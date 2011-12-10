Nokia N9'un Türkiye serüveni için geri sayım başladı

Nokia N9'un Türkiye serüveni başlamak üzere. Orjinal planda Ekim ayı gibi satışa sunulması beklenen N9, çeşitli nedenlerle içerisinde bulunduğumuz Aralık ayına kadar ertelenmişti. Herhangi bir son dakika değişikliği yaşanmadığı takdirde önümüzdeki 10 gün içerisinde raflardaki yerini alması beklenen N9, hem tasarım hem de donanım özellikleriyle, Nokia'nın Türkiye gibi Windows Phone tabanlı telefonların gecikeceği ülkelerdeki yeni amiral gemisi olacak.

MeeGo işletim sisteminin Nokia tarafında son kullanıcılara ulaşan ilk ve son temsilcisi olacak N9, Polikarbon tabanlı tek parça gövdesi, 3.9-inç büyüklüğündeki çizilmez AMOLED ekranı ve butonsuz kullanıma olanak tanıhyan özel kullanıcı arayüzü ile üst seviye telefon segmentindeki güçlü modellere karşı Finlandiya merkezli firmanın bayrağını taşıyacak. 1GHz hızında işlemciye, Carl Zeiss lensli 8 megapiksel çözünürlüğünde kameraya ve 16GB-64GB farklı depolama kapasitelerine sahip olan telefon için aynı zamanda NFC destekli aksesuarlar da sunulacak.

Nokia N9'un Türkiye satış fiyatının 1500 TL civarında olması bekleniyor.

Nokia N9 için Ağustos ayında yayınladığımız ön inceleme ve daha sonra yayınladığımız inceleme videoları izlemek veya hatırlamak isteyenler için;