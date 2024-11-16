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    Anlık Bildirim

    HMD Pulse2 Pro ortaya çıktı: Neler sunacak?

    Geçtiğimiz yıllarda Nokia akıllı telefonları üretmesi ile bilinen HMD, kendi markası altında akıllı telefon üretmeye devam ediyor. Firmanın yeni ürünü Pulse 2 Pro ortaya çıktı.
    Birinci nesil HMD Pulse Pro Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıllarda Nokia’nın isim haklarını satın alarak birçok farklı tuşlu ve akıllı telefon satışa çıkaran HMD Global, geçtiğimiz aylarda strateji değişikliğine gitti ve HMD markası altında telefonlar satışa sunmaya başladı. Bu doğrultuda birçok giriş ve orta seviye akıllı telefonlar ile gündeme gelen firma, geçtiğimiz aylarda tanıttığı Pulse Pro’nun yeni modeli üzerinde çalışıyor.

    HMD Pulse 2 Pro neler sunacak?

    Geçtiğimiz yıllarda özellikle Avrupa pazarı için birçok uygun fiyatlı akıllı telefon üreten HMD, bu süreçte Pulse serisini tanıtmıştı. Tasarımı ve uygun fiyatı ile dikkat çeken bu serinin yeni üyesi, geçtiğimiz saatlerde ortaya çıktı. Nokia ve HMD hakkında yaptığı sızıntılar ile bilinen @smashx_60 isimli X kullanıcısı, HMD Pulse 2 Pro’nun teknik özelliklerini ve görselini paylaştı.

    Gönderiden anlaşılacağı üzere Pulse2 Pro, önceki nesil ile aynı kamera, batarya ve ekran sistemine sahip. Cihazın Unisoc T606 yonga seti ise Unisoc T612 ile güncellenmiş. İşlemci ve grafik biriminde ufak saat artışlarına sahip olan bu çip, Pulse 2 Pro için ufak performans artışları sağlayacaktır. Cihazın 6/8 GB RAM ve 128/256 GB depolama seçeneklerine sahip olacağı da gelen bilgiler arasında. Yeşil, mavi ve sarı renk seçeneklerine sahip olması beklenen cihaz muhtemelen 200€ seviyesinde satışa sunulacaktır. Cihazın Afrika ülkeleri için ise M-KOPA firmasına lisanslanacağı belirtiliyor.
     

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    coraspirin 1 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 4 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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