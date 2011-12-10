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Nokia N9'un Türkiye serüveni için geri sayım başladı

7 yıl
43,5b
1
121
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nokia N9'un Türkiye serüveni başlamak üzere. Orjinal planda Ekim ayı gibi satışa sunulması beklenen N9, çeşitli nedenlerle içerisinde bulunduğumuz Aralık ayına kadar ertelenmişti. Herhangi bir son dakika değişikliği yaşanmadığı takdirde önümüzdeki 10 gün içerisinde raflardaki yerini alması beklenen N9, hem tasarım hem de donanım özellikleriyle, Nokia'nın Türkiye gibi Windows Phone tabanlı telefonların gecikeceği ülkelerdeki yeni amiral gemisi olacak.
MeeGo işletim sisteminin Nokia tarafında son kullanıcılara ulaşan ilk ve son temsilcisi olacak N9, Polikarbon tabanlı tek parça gövdesi, 3.9-inç büyüklüğündeki çizilmez AMOLED ekranı ve butonsuz kullanıma olanak tanıhyan özel kullanıcı arayüzü ile üst seviye telefon segmentindeki güçlü modellere karşı Finlandiya merkezli firmanın bayrağını taşıyacak. 1GHz hızında işlemciye, Carl Zeiss lensli 8 megapiksel çözünürlüğünde kameraya ve 16GB-64GB farklı depolama kapasitelerine sahip olan telefon için aynı zamanda NFC destekli aksesuarlar da sunulacak.
Nokia N9'un Türkiye satış fiyatının 1500 TL civarında olması bekleniyor.
Nokia N9 için Ağustos ayında yayınladığımız ön inceleme ve daha sonra yayınladığımız inceleme videoları izlemek veya hatırlamak isteyenler için;
 
 

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Türk Navy 7 yıl en beğenilen
Kim ne derse desin android

Bu saatten sonra nokıa'ya para verilmez.1500 liraya çok çok iyi bir android'li telefon alınabilir.
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Lath.Crusader 7 yıl
1500 lira baya fazla.. Bu telefonu satmak istiyorlarsa fiyatı çok düşürmeleri gerekecek.. 1500 lira (hatta daha ucuza) olan
bazı rakiplerine bakalım:

Xperia Arc S

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Ve tabi ki.. Sgs2

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



1500 lira baya fazla.. Bu telefonu satmak istiyorlarsa fiyatı çok düşürmeleri gerekecek.. 1500 lira (hatta daha ucuza) olanbazı rakiplerine bakalım:
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1 Yanıt Yanıtla +5
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escapethelife 7 yıl
Telefonda 1gb ram olmasına rağmen geçişlerde ara ara neden takılıyor acaba. yoksa ben mi yanlış görüyorum. yukarı aşağı sağa sola falan hareket ederken hafif takılıyormuş gibi geliyor. Şu telefon meego değilde android olsaydı daha çok ilgi görebilirdi. Daha meegolu telefon piyasaya çıkmadan meegoya destek vermekten vazgeçtiler. Nokianın kafasını anlamak güç. Batarya da bu tip bir cihaz için düşük gibi. Fiyatıda yüksek olmuş Galaxy S2 16gb gibi bir telefonu 1400-1600 arası almak varken gidipte bu telefonu almak çılgınlık olur. Diğer bir seçenekte iphone 4 8gb modeli olabilir bu fiyatlara.
Telefonda 1gb ram olmasına rağmen geçişlerde ara ara neden takılıyor acaba. yoksa ben mi yanlış görüyorum. yukarı aşağı sağa sola falan hareket ederken hafif ta...
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DH Misafiri 7 yıl
Elnize alın kulanın ondan sora yorum yapn bence.bu teli alack olck insanlarn fkrlernde deişiklik yaratmayn.
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darkaura 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Elnize alın kulanın ondan sora yorum yapn bence.bu teli alack olck insanlarn fkrlernde deişiklik yaratmayn.

niye? nokianin terk ettigi, uvey evlat muamelesi yaptigi bir platforma, garibanin biri nokiadir diye bu kadar yuksek parayi sayip sonra yeterli uygulama bulamadiginda, ustune bir bardak su icsin diye mi?

gorunen koy kilavuz istemez. olan dogrulari soyluyoruz. telefonun ekrani kotu, kalitesi dusuk demiyoruz ki kullanmadan sallamis olalim. nokia kendisi acikliyor bu platformda baska telefon cikmayacak. tek ornegi olan bir platforma kac gelistirici uygulama yazar sizce. megoonun olu oldugu ortada. alacak olanin bunlari bilerek almasi dogru olan degilmidir. yoksa dogrulari gizliyelimde nokia rahatca insanlari kaziklasin, bunu mu diyorsunuz simdi?
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maniakcoder 7 yıl
nokia shoplarda 1750 tl civarında satılmaktaymış...
teknokampus.com/...
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Mellkor 7 yıl
1559tl 16gb 1750tl 64gb (ocakta gelicek bu versiyon)
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DH Misafiri 7 yıl
1500 çok 1100 falan olsa hemen alırım affetmem
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K.B.V. 7 yıl
Eger Nokia iyi bir telefonla iyi bir pazarlama taktigi uygulamazsa daha cok bası agrir. Benim gibi sadık bir Nokia musterisi bile su an İphone ve Blackberry kullaniyorsa Nokia'nin gidisati berbat durumda
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K.B.V. 7 yıl
Eger Nokia iyi bir telefonla iyi bir pazarlama taktigi uygulamazsa daha cok bası agrir. Benim gibi sadık bir Nokia musterisi bile su an İphone ve Blackberry kullaniyorsa Nokia'nin gidisati berbat durumda
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Oronra 7 yıl
1500Tl ye NOKIA bu üründen ya 3, ya 5 tane satar. Hem bu tür bir ürünle piyasaya yeni giriş yapıyorlar, hemde fiyat politikaları çok yanlış. Allah yardımcıları olsun ne diyim. MeeGo harika bir şiletim sistemi ama N9 bu konuda tek olacağı için işletim sistemine sonrasında destek gelmeyece yada çok kısıtlı bir destek gelecektir. Hatta kısa süre sonra o kısıtlı destek bile veileceği şüpheli.
Çok yanlış bir fiyat politikası çoook.
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berkcombil 7 yıl
Ölü doğmuş bir işletim sistemi+halen çağın gerisinde bir donanım+fiyatını haketmeyen bir telefon=NOKIA
Ama kimse merak etmesin,N8 ilk çıktığında kopardığı fırtına kadar bu cihaz da NOKIA fanlarını sallar.
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yarosek 7 yıl
Bu telefonu değil ama Lumia 800'ü sabırsızlıkla bekliyorum... Nokia'nın çıkaracağı windows phonelar tekrar ün getirebilir Nokia'ya ...
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Ismail Vilehand 7 yıl
Bu sene Web Os ve MeeGo'nun bu şekilde yok olmasına üzüldüm. İnşallah Google ya da Samsung bu sistemlerin patentlerini alır da Android'li cihazlara arayüzdeki ve sistemdeki iyi fikirleri entegre ederler. Emeklerin boşa gitmesi hiç de hoş değil.
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ugacomtr 7 yıl
nokia böyle ürünlerle bence artık adını zedeliyor. neden androide yönlenmedi anlamış değilim... android kullanıcısı olarak bence ismini kurtarabilirdi...700 tl den bir kuruş fazla para etmez bana göre..!
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