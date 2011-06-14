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Nokia, akıllı telefon pazarında üçüncülüğe gerileyebilir

7 yıl
11b
1
51
Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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Hala dünyanın en büyük telefon üreticisi olan ancak akıllı telefon pazarında lider olmasına rağmen bir türlü istediği performansı gösteremeyen Nokia, akıllı telefon pazarında koltuğunu devredebilir; hem de birincilikten üçüncülüğe gerileyerek.

Araştırma şirketlerinden Nomura Research'ün yayınladığı son analize göre akıllı telefon pazarında Samsung ve Apple, Nokia'ı geride bırakıp Finli teknoloji devini liderlik koltuğundan ederek Nokia'nın üçüncülüğe gerilmesine neden olacak. Yatırımcılar için hazırlanan analizde Nomura, ayrıca, HTC'nin 2012 itibariyle Nokia'ı yakalayacağını belirtirken; Finli firmanın akıllı telefon pazarındaki gerilemelerine rağmen telefon pazarında liderliğini sürdüreceğini tahmin ediyor.

1996 yılında akıllı telefon pazarında liderliğe yükselen Nokia, son 15 senedir lider firma olduğu pazarda rakiplerinin hızlı büyüme oranları karşısında istediği performansı gösterememiş ve bu duruma karşı Microsoft ile Windows Phone 7 platformu için güç birliği yapmıştı.


<a href="http://www.bgr.com/2011/06/13/samsung-apple-to-overtake-nokia-in-smartphone-share-this-quarter/">BGR</a> Yorum Yaz
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damn2u 7 yıl en beğenilen
Reklamın iyisi kötüsü olmaz derlerdi fakat Nokia için çıkan her reklam niteliğindeki haber Nokia için antipati oluşturmaya başladı, stratejileri zaten ortada. Android platformuna geçip telefonların donanımlarını güçlendirmeyeceklerse şirketi satmaları en iyi çözüm gibi gözüküyor.
Reklamın iyisi kötüsü olmaz derlerdi fakat Nokia için çıkan her reklam niteliğindeki haber Nokia için antipati oluşturmaya başladı, stratejileri zaten ortad...
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DarkEnergy 7 yıl
Burada ve bunun gibi bircok yerde Nokia hallinda kotu kani olusmaya baslamisken cevap niteliginde donanima sahip bir telefon cikarmali artik.
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kaanworld 7 yıl
Apple - Samsung - Sony - Htc Pardon Nokia nerde goren varmi :)
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olağan_şüpheli 7 yıl
nokia akıllı mı ki telefonu akıllı olsun


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KASIMPAŞA TAYFA 7 yıl
Gelismemis ulkelerde sattigi telefinlarla lider hala
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clopin 7 yıl
adamların hakkını yemeyin telefonlarında bile bunlardan çok akıl var bkz.5800
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TsG 7 yıl
ultiMance
OverClocKingNokia batmıyor muydu ya ?Şaka bir yana 1996 diyor akıllı telefon falan diyor ?Ya bırak 1996 yı ben 1999 da bile salak telefondan başka bir şey görmedim ne akıllısı...Yeme bizi Nokia. Bak sonra seni Samsunga veririm adını değiştirir Sokia yapar ona göre
Nokia 9000 1996 yilinda piyasaya surulen akilli telefonlardan birisi.Basarisiyla communicator serisinin dogmasina yol acmis bir model.

Nokia 9000'i kullanmış biri olarak ilk akıllı telefon derim. en.wikipedia.org/...
Peşine gelen diğer Communicator'lar ile Nokia bu alanda yıllarca liderliğini sürdürmüştür...
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alpa07 7 yıl
hala nokıa ıyı dıyen varr
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Silent Guardian 7 yıl
5800 hakkında kötü yorum yazanlar görüyorum!Hele n8 hakkında kötü yorum yazanlar onlara ne demeli ?
n8'e kötü laf söylemeyin;Onun 256 mb ram'i 650mhz işlemcisi,Mükemmel(!) symbian^3 işletim sistemi var yapmayın böyle,Demeyin öyle iphone killer o telefon
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darkaura 7 yıl
nokianin akilli telefonumu vardi. cogu 5800 cakmasi akilli telefonmus gibi yapan multimedia ozellikli cep telefonundan ote seyler degil. piyasayi bilmeyen yada gercek bir akilli telefona butcesi yetismiyenlerin aldigi seyler. simdi androidin cok uygun fiyatli modelleri cikiyor. nokia acilen kendine ceki duzen vermezse bu saaten sonra onu barindirmazlar. 3unculugu bile mumla arar hale gelir.
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ınfiniti red bull racing 7 yıl

darkaura

nokianin akilli telefonumu vardi. cogu 5800 cakmasi akilli telefonmus gibi yapan multimedia ozellikli cep telefonundan ote seyler degil. piyasayi bilmeyen yada gercek bir akilli telefona butcesi yetismiyenlerin aldigi seyler. simdi androidin cok uygun fiyatli modelleri cikiyor. nokia acilen kendine ceki duzen vermezse bu saaten sonra onu barindirmazlar. 3unculugu bile mumla arar hale gelir.

aslında nokia nın ükemizde hala akılı telefon satabilmesinin bir nedeni de nokia en iyi markadır algısı. örneğin n8 fiyatına sgs alınabilir. ama sırf adından dolayı n8 alanlara rastlanabiliyor.
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acbold 7 yıl
sene 2011 daha nokia nın akıllı telefonu yok. 1996 da ne geziyor ?
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ınfiniti red bull racing 7 yıl
copy paste nin sonuçları. gerçekten de nokia telefonları hep birbirine benziyor. el alem marketi nasıl geliştiririm, telefonu nasıl hızlandırırımın derdinde,peki nokia? oda hala mp derdinde. yeni model çıkarıyor. eskisinden farkı mp ve flash. diğer donanımlar aynı. bu ne kamera merakıdır anlamadım.
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TheFormul 7 yıl
Samsung'un artık lider olması gerekli. Galaxy serisiyle android aleminin anasını ağlattı diyebiliriz. çok fazla da satıyor ayrıca her bütçeye de hitap ediyor galaxy miniden galaxy sII'ye..
apple tek ürün çıkartıyor gerçi ama tek telefonla o kadar çok satıyor ki anlamadım gitti yani
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Batuist 7 yıl
nokianın akıllı telefonu mu vardı? :)
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tanriseven 7 yıl
Beter olsunlar.
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OverClocK1ng 7 yıl
Nokia batmıyor muydu ya ?
Şaka bir yana 1996 diyor akıllı telefon falan diyor ?
Ya bırak 1996 yı ben 1999 da bile salak telefondan başka bir şey görmedim ne akıllısı...
Yeme bizi Nokia. Bak sonra seni Samsung'a veririm adını değiştirir Sokia yapar ona göre
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ultiMance 7 yıl

OverClocKing
Nokia batmıyor muydu ya ?
Şaka bir yana 1996 diyor akıllı telefon falan diyor ?
Ya bırak 1996 yı ben 1999 da bile salak telefondan başka bir şey görmedim ne akıllısı...
Yeme bizi Nokia. Bak sonra seni Samsung'a veririm adını değiştirir Sokia yapar ona göre


Nokia 9000 1996 yilinda piyasaya surulen akilli telefonlardan birisi.Basarisiyla communicator serisinin dogmasina yol acmis bir model.
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