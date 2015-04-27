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Nokia, akıllı telefon pazarına yeniden gireceği iddalarını yalanladı

4 yıl
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Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Nokia, akıllı telefon pazarına yeniden gireceği iddalarını yalanladı
 
Kısa bir süre önce Nokia'nın akıllı telefon sektörüne yeniden gireceği iddiaları güçlü bir şekilde dile getirilmeye başlanmıştı. Üzerine Nokia Çin başkanının üretimin Çin bölgesine kaydırılacağını açıklaması bir çok kişi tarafından Nokia'nın yeniden üretime geçeceği şeklinde yorumlandı.

Bu şekilde şirketin 2016 yılında yeni telefon üreteceği bir süredir konuşulurken Nokia resmi web sitesi üzerinden bir açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada yöneticilerin ifadelerinin çarpıtıldığı ve 2016 yılında Nokia isimli yeni cihazlar üretileceği haberlerinin doğruyu yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada şirketin yakın gelecek içerisinde telefon üretme ve satma gibi bir atılımda bulunmayacağı net bir şekilde vurgulandı. Mobil cihaz departmanı Microsoft'a satılan şirket anlaşma gereği 2016 yılına kadar kendi ismiyle bir telefon piyasaya süremiyor. Ancak Nokia tarafından tasarlanan ve geliştirilen N1 Tablet Foxconn'a ürettirilerek piyasaya çıkmıştı. Bu süre dolduktan sonra Nokia yeniden kendi ürettiği bir cihazı büyük bir üretici ile işbirliğine giderek piyasaya sürebilir. Açıklama ise en azından bunun yakın bir gelecekte olmayacağını gösteriyor.
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omertalord 4 yıl en beğenilen
ya var ya sirf diger sitelerinden cevirisiniz he :)
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jolawe 4 yıl
Efsane elbet birgün geri gelecek...
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bkaakco 4 yıl
Nokia Belle'den selamlar.
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ChaRisMaTiq1i 4 yıl
Symbian neden bu kadar önemli. Kısıtlamaları kaldırılıp geliştirilse daha iiyi olurdu Stabil ve sorunsuzdu ama çok ta sıkıntı yaratıyor ozellikle kısıtlama ve yavaşlıgı.
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CVenturas 4 yıl bkaakco
bkaakco
Nokia Belle'den selamlar.

Belle Refresh'den Aleyküm selam
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stalker(1979) 4 yıl
Nokia uzun süre unutulmayacak demek ki:) Baksanıza adamlar bir şey demese bile haber oluyor.
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JohnnyCash 4 yıl
Umut.avi yaptı nokia
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AMERICAN 4 yıl
yavaş girsin
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SequentiaL 4 yıl
huseyincarnege
symbian la gelcekse hiç gelmesin :S

ileride anlayacaksınız symbian'ın ne kadar iyi bir işletim sistemi olduğunu...
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huseyincarnege 4 yıl SequentiaL
tabi tabi sende haklısın
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huseyincarnege 4 yıl
symbian la gelcekse hiç gelmesin :S
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Mr. Jingles 4 yıl huseyincarnege
huseyincarnege
symbian la gelcekse hiç gelmesin :S

O burun kıvırdığınız Symbian hâlâ en verimli işletim sistemi. Son model işlemciler ile güç bela anca adam olabilmiş Android'e inat kısıtlı donanım ile harikalar yaratan bir sistemdi Symbian. Gel gör ki Nokia'nın yanlış politikaları sonucu yeterince geliştiril(e)memesi, güncel donanımlara optimize edilmemiş olmasından ötürü kaybetti yarışı. Dökük Android telefonları çıkaracağına adam gibi Symbian cihaz çıkarsın hemen alırım. Bu mesajımı da hâlâ kullanmakta olduğum Symbian cihazımdan yazıyorum.
3 Yanıt Yanıtla
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Utku 4 yıl huseyincarnege
Symbian, şu an piyasada egemen 3 işletim sisteminden de daha iyi ve çok yönlü bir işletim sistemi. Günümüzdeki donanımlarla sunulacak ve arayüzü modernize edilmiş bir symbian, oluşan önyargı sebebiyle piyasada yer edinemesede efsane olur.
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GenkaNuan 4 yıl
Bu ne oyun mu oynuyoz ya
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omertalord 4 yıl en beğenilen
ya var ya sirf diger sitelerinden cevirisiniz he :)
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