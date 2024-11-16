HMD Pulse2 Pro ortaya çıktı: Neler sunacak?

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Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıllarda Nokia’nın isim haklarını satın alarak birçok farklı tuşlu ve akıllı telefon satışa çıkaran HMD Global, geçtiğimiz aylarda strateji değişikliğine gitti ve HMD markası altında telefonlar satışa sunmaya başladı. Bu doğrultuda birçok giriş ve orta seviye akıllı telefonlar ile gündeme gelen firma, geçtiğimiz aylarda tanıttığı Pulse Pro’nun yeni modeli üzerinde çalışıyor.

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HMD Pulse 2 Pro neler sunacak?

Geçtiğimiz yıllarda özellikle Avrupa pazarı için birçok uygun fiyatlı akıllı telefon üreten HMD, bu süreçte Pulse serisini tanıtmıştı. Tasarımı ve uygun fiyatı ile dikkat çeken bu serinin yeni üyesi, geçtiğimiz saatlerde ortaya çıktı. Nokia ve HMD hakkında yaptığı sızıntılar ile bilinen @smashx_60 isimli X kullanıcısı, HMD Pulse 2 Pro’nun teknik özelliklerini ve görselini paylaştı.

Gönderiden anlaşılacağı üzere Pulse2 Pro, önceki nesil ile aynı kamera, batarya ve ekran sistemine sahip. Cihazın Unisoc T606 yonga seti ise Unisoc T612 ile güncellenmiş. İşlemci ve grafik biriminde ufak saat artışlarına sahip olan bu çip, Pulse 2 Pro için ufak performans artışları sağlayacaktır. Cihazın 6/8 GB RAM ve 128/256 GB depolama seçeneklerine sahip olacağı da gelen bilgiler arasında. Yeşil, mavi ve sarı renk seçeneklerine sahip olması beklenen cihaz muhtemelen 200€ seviyesinde satışa sunulacaktır. Cihazın Afrika ülkeleri için ise M-KOPA firmasına lisanslanacağı belirtiliyor.



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HMD Pulse 2 Pro'nun teknik özellikleri ortaya çıktı