işletim sistemli N9 için bekleyiş sürüyor. Önümüzdeki haftalarda satışa sunulması beklenen Nokia N9 için kullanıcıların aklında önemli bir soru işareti bulunuyor; Windows Phone platformuna adapte olan ve yeni nesil telefonlarını yıl sona ermeden önce pazara sunmaya hazırlanan Nokia, MeeGo tabanlı yeni telefonuna ne derece destek verecek ?

Nokia'nın portföy yönetim direktörü Klas Ström'ün Twitter üzerinden verdiği bilgiye göre, N9 için yıllara yayılan bir destek programı ve çok sayıda yazılım güncellemesi planlanıyor. Tabi N9'un alacağı desteğin ne derece devam edeceğinde satış rakamlarının da etkisi olacak. Bazı kaynaklara göre Nokia, orta-öçekte üretim planlıyor ve satış açısından çok yüksek rakamları hedeflemiyor ancak firma bu bilgiyi doğrulamıyor.

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darkaura 7 yıl
100yil destek versen ne olacak. bu isletim sisteminin son urunu budur dedikden sonra hangi programci, hangi firma bu platform icin yazilim hazirlarki. millet diger platformlari server gibi kullanirken N9 sahipleri anca avuclarini yalarlar.
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Le7els 7 yıl
Gelmesi lazım ama
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MagicSnipeR 7 yıl
Sizde bunu yediniz ?
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Castiel 7 yıl
nokia nın elı yuzu yalan ! n900 ne kadar destek oldular ? kullanıcıların geliştirmesı olmasaydı n900 alanlar şimdı rezıldı !
n9 da aynı yola kurban gıdıcek a8 ıslemcıyle onlara basarılar
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lazloo 7 yıl
Nokia ya bu saatten sonra kim güvenecek?Elop sağolsun.
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Windows10 7 yıl
türkiyeye gelmeyecek telefon için bol süreli destek planlarlar zaten. kısacası o destek bize pek yaramayacak, spot alanlar dışında.
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