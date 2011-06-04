Nokia X7 ön-sipariş listelerindeki yerini almaya başladı

Windows Phone 7 platformunu kullanan ilk telefonunu yıl sona ermeden önce pazara sunmayı planlayan Nokia, resmi tanıtımını kısa bir süre önce yaptığı Symbian işletim sistemli yeni telefonu X7 için ön sipariş almaya başladı. Symbian^3 platformunun Anna kod adlı ilk büyük güncellemesine sahip olan X7, köşeli hatlara sahip tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. 119.7 x 62.8 x 11.9 mm boyutlarında ve 146 gram ağırlığında olan telefon, 4-inç boyutunda ve 640 x 360 piksel çözünürlüğünde çoklu dokunmatik AMOLED ekrana sahip.

OpenGL 2.0 desteği sunan özel grafik işlem birimi sayesinde gelişmiş oyun deneyimi sunduğu beliritlen telefon, Nokia'ya göre video uygulamaları başta olmak üzere çoklu ortam özellikleri açısından da iddialı bir paket sunuyor. Üzerinde yer alan 8 Megapiksel çözünürlüğündeki kamerası ile 720p video kaydedebilen telefon, 350MB yerleşik depolama kapasitesine ek olarak 32GB'a kadar microSDHC bellek kartı kullanımını da mümkün kılıyor.

Kutu içeriğinden 8GB kapasiteli hafıza kartı ile çıkan telefon, kablosuz iletişim için 802.11n WiFi ve Bluetooth 3.0 teknolojilerini kullanıyor. Anna güncellemesi sayesinde, Symbian^3 platformu üzerinde 50 civarında güncellemeye sahip olan telefon aynı zamanda geliştirilen tarayıcı performansıyla, N8 ve E7 gibi modellerin varsayılan işletim sistemi özellikleriyle kıyaslandığında daha gelişmiş bir web deneyimi sunarken, merak edenler için Anna güncellemesinin N8 ve E7 için de yayınlanacağını not düşelim.

BL-5K 1300 mAh Li-Ion pil kullanan ve GSM üzerinden 6,5 saat konuşma süresi sunan X7 için cevabı merak edilen asıl soru ise fiyatı. İngiltere, Almanya, İtalya ve Çin pazarlarında ön-siparişe sunulan X7 için şu an telaffuz edilen liste fiyatları 460 Avro civarında. Ufak bir karşılaştırma yapmak gerekise, Nokia X7 ile benzer fiyat seviyesinde 1GHz işlemcili üst seviye Android telefonlar veya 40-50 Avro daha yüksek bir fiyat ile çift çekirdekli telefonlar bulabilmek mümkün. Bakalım agresif bir mücadelenin yaşandığı bu fiyat seviyesinde X7 ile Nokia nasıl bir satış başarısı gösterecek, bunu hep birlikte bekleyip göreceğiz.