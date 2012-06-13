Nokia, Vertu'yu bu hafta içinde 200 milyon Euro karşılığında satabilir

Finlandiya merkezli cep telefonu üreticisi Nokia'nın, kendisine fon sağlamak için bünyesinde bulunan Vertu'yu elden çıkarma planı uzunca bir süredir gündemdeydi. En son nisan ayında Financial Times cephesinden gelen bilgilere göre hem Permira Grubu hem de EQT Grubu, Vertu ile yakından ilgileniyordu. Ancak Nokia'nın, Permira'ya daha yakın olduğu belirtiliyordu.



Bugün yeni bir gelişme yaşandı. Reuters'ın isim vermekten kaçınan kaynağına göre Nokia, bir girişim sermayesi şirketi olan EQT Grubu ile masaya oturmuş durumda. Eğer taraflar anlaşmaya varabilirlerse Nokia, 200 milyon Euro karşılığında Vertu'yu satacak.



Üst gelir grubuna hitap eden cep telefonlarıyla öne plana çıkan Vertu'nun, 310.900$'a kadar fiyat etiketine sahip modelleri mevcut.



http://www.reuters.com/article/2012/06/13/us-nokia-vertu-idUSBRE85C0MP20120613?feedType=RSS&feedName=technologyNews&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+reuters%2FtechnologyNews+%28Reuters+Technology+News%29