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Nokia X7 ön-sipariş listelerindeki yerini almaya başladı

7 yıl
30,5b
1
53
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Windows Phone 7 platformunu kullanan ilk telefonunu yıl sona ermeden önce pazara sunmayı planlayan Nokia, resmi tanıtımını kısa bir süre önce yaptığı Symbian işletim sistemli yeni telefonu X7 için ön sipariş almaya başladı. Symbian^3 platformunun Anna kod adlı ilk büyük güncellemesine sahip olan X7, köşeli hatlara sahip tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. 119.7 x 62.8 x 11.9 mm boyutlarında ve 146 gram ağırlığında olan telefon, 4-inç boyutunda ve 640 x 360 piksel çözünürlüğünde çoklu dokunmatik AMOLED ekrana sahip.

OpenGL 2.0 desteği sunan özel grafik işlem birimi sayesinde gelişmiş oyun deneyimi sunduğu beliritlen telefon, Nokia'ya göre video uygulamaları başta olmak üzere çoklu ortam özellikleri açısından da iddialı bir paket sunuyor. Üzerinde yer alan 8 Megapiksel çözünürlüğündeki kamerası ile 720p video kaydedebilen telefon, 350MB yerleşik depolama kapasitesine ek olarak 32GB'a kadar microSDHC bellek kartı kullanımını da mümkün kılıyor.

Kutu içeriğinden 8GB kapasiteli hafıza kartı ile çıkan telefon, kablosuz iletişim için 802.11n WiFi ve Bluetooth 3.0 teknolojilerini kullanıyor. Anna güncellemesi sayesinde, Symbian^3 platformu üzerinde 50 civarında güncellemeye sahip olan telefon aynı zamanda geliştirilen tarayıcı performansıyla, N8 ve E7 gibi modellerin varsayılan işletim sistemi özellikleriyle kıyaslandığında daha gelişmiş bir web deneyimi sunarken, merak edenler için Anna güncellemesinin N8 ve E7 için de yayınlanacağını not düşelim.

BL-5K 1300 mAh Li-Ion pil kullanan ve GSM üzerinden 6,5 saat konuşma süresi sunan X7 için cevabı merak edilen asıl soru ise fiyatı. İngiltere, Almanya, İtalya ve Çin pazarlarında ön-siparişe sunulan X7 için şu an telaffuz edilen liste fiyatları 460 Avro civarında. Ufak bir karşılaştırma yapmak gerekise, Nokia X7 ile benzer fiyat seviyesinde 1GHz işlemcili üst seviye Android telefonlar veya 40-50 Avro daha yüksek bir fiyat ile çift çekirdekli telefonlar bulabilmek mümkün. Bakalım agresif bir mücadelenin yaşandığı bu fiyat seviyesinde X7 ile Nokia nasıl bir satış başarısı gösterecek, bunu hep birlikte bekleyip göreceğiz.


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balomer 7 yıl en beğenilen
nokiadan açıklama bu sene kesin batıyoruz
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Ho0k 7 yıl
nokia son sakasını yaptı
bu defa guldurmedi
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Silent Guardian 7 yıl
Hala symbian^3,anna vs.Yahu nokia ne yapıyorsun ? Bilerek kendini mi batırmaya uğraşıyorsun ? şu n8'e android 2.3 işletim sistemi,1ghz işlemci,512 mb ram koysan pazar payın kaça katlanırdı kimbilir ? Bi tane telefon çıkar tam çıkar.
Hala symbian^3,anna vs.Yahu nokia ne yapıyorsun ? Bilerek kendini mi batırmaya uğraşıyorsun ? şu n8'e android 2.3 işletim sistemi,1ghz işlemci,512 mb ram koysan...
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nedensiz07 7 yıl
herşey boş ama tasarım harika
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khytr89 7 yıl
wp7 ile x7 arasında nasıl bir ilişki var anlamadım... konuyu saptırmışsınız :)
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bafbaf 7 yıl
O kadar yorum yapanlar win7 li, bi telefon kullandılarmı acaba ?
Reklamlarda ve tanıtımlarda gördüğüm kadarıyla hızlı ve sade,üzerine birde microsoftun telefon pazarından pay alabilmek için büyük paralar harcadığı eklenince 7 işletim sistemi tutar bence,uygulama konusundada sıkıntı olacağını sanmıyorum.
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DH Misafiri 7 yıl
ne var fıstık gibi telefon mis gibi özelliklere bak desem beni döversiniz :D eğer fiyatta anormal bir düşüş yapıp 600 tlye satmazsa bu telefon az satılır alanlarda bildiğinden değil parası bol olup canı sıkılınca tipine göre tel değiştirendir
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Makale_Helvetia 7 yıl
ben alırsam sırf şu anna için alırım..güncellemenın geleceği yok c6 ya..
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DarkEnergy 7 yıl
Fiyat çok uçuk. 700-750 TL civarı olsaydı alınabilirdi.
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anelka39 7 yıl
Piyasada sgs 2 htc sensation gibi telefonlar varken Nokia bunları niye çıkarır yada kim alirki donanım ve sistem fakiri telefonu
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onboardx 7 yıl
android nasıl oturmamış anlamıyorum ben htc des,re hd kullanıyorum canavar gibi sistem var içinde.android kullanmadan yorum yapanlar önce bir htc alsınlar.her android htc değildir.
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X-FI 7 yıl
telefonda sistemide berbat.
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.i. 7 yıl
Diyelimki iyi, ama ne kadar yazılım çeşitliliği var. Yok! o zaman çöp bu. Elektronik çöp.
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BluePage 7 yıl
10 tane model çıkarıyor hepside symbian^3 çıkaracağına bir tane android çıkar yeter
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khytr89 7 yıl
tasarım olarakta donanım olarakta çok süper bir telefon.
symbianın donanım ihtiyacı düşük o yüzden 1 ghz ye veya çift çekirdeğe lüzum yok. hatırlayın 6600 ın açtığı flash uygulamaları yüksek donımlı windows mobileli telefonlar zorlanarak açıyordu. arkadaşta android (htc wildfire) var java oyun attık çok dandik gösteriyor 5800 da çok akıcı ve güzeldi. ayrıca androidde 3g görüşme yok. bence symbian güzel ama nokia da iş yok.samsungun ve sonyericssonun symbianlı modelleri de var daha alımlı süsleyip püslüyorlar nokia çok sade tasarım ve içerik yüklüyor.allayıp pullamıyor apple gibi.
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El Fuego 7 yıl

Hakan456
tasarım olarakta donanım olarakta çok süper bir telefon.
symbianın donanım ihtiyacı düşük o yüzden 1 ghz ye veya çift çekirdeğe lüzum yok. hatırlayın 6600 ın açtığı flash uygulamaları yüksek donımlı windows mobileli telefonlar zorlanarak açıyordu. arkadaşta android (htc wildfire) var java oyun attık çok dandik gösteriyor 5800 da çok akıcı ve güzeldi. ayrıca androidde 3g görüşme yok. bence symbian güzel ama nokia da iş yok.samsungun ve sonyericssonun symbianlı modelleri de var daha alımlı süsleyip püslüyorlar nokia çok sade tasarım ve içerik yüklüyor.allayıp pullamıyor apple gibi.

6600 bir mpx cihazdan iyiydi yani?

baskalarinin yaninda soylemeyin bari. kepaze oldugunuzla kalirsiniz maazallah!
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Recharged 7 yıl
Tasarım olarak bana vasat gibi geldi X7.
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