Nokia, daha gelişmiş akıllı telefon kamera lenslerinin ipuçlarını verdi





Lumia 925 modeli ile akıllı telefon kameraları konusundaki iddiasını bir adım daha ileri götüren Nokia, bu alanda daha gelişmiş teknolojilere imza atmak niyetinde.





Bilindiği gibi Nokia, Pelican Imaging adlı 16 lens dizilimli bir kamera teknolojisi üzerinde çalışan ve ayrıca çekim yapıldıktan sonra odak yapabilme gibi ileri düzey konularda çalışmaları olan firma ile işbirliği yapmıştı. Nokia yöneticisi Jo Harlow, verdiği bir demeçte bu teknolojileri Lumia modellerine getirmek istediklerini dolaylı olarak ifade etti.





Harlow, işlemsel fotoğrafçılık olarak tanımladığı ve gözün görebileceğinden daha fazla detay yakalayan ve çekim sonrası odağı değiştirebilme gibi düzenleme imkanları sunan teknolojileri tüketiciye sunmak konusunda planları olduğunu belirtti. Harlow, bunun için önlerindeki tek engelin işlemci gücü olduğunu ve bunu da şu anki akıllı telefonların donanımları ile aştıklarını sözlerine ekledi.





Nokia'nın 41MP çözünürlükte bir Lumia telefonunu kısa süre sonra piyasaya sunacağı konusunda çeşitli iddialar mevcut. Bu cihazda Nokia'nın kamera ayarlarını manuel olarak değiştirebileceğiniz profesyonel bir uygulama da bulunacak. Pelican Imaging firmasının teknolojilerinin ilk olarak bu uygulamada boy göstereceği düşünülüyor.





Harlow ayrıca Windows Phone tarafından çift SIM desteğine izin verilmemesinin büyük eksiklik olduğunu ve bunu Lumia portfolyosunda sunmak için fırsat kolladıklarını ifade etti.

http://www.phonearena.com/news/Nokia-exec-hints-at-16-lens-array-camera-and-dual-SIM-for-future-Lumias_id43392