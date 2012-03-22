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Nokia devrimsel bir telefon tasarımı peşinde

7 yıl
8b
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65
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bugüne kadar ABD sınırları içerisinde kendisine fazla şans bulamayan Windows Phone işletim sistemi, Nokia'nın 4G'li Lumia 900 modeli ile oldukça iddialı ve gelecek ay piyasaya çıkacak model kontratlı olarak 99$'a kadar düşüyor. Avrupa'da ise Lumia 800 ve 710 modellerinin satışı devam ederken 3G hatlara uyumlu Lumia 900 modeli de yaz döneminde piyasada olacak.

Ancak gelen bilgiler Lumia cihazlarından ziyade Nokia'nın devrimsel bir model üzerinde çalıştığına işaret ediyor. Finli Kauppalehti gazetesine demeç veren Nokia'nın tasarım şefi Marko Ahtisaari, firmasının üzerinde çalıştığı yeni akıllı telefon konseptinin devrimsel olacağını ve diğer modelleri gölgede bırakacağını belirtti.

Ahtisaari ayrıca iPhone tasarımının oldukça yetersiz ve karmaşık olduğunu, Symbian ve Android gibi işletim sistemlerinin ise oyuncak eve benzediğini ve kullanıcıların herşeyi baştan aşağı değiştirebildiğini ifade etti. Windows Phone ise daha sade ve doğal bir tasarımda.

Devrimsel modelde kullanıcı tecrübesi de yeni bir döneme girecek. Telefonu kullanmak için tuşa basma, hareket ettirme veya dokunma ihtiyacı olmayacak. Bu teknoloji, Siri veya Kinect benzeri bir sistem mi yoksa kafa üstü bir sistem mi detay verilmedi.

BGR sitesine konuşan bir Nokia yöneticisi ise bahsedilen konseptin 1 yıldan fazla bir süredir geliştirildiğini söylerken ne zaman üretime geçeceğini açıklamadı.

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spaydix 7 yıl en beğenilen
devrimsel tasarim nokia nin cift cekirdege gecmesi olur baska bisey olmaz :-)
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JohnLord 7 yıl
Bazi arkadaslar 4 çekirdekli telefonu çitlemek için aldiklari için teknolojide devrim olan çift çekirdekli teefonlari beğenmez oldu ;( android daha 4 çekirdek desteklemiyor android 5 jelly bean ile o destek gelecek hala neyin derdindeler acaba ) yok nvidia tegraymis 2 siymis 3 üymüş desteklemedikten sonra optimize olmadiktan sonra neye yarar
Daha çift.çekirdeği zorliycak uygulama,oyun yok yakinda 6 çekirdekli çıkar mustafa topaloğlunu izlemeye başlarniz
Bazi arkadaslar 4 çekirdekli telefonu çitlemek için aldiklari için teknolojide devrim olan çift çekirdekli teefonlari beğenmez oldu ;( android daha 4 çekirdek d...
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2K 7 yıl
Windows Phone işletim sistemi çift çekirdeğe gerek duymadan gayet performanslı çalışan bir işletim sistemi Nokia onun için çift çekirdek kullanma gereği duymuyor.
Windows Phone işletim sistemi çift çekirdeğe gerek duymadan gayet performanslı çalışan bir işletim sistemi Nokia onun için çift çekirdek kullanma gereği duymuy...
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moonshine14 7 yıl
windows phone 7.5 ile avrupayı salladılar tek çekirdekleriyle çoğu çift çekirdekli androdi yerle bir ettiler nokia türkiyeyi de sallayacak emin olun
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erci501 7 yıl moonshine14
ercan1414

windows phone 7.5 ile avrupayı salladılar tek çekirdekleriyle çoğu çift çekirdekli androdi yerle bir ettiler nokia türkiyeyi de sallayacak emin olun

beni güldürdün ya Allah ta seni güldürsün
avrupayı salladı demek
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redoano 7 yıl
ßæ
Bu konuyu basitleştirip iki çekirdeğe ve işletim sistemine indiren arkadaşlara. youtube.com/... youtube.com/...

