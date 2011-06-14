Nokia, akıllı telefon pazarında üçüncülüğe gerileyebilir

Hala dünyanın en büyük telefon üreticisi olan ancak akıllı telefon pazarında lider olmasına rağmen bir türlü istediği performansı gösteremeyen Nokia, akıllı telefon pazarında koltuğunu devredebilir; hem de birincilikten üçüncülüğe gerileyerek.
Araştırma şirketlerinden Nomura Research'ün yayınladığı son analize göre akıllı telefon pazarında Samsung ve Apple, Nokia'ı geride bırakıp Finli teknoloji devini liderlik koltuğundan ederek Nokia'nın üçüncülüğe gerilmesine neden olacak. Yatırımcılar için hazırlanan analizde Nomura, ayrıca, HTC'nin 2012 itibariyle Nokia'ı yakalayacağını belirtirken; Finli firmanın akıllı telefon pazarındaki gerilemelerine rağmen telefon pazarında liderliğini sürdüreceğini tahmin ediyor.
1996 yılında akıllı telefon pazarında liderliğe yükselen Nokia, son 15 senedir lider firma olduğu pazarda rakiplerinin hızlı büyüme oranları karşısında istediği performansı gösterememiş ve bu duruma karşı Microsoft ile Windows Phone 7 platformu için güç birliği yapmıştı.
<a href="http://www.bgr.com/2011/06/13/samsung-apple-to-overtake-nokia-in-smartphone-share-this-quarter/">BGR</a> Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Nokia 9000'i kullanmış biri olarak ilk akıllı telefon derim. en.wikipedia.org/...
Peşine gelen diğer Communicator'lar ile Nokia bu alanda yıllarca liderliğini sürdürmüştür...
n8'e kötü laf söylemeyin;Onun 256 mb ram'i 650mhz işlemcisi,Mükemmel(!) symbian^3 işletim sistemi var yapmayın böyle,Demeyin öyle iphone killer o telefon
aslında nokia nın ükemizde hala akılı telefon satabilmesinin bir nedeni de nokia en iyi markadır algısı. örneğin n8 fiyatına sgs alınabilir. ama sırf adından dolayı n8 alanlara rastlanabiliyor.
apple tek ürün çıkartıyor gerçi ama tek telefonla o kadar çok satıyor ki anlamadım gitti yani
Şaka bir yana 1996 diyor akıllı telefon falan diyor ?
Ya bırak 1996 yı ben 1999 da bile salak telefondan başka bir şey görmedim ne akıllısı...
Yeme bizi Nokia. Bak sonra seni Samsung'a veririm adını değiştirir Sokia yapar ona göre
Nokia 9000 1996 yilinda piyasaya surulen akilli telefonlardan birisi.Basarisiyla communicator serisinin dogmasina yol acmis bir model.
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