Nokia, dünyanın en gelişmiş VR kamerası OZO'yu 60 bin dolardan satacak

Yaz aylarında duyurulan Nokia OZO VR kamerayı bu bağlantıda sizlere aktarmıştık. Yalnızca teknik özellikleri açıklanan kameranın satış fiyatı ve çıkış tarihi ise o dönem için saklı tutulmuştu. Aradan geçen bir kaç aylık süre sonrasında Nokia pazara çıkmaya hazır olduğunu duyurdu.

Mobil cihaz birimini Microsoft'a, HERE servisini ise 2.8 Milyar euro karşılığında Alman otomotiv üreticilerine satan eski dev bu sürecin ardından yeniden yapılanmaya girerek odak noktasını değiştirdi. Microsoft ile yaptığı rekabet anlaşması nedeniyle 2016 yılının sonuna kadar "Nokia" markasına ait akıllı telefon üretemiyor, diğer yandan akıllı telefon geliştirdiği bilinen Fin üretici bu cihazı başka bir marka adıyla, ya da farklı bir üretici bünyesinde pazara sürebilir.

Şimdilik şirketin en iddialı olduğu ürün ise 8 adet kamera ve 8 adet mikrofon ile 360 derece kayıt yeteneğine sahip olan OZO VR. Entegre yazılımı ile birlikte görüntüleri anlık olarak aktarabilen kamera bu aktarım işlemini direk olarak sanal gerçeklik gözlüklerine de yapabiliyor. Bu özelliğin ilginç bir deneyim sunacağı kesin. Nokia 2016'nın ilk yarısında pazara süreceği kamera için 60 bin dolarlık bir ödeme talep ediyor.

Go Pro'nun benzer bir girişimi olduğunu da hatırlatmakta fayda var . Aksiyon kamerası üreticisinin 16 Go Pro kamerasını yan yana ekleyerek oluşturduğu VR kamera sistemi Nokia OZO VR gibi tüm noktaları kaydedemiyor. Sadece çizgisel 360 derecelik kayıt yapabilen bu üründe modülün üst ve alt kısımları kayıt altına alınamıyor. Go Pro'nun VR kamerası için istediği fiyat ise 15 bin dolar seviyesindeydi.

http://www.engadget.com/2015/11/30/nokia-ozo-vr-preorder-60k/?ncid=txtlnkusaolp00000595