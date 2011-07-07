Nokia, N9 için uzun süreli destek planlıyor

Hem tasarım hem de donanım özellikleriyle Nokia'nın son dönemlerdeki en iyi telefonu olan MeeGo işletim sistemli N9 için bekleyiş sürüyor. Önümüzdeki haftalarda satışa sunulması beklenen Nokia N9 için kullanıcıların aklında önemli bir soru işareti bulunuyor; Windows Phone platformuna adapte olan ve yeni nesil telefonlarını yıl sona ermeden önce pazara sunmaya hazırlanan Nokia, MeeGo tabanlı yeni telefonuna ne derece destek verecek ?





Nokia'nın portföy yönetim direktörü Klas Ström'ün Twitter üzerinden verdiği bilgiye göre, N9 için yıllara yayılan bir destek programı ve çok sayıda yazılım güncellemesi planlanıyor. Tabi N9'un alacağı desteğin ne derece devam edeceğinde satış rakamlarının da etkisi olacak. Bazı kaynaklara göre Nokia, orta-öçekte üretim planlıyor ve satış açısından çok yüksek rakamları hedeflemiyor ancak firma bu bilgiyi doğrulamıyor.