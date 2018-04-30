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Nokia X6'nın çıkış tarihi sonunda belli oldu

Nokia'nın çıkış tarihi yılan hikâyesine dönen yeni akıllı telefonu Nokia X6'nın ne zaman tanıtılacağı belli oldu. Cihazın ne zaman çıkacağını ve diğer teknik detaylarını haberimizden öğrenebilirsiniz.
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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HMD Global'in üretimin yaptığı Nokia X6'nın 27 Nisan'da tanıtılması bekleniyordu. Ancak bugün çıkan haberlere göre şirket, Nokia X6 (Nokia X) akıllı telefon modelini 16 Mayıs tarihinde Çin'in başkenti Pekin'de basına tanıtacağını duyurdu.

Nokia X6 ekrana gömülü parmak izi sensörü ile geliyor

Geçtiğimiz hafta içi, Nokia X6'nın bir etkinlikte çekilmiş fotoğrafları haberlerimize konu olmuştu. Şimdi ise Nokia, basın davetiyesinde Nokia X6'nın resmi bir ekran görüntüsünü yayınladı. Çıkış tarihi OnePlus 6'nın tanıtım günüyle çakışan cihazın, daha önce de sizlere duyurmuş olduğumuz üzere çentikli bir ekrana sahip olduğu görülüyor.
Teknik özellikleri ile ilgili herhangi bir bilgi paylaşılmamış olsa da, Nokia X6'da gördüğümüz kadarı ile ekrana gömülü bir parmak izi sensörü mevcut. Metal bir çerçevesi olan cihaz, 19:9 en boy oranına sahip ekran ve çift arka kamera ile gelecek. 16 Mayıs'ta tanıtılacak akıllı telefonun diğer teknik detaylarının ise önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

https://www.gsmarena.com/nokia_x6_will_be_announced_on_may_16_in_china-news-30778.php Yorum Yaz
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hasanandnexus 1 yıl
Ekrana gömülü değil, parmak izi okuyucu arkada bence. Kendi telefonumda da parmak izi okuyucu arkada ve android standart oreo arayüzünde önde parmak izi sembolü görünüyor, çok normal. Buyurun örnek:
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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a_y_k_u_t 1 yıl
Ekrana gömülü parmak izi sensörü demişsiniz ama hem mobilite programındaki görsellerde hem de internette bulduğum görsellerde nokia x'in parmak izi sensörü arka tarafta gözüküyor.
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Whippoorwill 1 yıl
Çentiğe ısınamasam dahi bu cihazda ekrana gömülü parmak izinin olması Nokia için iyi bir adım. N serisini yeniden görmek ümidiyle.
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