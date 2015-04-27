Nokia, akıllı telefon pazarına yeniden gireceği iddalarını yalanladı

Kısa bir süre önce Nokia'nın akıllı telefon sektörüne yeniden gireceği iddiaları güçlü bir şekilde dile getirilmeye başlanmıştı. Üzerine Nokia Çin başkanının üretimin Çin bölgesine kaydırılacağını açıklaması bir çok kişi tarafından Nokia'nın yeniden üretime geçeceği şeklinde yorumlandı.

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Bu şekilde şirketin 2016 yılında yeni telefon üreteceği bir süredir konuşulurken Nokia resmi web sitesi üzerinden bir açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada yöneticilerin ifadelerinin çarpıtıldığı ve 2016 yılında Nokia isimli yeni cihazlar üretileceği haberlerinin doğruyu yansıtmadığı belirtildi.Açıklamada şirketin yakın gelecek içerisinde telefon üretme ve satma gibi bir atılımda bulunmayacağı net bir şekilde vurgulandı. Mobil cihaz departmanı Microsoft'a satılan şirket anlaşma gereği 2016 yılına kadar kendi ismiyle bir telefon piyasaya süremiyor. Ancak Nokia tarafından tasarlanan ve geliştirilen N1 Tablet Foxconn'a ürettirilerek piyasaya çıkmıştı. Bu süre dolduktan sonra Nokia yeniden kendi ürettiği bir cihazı büyük bir üretici ile işbirliğine giderek piyasaya sürebilir. Açıklama ise en azından bunun yakın bir gelecekte olmayacağını gösteriyor.