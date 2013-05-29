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Nokia, daha gelişmiş akıllı telefon kamera lenslerinin ipuçlarını verdi

5 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia, daha gelişmiş akıllı telefon kamera lenslerinin ipuçlarını verdi

Lumia 925 modeli ile akıllı telefon kameraları konusundaki iddiasını bir adım daha ileri götüren Nokia, bu alanda daha gelişmiş teknolojilere imza atmak niyetinde.

Bilindiği gibi Nokia, Pelican Imaging adlı 16 lens dizilimli bir kamera teknolojisi üzerinde çalışan ve ayrıca çekim yapıldıktan sonra odak yapabilme gibi ileri düzey konularda çalışmaları olan firma ile işbirliği yapmıştı. Nokia yöneticisi Jo Harlow, verdiği bir demeçte bu teknolojileri Lumia modellerine getirmek istediklerini dolaylı olarak ifade etti.

Harlow, işlemsel fotoğrafçılık olarak tanımladığı ve gözün görebileceğinden daha fazla detay yakalayan ve çekim sonrası odağı değiştirebilme gibi düzenleme imkanları sunan teknolojileri tüketiciye sunmak konusunda planları olduğunu belirtti. Harlow, bunun için önlerindeki tek engelin işlemci gücü olduğunu ve bunu da şu anki akıllı telefonların donanımları ile aştıklarını sözlerine ekledi. 

Nokia'nın 41MP çözünürlükte bir Lumia telefonunu kısa süre sonra piyasaya sunacağı konusunda çeşitli iddialar mevcut. Bu cihazda Nokia'nın kamera ayarlarını manuel olarak değiştirebileceğiniz profesyonel bir uygulama da bulunacak. Pelican Imaging firmasının teknolojilerinin ilk olarak bu uygulamada boy göstereceği düşünülüyor.

Harlow ayrıca Windows Phone tarafından çift SIM desteğine izin verilmemesinin büyük eksiklik olduğunu ve bunu Lumia portfolyosunda sunmak için fırsat kolladıklarını ifade etti. 

http://www.phonearena.com/news/Nokia-exec-hints-at-16-lens-array-camera-and-dual-SIM-for-future-Lumias_id43392 Yorum Yaz
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Dogu-E 5 yıl en beğenilen DH Misafiri
DH Misafiri
İstediğin kadar lens koy xperia z gibi su altında çekim yapamadıktan sonra iş görmez.
xperiamı sonunda aldım, yazın denizde havuzda karılar kızlar benden korksun artık
su altından köpek balığı gibi yaklaşırım valla
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Dikkat ette havuzda zenci varken çekim yapma
DH Misafiriİstediğin kadar lens koy xperia z gibi su altında çekim yapamadıktan sonra iş görmez.xperiamı sonunda aldım, yazın denizde hav...
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Yanıtla +37
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DH Misafiri 5 yıl
Yazıda 16lı denilmiş ama resimdeki 25li bir modül..
Bu arada acaba DH ne zaman sorunsuz çalışacak? Üye girişi yapamıyorum..Başka bir gün bir bakıyorsunuz yorum yazarken kendiliğinden çıkış yapmış,girmeye çalışınca hata veriyor,bilmem ne ...En büyük site sizsiniz artık böyle saçma şeyler burada olacaksa daha ufak çaplı yerlerin vay haline..
Yazıda 16lı denilmiş ama resimdeki 25li bir modül..Bu arada acaba DH ne zaman sorunsuz çalışacak? Üye girişi yapamıyorum..Başka bir gün bir bakıyorsunuz yor...
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Yanıtla +15
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DH Misafiri 5 yıl
Nokia nin windows phone serisi telefonlari ztaen donanim olarak yeterli düzeyde. Bunu telefonun hızından akıcılığından ve stabilliğinden anlıyoruz. Bu yüzden nokia android gibi snapdragon 800 dür 4gb ramdir falan uğraşmıyor. Yaptığı donanım olarak kameraya yüklenmek.ama esas yapması gereken microsoftun şu garip poltikasından kurtulup telefonu biraz olsun kişiselleştirme imkanı sunmasıdır bence.
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DH Misafiri 5 yıl
quote:
Orijinalden alıntı: DH Misafiri
İstediğin kadar lens koy xperia z gibi su altında çekim yapamadıktan sonra iş görmez.
xperiamı sonunda aldım, yazın denizde havuzda karılar kızlar benden korksun artık
su altından köpek balığı gibi yaklaşırım valla
Su altında resim çeken grup çok az olur. Yada sapık

