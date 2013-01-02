Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nokia, NaviFirm ile yapılan yazılım güncellemelerine sınır getirdi

6 yıl
1,1b
1
5
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Nokia'nın henüz resmi olarak yayınlamadığı yazılım güncellemelerine erişerek, kullanıcıların kendi cihazlarına kurmasına imkan tanıyan NaviFirm uygulaması, oldukça popüler olan bir uygulama.

Symbian cihazlardan Windows Phone cihazlara kadar geniş bir yelpazede kullanılan uygulama ile kullanıcılar ilk Lumia serisini Windows Phone 7.8 sürümüne yükseltebilmişti.

Bir nevi Nokia'nın izin vermesiyle faaliyetini sürdüren uygulama, artık büyük kısıtlamalara tabi tutuluyor. 

Nokia'dan yapılan duyuruda, Ocak ayı sonu itibariyle cihaz yazılım havuzuna erişimin kısıtlanacağı ve sadece Nokia Online hesaplarıyla giriş yapılabileceği açıklandı. Ocak sonuna kadar havuzun ilk kısmı olan açık erişim tamamen kapanacak. Hali hazırda Nokia Online hesabı ile erişilen kısıtlı kanalların ise devam edecek. Böylece son kullanıcıların uygulama güncellemelerini ve cihaz yazılımlarını indirmesi mümkün olmayacak.

Nokia daha önce istekli olan üyelerin WP8 güncellemelerine erken erişimine imkanı tanıyacağını açıklamıştı. Ancak şimdilik sadece geliştiricilerin erişimine açık gibi görünüyor.

http://wmpoweruser.com/nokia-planning-to-lock-down-navifirm-access-at-the-end-of-january/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Nokia Specialist 5 yıl
Bi Developer account a bakar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Paroksetin 5 yıl
2.8 sorunsuz çalışıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
Nokia için bunlar normal şeyler. Symbian işletim sisteminde inat ettiklerinden dünya genelinde çok müşteri kaybettiler. Android işletim sistemini kullanmadılar. Böyle davranmak konusunda da ısrarcı oldular.Bundan sonrada önemli bir değişiklik olacağını sanmıyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nodar 6 yıl
Symbian ile Nokia özdeşleşmiş, belki ondandır bu ısrar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Creative Tactic3D Rage "Oyuncu Kulaklığı" video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim