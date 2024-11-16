HMD Pulse2 Pro ortaya çıktı: Neler sunacak?

HMD Pulse 2 Pro neler sunacak?
Geçtiğimiz yıllarda özellikle Avrupa pazarı için birçok uygun fiyatlı akıllı telefon üreten HMD, bu süreçte Pulse serisini tanıtmıştı. Tasarımı ve uygun fiyatı ile dikkat çeken bu serinin yeni üyesi, geçtiğimiz saatlerde ortaya çıktı. Nokia ve HMD hakkında yaptığı sızıntılar ile bilinen @smashx_60 isimli X kullanıcısı, HMD Pulse 2 Pro’nun teknik özelliklerini ve görselini paylaştı.
Gönderiden anlaşılacağı üzere Pulse2 Pro, önceki nesil ile aynı kamera, batarya ve ekran sistemine sahip. Cihazın Unisoc T606 yonga seti ise Unisoc T612 ile güncellenmiş. İşlemci ve grafik biriminde ufak saat artışlarına sahip olan bu çip, Pulse 2 Pro için ufak performans artışları sağlayacaktır. Cihazın 6/8 GB RAM ve 128/256 GB depolama seçeneklerine sahip olacağı da gelen bilgiler arasında. Yeşil, mavi ve sarı renk seçeneklerine sahip olması beklenen cihaz muhtemelen 200€ seviyesinde satışa sunulacaktır. Cihazın Afrika ülkeleri için ise M-KOPA firmasına lisanslanacağı belirtiliyor.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir