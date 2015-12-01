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Nokia, dünyanın en gelişmiş VR kamerası OZO'yu 60 bin dolardan satacak

Sanal gerçekliğin giderek popülerleştiği bu zamanlarda, içerik üretme konusunda bir atılım da Nokia'dan geldi. Şirketin yeni OZO kamerası VR konusunda en iyisi iddiasını taşıyor.
3 yıl
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Video Kameralar
Oğuz Avcı
Editör
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Nokia, dünyanın en gelişmiş VR kamerası OZO'yu 60 bin dolardan satacak
 
Yaz aylarında duyurulan Nokia OZO VR kamerayı bu bağlantıda sizlere aktarmıştık. Yalnızca teknik özellikleri açıklanan kameranın satış fiyatı ve çıkış tarihi ise o dönem için saklı tutulmuştu. Aradan geçen bir kaç aylık süre sonrasında Nokia pazara çıkmaya hazır olduğunu duyurdu.
Mobil cihaz birimini Microsoft'a, HERE servisini ise 2.8 Milyar euro karşılığında Alman otomotiv üreticilerine satan eski dev bu sürecin ardından yeniden yapılanmaya girerek odak noktasını değiştirdi. Microsoft ile yaptığı rekabet anlaşması nedeniyle 2016 yılının sonuna kadar "Nokia" markasına ait akıllı telefon üretemiyor, diğer yandan akıllı telefon geliştirdiği bilinen Fin üretici bu cihazı başka bir marka adıyla, ya da farklı bir üretici bünyesinde pazara sürebilir.
Nokia, dünyanın en gelişmiş VR kamerası OZO'yu 60 bin dolardan satacak
 
Şimdilik şirketin en iddialı olduğu ürün ise 8 adet kamera ve 8 adet mikrofon ile 360 derece kayıt yeteneğine sahip olan OZO VR. Entegre yazılımı ile birlikte görüntüleri anlık olarak aktarabilen kamera bu aktarım işlemini direk olarak sanal gerçeklik gözlüklerine de yapabiliyor. Bu özelliğin ilginç bir deneyim sunacağı kesin. Nokia 2016'nın ilk yarısında pazara süreceği kamera için 60 bin dolarlık bir ödeme talep ediyor.
Go Pro'nun benzer bir girişimi olduğunu da hatırlatmakta fayda var. Aksiyon kamerası üreticisinin 16 Go Pro kamerasını yan yana ekleyerek oluşturduğu VR kamera sistemi Nokia OZO VR gibi tüm noktaları kaydedemiyor. Sadece çizgisel 360 derecelik kayıt yapabilen bu üründe modülün üst ve alt kısımları kayıt altına alınamıyor. Go Pro'nun VR kamerası için istediği fiyat ise 15 bin dolar seviyesindeydi. 

http://www.engadget.com/2015/11/30/nokia-ozo-vr-preorder-60k/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
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stalker(1979) 3 yıl en beğenilen
İlk resme bakınca uçuyor zannettim :) Aklıma Fallout'daki uçan robot ED-E geldi :)
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Guest-25CF1EFB4 3 yıl
Ah Nokia ah! Sen onu git Nasa'ya sat! Sen O fiyatla OZO(N) tabakasını delersin. Eskiden vatandaşın cebine giren tek markaydın. Şimdi cebimizden çıkıp başka bir yere giriyorsun. Dedim dedim inanmadınız, bak ne oldu şimdi!
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EnemyDestroyeD 3 yıl
bu vr kameralar süper ya youtube da bir kaç videosunu izledim ama çok pahalı be hozam :(
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alemburda34 3 yıl
Akillica Nokia belki telefon uretmiyor ama butur urunlerle surekli piyasada isminden soz ettiriyor. Herkes vr kaski uretiyor ama herkes vr kamera uretmiyor.
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Patren 3 yıl
bilim kurgu filmlerinden fırlamış uçan robota benziyor
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stalker(1979) 3 yıl en beğenilen
İlk resme bakınca uçuyor zannettim :) Aklıma Fallout'daki uçan robot ED-E geldi :)
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