Nokia devrimsel bir telefon tasarımı peşinde

Bugüne kadar ABD sınırları içerisinde kendisine fazla şans bulamayan Windows Phone işletim sistemi, Nokia'nın 4G'li Lumia 900 modeli ile oldukça iddialı ve gelecek ay piyasaya çıkacak model kontratlı olarak 99$'a kadar düşüyor. Avrupa'da ise Lumia 800 ve 710 modellerinin satışı devam ederken 3G hatlara uyumlu Lumia 900 modeli de yaz döneminde piyasada olacak.





Ancak gelen bilgiler Lumia cihazlarından ziyade Nokia'nın devrimsel bir model üzerinde çalıştığına işaret ediyor. Finli Kauppalehti gazetesine demeç veren Nokia'nın tasarım şefi Marko Ahtisaari, firmasının üzerinde çalıştığı yeni akıllı telefon konseptinin devrimsel olacağını ve diğer modelleri gölgede bırakacağını belirtti.





Ahtisaari ayrıca iPhone tasarımının oldukça yetersiz ve karmaşık olduğunu, Symbian ve Android gibi işletim sistemlerinin ise oyuncak eve benzediğini ve kullanıcıların herşeyi baştan aşağı değiştirebildiğini ifade etti. Windows Phone ise daha sade ve doğal bir tasarımda.





Devrimsel modelde kullanıcı tecrübesi de yeni bir döneme girecek. Telefonu kullanmak için tuşa basma, hareket ettirme veya dokunma ihtiyacı olmayacak. Bu teknoloji, Siri veya Kinect benzeri bir sistem mi yoksa kafa üstü bir sistem mi detay verilmedi.





BGR sitesine konuşan bir Nokia yöneticisi ise bahsedilen konseptin 1 yıldan fazla bir süredir geliştirildiğini söylerken ne zaman üretime geçeceğini açıklamadı.