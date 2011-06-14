Nokia, akıllı telefon pazarında üçüncülüğe gerileyebilir

Hala dünyanın en büyük telefon üreticisi olan ancak akıllı telefon pazarında lider olmasına rağmen bir türlü istediği performansı gösteremeyen Nokia, akıllı telefon pazarında koltuğunu devredebilir; hem de birincilikten üçüncülüğe gerileyerek.

Araştırma şirketlerinden Nomura Research'ün yayınladığı son analize göre akıllı telefon pazarında Samsung ve Apple, Nokia'ı geride bırakıp Finli teknoloji devini liderlik koltuğundan ederek Nokia'nın üçüncülüğe gerilmesine neden olacak. Yatırımcılar için hazırlanan analizde Nomura, ayrıca, HTC'nin 2012 itibariyle Nokia'ı yakalayacağını belirtirken; Finli firmanın akıllı telefon pazarındaki gerilemelerine rağmen telefon pazarında liderliğini sürdüreceğini tahmin ediyor.

1996 yılında akıllı telefon pazarında liderliğe yükselen Nokia, son 15 senedir lider firma olduğu pazarda rakiplerinin hızlı büyüme oranları karşısında istediği performansı gösterememiş ve bu duruma karşı Microsoft ile Windows Phone 7 platformu için güç birliği yapmıştı.

<a href="http://www.bgr.com/2011/06/13/samsung-apple-to-overtake-nokia-in-smartphone-share-this-quarter/">BGR</a>