Kardeşim böylelikle Sony' nin hedef kitlesini öğrenmiş oluyoruz :)
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Enola 5 yıl
Lensin ne kadar önemli olduğunu daha bilmeyenler kamera öncelikli telefon konusuna neden yorum yazma ihtiyacı duyarlar anlamak güç.
1 Yanıt Yanıtla +1
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darkaura 5 yıl Enola
Enola
Lensin ne kadar önemli olduğunu daha bilmeyenler kamera öncelikli telefon konusuna neden yorum yazma ihtiyacı duyarlar anlamak güç.


Zaten nokianin butun yaptigida kamera oncelikli telefon. Hala bir akilli telefonun ne oldugunu anlamis degil. Windows phone olmasa hala rekabetci bir akilli telefon modeli olmayacakti.
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frostburn 5 yıl
genc34
kamerasıda olmasa millet niye nokya alsınki, kamerayı ön plana çıkarmak zorunda.

Vasfiye Teyze de dH üyesiymiş demek ..
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genc34 5 yıl
kamerasıda olmasa millet niye nokya alsınki, kamerayı ön plana çıkarmak zorunda.
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carter 5 yıl
Akıllı fotoğraf makinesi.
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i3e 5 yıl
nokia: akıllı telefon denince aklımıza sadece kamera geliyor.
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darkaura 5 yıl
nokia fotograf makinasi sektorune girde rahatla, ne bu boyle. cep telefonu yaptigini unutuyor bazen.
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gilendi 5 yıl
bu xperia z sevdanızın son 6 ayı felan sonra o eski teknoloji ve güncelleme vermeyişi ile sizin sony için söyleyeceginiz güzel sçzler için simdiden pipppp diyorum :)) sony kullanıyorum cünkü xperia s telefon eskidi son kullanam tarihi gecti hala 4.1 veremedi milleti 4.2 yi hatta 4.3 verecek :))
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DH Misafiri 5 yıl
İstediğin kadar lens koy xperia z gibi su altında çekim yapamadıktan sonra iş görmez.
xperiamı sonunda aldım, yazın denizde havuzda karılar kızlar benden korksun artık
su altından köpek balığı gibi yaklaşırım valla
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
3 Yanıt Yanıtla
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oktayakgoz 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
İstediğin kadar lens koy xperia z gibi su altında çekim yapamadıktan sonra iş görmez.
xperiamı sonunda aldım, yazın denizde havuzda karılar kızlar benden korksun artık
su altından köpek balığı gibi yaklaşırım valla
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Su altında resim çeken grup çok az olur. Yada sapık
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wolf silver 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
İstediğin kadar lens koy xperia z gibi su altında çekim yapamadıktan sonra iş görmez.
xperiamı sonunda aldım, yazın denizde havuzda karılar kızlar benden korksun artık
su altından köpek balığı gibi yaklaşırım valla
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Japonlar böyle yapacağını duysa xperıa Z yı üretimden kaldırırlar
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Dogu-E 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
İstediğin kadar lens koy xperia z gibi su altında çekim yapamadıktan sonra iş görmez.
xperiamı sonunda aldım, yazın denizde havuzda karılar kızlar benden korksun artık
su altından köpek balığı gibi yaklaşırım valla
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Dikkat ette havuzda zenci varken çekim yapma
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