Nokia, NaviFirm ile yapılan yazılım güncellemelerine sınır getirdi





Nokia'nın henüz resmi olarak yayınlamadığı yazılım güncellemelerine erişerek, kullanıcıların kendi cihazlarına kurmasına imkan tanıyan NaviFirm uygulaması, oldukça popüler olan bir uygulama.





Symbian cihazlardan Windows Phone cihazlara kadar geniş bir yelpazede kullanılan uygulama ile kullanıcılar ilk Lumia serisini Windows Phone 7.8 sürümüne yükseltebilmişti.





Bir nevi Nokia'nın izin vermesiyle faaliyetini sürdüren uygulama, artık büyük kısıtlamalara tabi tutuluyor.





Nokia'dan yapılan duyuruda, Ocak ayı sonu itibariyle cihaz yazılım havuzuna erişimin kısıtlanacağı ve sadece Nokia Online hesaplarıyla giriş yapılabileceği açıklandı. Ocak sonuna kadar havuzun ilk kısmı olan açık erişim tamamen kapanacak. Hali hazırda Nokia Online hesabı ile erişilen kısıtlı kanalların ise devam edecek. Böylece son kullanıcıların uygulama güncellemelerini ve cihaz yazılımlarını indirmesi mümkün olmayacak.





Nokia daha önce istekli olan üyelerin WP8 güncellemelerine erken erişimine imkanı tanıyacağını açıklamıştı. Ancak şimdilik sadece geliştiricilerin erişimine açık gibi görünüyor.

http://wmpoweruser.com/nokia-planning-to-lock-down-navifirm-access-at-the-end-of-january/