Nokia en ucuz Android telefondan daha ucuza Windows Phone telefon sunacak

Microsoft ile işbirliğine giden ve endüstri tarihinin en büyük geri dönüşlerinden birini gerçekleştirmeyi hedefleyen Nokia, pazar payını farklı fiyat ve ürün segmentlerinde çok sayıda yeni model sunarak arttırmayı planlıyor. Aynı Nokia tepe yöneticisi Stephen Elop gibi çok uzun süre Microsoft için çalıştıktan sonra Şubat ayında Kuzey Amerika satış yöneticisi olarak Nokia'da göreve başlayan Chris Weber dikkat çekici bazı açıklamalarda bulundu.

Yol haritasına sadık kalacaklarını ve Windows Phone 7'li ilk telefonu bu yıl içerisinde pazara sunacaklarını söyleyen Weber, buna rağmen hazırlıkları süren diğer pek çok modelin 2012 ile birlikte tüketicilerin beğenisine sunulacağını söyledi. Farklı fiyat segmentlerini hedeflediklerini ve en ucuz Android telefondan daha ucuza Windows Phone telefon sunacaklarını da kaydeden Weber'in açıklamalarına bakılırsa Nokia sadece Windows Phone telefonlar ile sınırlı kalmayacak ve Microsoft'un platform stratejisine de adapte olacak.

PC, tablet ve telefonlar için tek bir ekosistem planlayan Microsoft'un bu stratejisinden yola çıkarak Nokia'nın Windows 8'li tablet bilgisayar sunması da sürpriz olmayacaktır.