Ben taa 6600 kullanırken bu videolar vardı :) Nokia maşallah çok adım attı bu seviyeye gelmek için :)
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darkmet86 7 yıl
3310 geri mi dönüyor :)
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ankaland 7 yıl
bazı arkadaşlar nokia için iyimser ama gerçek bu değil. nokia sağlammıdır EVET her formatı destekliyor mu? HAYIR diğer telefonlerda desteklemiyor diyorsanız doğru ama on tane formattan dokuzuna desteklenmeyen içerik diyen kaç telefon var. video oynatma oldukça yetersiz. 5mp lik nokia ile çektiğiniz fotoğraf 1,3 mp çekilmiş gibi hatta daha kötü yahu. video çekimine girmiyorum bile. özellikler kısıtlı, kullanıcıya hiç hareket alanı bırakmamıştır. nokia by by
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ankaland 7 yıl
şu an masamın üzerinde nokia telefon duruyor. daha öncede nokia kullandım ve farklı markalar kullandım. simensin a.. serisi bir telefonu vardı. tipsiz bir şeydi ama onunla yapabildiklerim şu anki nokia ile yapamaıyorum. size bir örnek ben pazartesi 05.30 da alarmın çalmasını ve hafta içi diğer günlerde saat 06.00 da alarmın çalmasını ve hafta sonu saat 09:00 da çalmasını istiyorum. üç farklı alarmı kurmak ve bir daha telefonun alarmını ayarlamak istemiyorum. unu nokia da yapabilirmisiniz. ben bu özelliği 2004 model simenste, motorola....hatta ve hatta RAKS markalı telefonda yaptım ama nedense nokia bunu büyük bir nimet görüyor heralde.... nokia ilklerden olma avantajını kullandı. bunun ekmeğini çok yedi ama artık tercih çok...
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wox 7 yıl
nokianin yapacagi devrim ancak metal den takoz yapmak.baskada devrim olmaz.
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nedensiz07 7 yıl wox
wox

nokianin yapacagi devrim ancak metal den takoz yapmak.baskada devrim olmaz.

örnek vercek olursak 5800 veya n seriese
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serkan4411 7 yıl
Bazi arkadaşlar nokia yapacağı devrim ancak cift cekirdekge geçmesi demiş de zaten n9 çift cekirdek degilmi hepiz eskiden nokia bakıyodunuz günlük yeni çikmasını beklediginiz birtel şuan bi iosa felan nokia kötülüyosunuz smbyn olmasaydi iosu zor gordunuz suan n9dan yazıyorum süper bir tel
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sharpie 7 yıl serkan4411
serkan4411

Bazi arkadaşlar nokia yapacağı devrim ancak cift cekirdekge geçmesi demiş de zaten n9 çift cekirdek degilmi hepiz eskiden nokia bakıyodunuz günlük yeni çikmasını beklediginiz birtel şuan bi iosa felan nokia kötülüyosunuz smbyn olmasaydi iosu zor gordunuz suan n9dan yazıyorum süper bir tel

iyi güzelde sen şu an yazmakta olduğun n9'un tek çekirdek olduğunu bilmiyormusun.
TI OMAP 3630,CPU 1 GHz Cortex A8,GPU PowerVR SGX530

bu arada nokia finlandiya fabrikasında 1000 kişi işini kaybetmiş bugünkü habere göre.
gsmarena.com/...
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haymatloshan 7 yıl
research.nokia.com/... bir inceleyin isterseniz,Nokia küçümsenmemeli kanımca.
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interwap 7 yıl
/// Devrimsel modelde kullanıcı tecrübesi de yeni bir döneme girecek. Telefonu kullanmak için tuşa basma, hareket ettirme veya dokunma ihtiyacı olmayacak. Bu teknoloji, Siri veya Kinect benzeri bir sistem mi yoksa kafa üstü bir sistem mi detay verilmedi. ///
Amuda kalkmak yeterli.
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OZKNaln 7 yıl
nokia o telefona oyle bir reklam cekerki emin ol gercekten devrim olur .
ne demişler başarının yuzde 80 abartıtır .
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