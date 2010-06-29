Nokia N9 protitipine ait olduğu iddia edilen yeni fotoğraflar ve video yayınlandı

Finlandiyalı cep telefonu üreticisi Nokia'nın, MeeGo platformunu kullanması beklenen N9 ile ilgili ipuçları vermesinin ardından Negri Electronics, N9 prototipi olduğunu iddia ettikleri cihazın bazı fotoğraflarını internette yayınlamıştı. Bugün, Negri Electronics aynı prototipin daha detaylı fotoğraflarını ve videosunu bizlerle paylaştı.

Çekilen fotoğraflarda da görülebileceği gibi Nokia tarafından C0-00 olarak isimlendirilen prototip kızaklı QWERTY klavye mekanizmasıyla, dokunmatik ekranıyla (3.5 veya 4.0 inç?), HDMI portuyla, 3.5 mm'lik kulaklık girişiyle, N8'in aksine 8 megapiksel çözünürlüğünde kamerasıyla dikkat çekiyor. Kameraya led flaşlar eşlik ediyor. Telefonun işletim sisteminin de Symbian^3 olduğu rivayet ediliyor. Bakalım prototip ne zaman resmiyet kazanacak ve en önemlisi Nokia'nın hangi serisine ait olacak?

Video