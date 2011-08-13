Nokia en ucuz Android telefondan daha ucuza Windows Phone telefon sunacak

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Microsoft ile işbirliğine giden ve endüstri tarihinin en büyük geri dönüşlerinden birini gerçekleştirmeyi hedefleyen Nokia, pazar payını farklı fiyat ve ürün segmentlerinde çok sayıda yeni model sunarak arttırmayı planlıyor. Aynı Nokia tepe yöneticisi Stephen Elop gibi çok uzun süre Microsoft için çalıştıktan sonra Şubat ayında Kuzey Amerika satış yöneticisi olarak Nokia'da göreve başlayan Chris Weber dikkat çekici bazı açıklamalarda bulundu.
Yol haritasına sadık kalacaklarını ve Windows Phone 7'li ilk telefonu bu yıl içerisinde pazara sunacaklarını söyleyen Weber, buna rağmen hazırlıkları süren diğer pek çok modelin 2012 ile birlikte tüketicilerin beğenisine sunulacağını söyledi. Farklı fiyat segmentlerini hedeflediklerini ve en ucuz Android telefondan daha ucuza Windows Phone telefon sunacaklarını da kaydeden Weber'in açıklamalarına bakılırsa Nokia sadece Windows Phone telefonlar ile sınırlı kalmayacak ve Microsoft'un platform stratejisine de adapte olacak.
PC, tablet ve telefonlar için tek bir ekosistem planlayan Microsoft'un bu stratejisinden yola çıkarak Nokia'nın Windows 8'li tablet bilgisayar sunması da sürpriz olmayacaktır.
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1.si)applefanları
2.si)nokianın hala battığını ve microsoft ile anlaşmasının bişey değiştirmeyeceğini ilan edenler
anlamıyorlar kardeşim...
Sonuç gösteriyor ki o finli çocuklar sadece pantolonlarına işemekle kalmamış...akabinde diğer hacetlerini resmen bu açıklamayı yapanların suratına...
Bende uyandırdığı his bu...
Herkesin fikrine saygı duyarım ama sırf aksi düşüncede olmak için ya da herkes tarafından tutulana uyuz olma mecburiyetinde olan arkadaşlara diyorum ki elle tutulur neyiniz var???Mobil 7 nerede ??? ki 8 yolda??Windows pc de neydi ki mobilde ne olsun?Son olarak rekorlar kıran win7 den önce de tersine rekorlar kıran bir vista faciası var...Hadi bana planlı hareket değil deyin..!!Yaptılar gavara yarım yamalak bir işletim sistemi vista diye..facia...kısa süre sonra vistanın tamamlanmış hali ile insanları mecbur bıraktılar..öyle böyle rekor kırmadılar...Tekelci zihniyetler eninde sonunda patlar...diktatörlük rejimleri gibi...Nokia da ayrı bir tekelci zihniyetti...şimdi paçaları tutuşmuş şekilde kanka oldular..
microsoft nokia elele...
Tekelci zihniyete HAYIR
Google her şeyin bedava olmasını savunurdu zamanında...O da tekelci zihniyete doğru mutasyon geçirirse ona da