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Nokia, Vertu'yu bu hafta içinde 200 milyon Euro karşılığında satabilir

6 yıl
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Cep Telefonu Diğer
knight
Haber Editörü
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Nokia, Vertu'yu bu hafta içinde 200 milyon Euro karşılığında satabilir
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Finlandiya merkezli cep telefonu üreticisi Nokia'nın, kendisine fon sağlamak için bünyesinde bulunan Vertu'yu elden çıkarma planı uzunca bir süredir gündemdeydi. En son nisan ayında Financial Times cephesinden gelen bilgilere göre hem Permira Grubu hem de EQT Grubu, Vertu ile yakından ilgileniyordu. Ancak Nokia'nın, Permira'ya daha yakın olduğu belirtiliyordu.
Bugün yeni bir gelişme yaşandı. Reuters'ın isim vermekten kaçınan kaynağına göre Nokia, bir girişim sermayesi şirketi olan EQT Grubu ile masaya oturmuş durumda. Eğer taraflar anlaşmaya varabilirlerse Nokia, 200 milyon Euro karşılığında Vertu'yu satacak.
Üst gelir grubuna hitap eden cep telefonlarıyla öne plana çıkan Vertu'nun, 310.900$'a kadar fiyat etiketine sahip modelleri mevcut.
Nokia, Vertu'yu bu hafta içinde 200 milyon Euro karşılığında satabilir
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http://www.reuters.com/article/2012/06/13/us-nokia-vertu-idUSBRE85C0MP20120613?feedType=RSS&feedName=technologyNews&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+reuters%2FtechnologyNews+%28Reuters+Technology+News%29 Yorum Yaz
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chiangjo2044 6 yıl
önce güldüm sonra bastım eksiyi.
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danGerfuLL 6 yıl
'Üst gelir grubuna hitap eden cep telefonlarıyla öne plana çıkan Vertu.'

Zenginin malı bizim çenemizi yoruyor.

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umutarslan.com 6 yıl
MsTF_11
İlla Aldırcaklar Cebimdeki 100 TL İle Firmayı :D

canım ülkemde en ucuz telefonun vergisi 100tl dir :D
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Lepanto 6 yıl
Yakında, "Nokia'yı Murat Boz satın alacakmış" tarzı haberler duymaktan korkuyorum.
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alpa07 6 yıl
yavaş yavaş eriyor
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BurayaNeYazıyoruz 6 yıl
tuğlaya altın kaplamışlar adını VERTO koymuşlar...satılması iyi olmuş
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SystemApps 6 yıl
Satsın valla ne işime yarıyodu sanki :P
Nokia batıyomuş :d
Bi bitmediniz...
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manyakurt 6 yıl
MsTF_11
İlla Aldırcaklar Cebimdeki 100 TL İle Firmayı :D

önce güldüm sonra bastım eksiyi.
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Glukhovsky 6 yıl
Daha alalı 1 yıl bile olmadı diye hatırlıyorum.Zarar etmişler ki hemen satıyorlar.Nokia'nın durumu kötü.
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simaros 6 yıl
ben hala ceo nun ne planladigini anlamis degilim hicbir strateji göremiyorum adam herseyi satti fabrika kapatti adam sadece kısıntiya gidiyor bütün alternatifleri birakti hele ki meego bana en cok dokunan oldu tamamiyle microsoft a hizmet eder hale geldi insan bir alternatif yol cizer öyle bir noktadaki wp tutmazsa kaybolacak yillarin markasi
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MustafaNr 6 yıl
İlla Aldırcaklar Cebimdeki 100 TL İle Firmayı :D
3 Yanıt Yanıtla
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nevai 6 yıl MustafaNr
MsTF_11
İlla Aldırcaklar Cebimdeki 100 TL İle Firmayı :D

haha çok komik
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ColDasHeLL 6 yıl MustafaNr
MsTF_11

İlla Aldırcaklar Cebimdeki 100 TL İle Firmayı :D

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Protechnology 6 yıl MustafaNr
MsTF_11

İlla Aldırcaklar Cebimdeki 100 TL İle Firmayı :D



Vermeyin siz de
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gokooo 6 yıl
Bülent Ersoy bir tv programına çıkmak için 11 tane istemiş bu telefonlardan bu olay sayesinde duymuştum bu markayı
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