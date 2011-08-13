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Nokia en ucuz Android telefondan daha ucuza Windows Phone telefon sunacak

7 yıl
21,1b
1
171
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Microsoft ile işbirliğine giden ve endüstri tarihinin en büyük geri dönüşlerinden birini gerçekleştirmeyi hedefleyen Nokia, pazar payını farklı fiyat ve ürün segmentlerinde çok sayıda yeni model sunarak arttırmayı planlıyor. Aynı Nokia tepe yöneticisi Stephen Elop gibi çok uzun  süre Microsoft için çalıştıktan sonra Şubat ayında Kuzey Amerika satış yöneticisi olarak Nokia'da göreve başlayan Chris Weber dikkat çekici bazı açıklamalarda bulundu.
Yol haritasına sadık kalacaklarını ve Windows Phone 7'li ilk telefonu bu yıl içerisinde pazara sunacaklarını söyleyen Weber, buna rağmen hazırlıkları süren diğer pek çok modelin 2012 ile birlikte tüketicilerin beğenisine sunulacağını söyledi. Farklı fiyat segmentlerini hedeflediklerini ve en ucuz Android telefondan daha ucuza Windows Phone telefon sunacaklarını da kaydeden Weber'in açıklamalarına bakılırsa Nokia sadece Windows Phone telefonlar ile sınırlı kalmayacak ve Microsoft'un platform stratejisine de adapte olacak.
PC, tablet ve telefonlar için tek bir ekosistem planlayan Microsoft'un bu stratejisinden yola çıkarak Nokia'nın Windows 8'li tablet bilgisayar sunması da sürpriz olmayacaktır.

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kuavo15 7 yıl en beğenilen
bu sitede şu iki insan türüne ne kadar konuşursan konuş bir türlü anlamıyor
1.si)applefanları
2.si)nokianın hala battığını ve microsoft ile anlaşmasının bişey değiştirmeyeceğini ilan edenler
anlamıyorlar kardeşim...
bu sitede şu iki insan türüne ne kadar konuşursan konuş bir türlü anlamıyor1.si)applefanları2.si)nokianın hala battığını ve microsoft ile anlaşmasının b...
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Bl00dyHell 7 yıl
Yapmasına yapar da günümüz akıllı telefon standartlarının altında kalır. İroniye bak, bir zamanlar "Android'li telefon üreticileri, ısınmak için pantolonuna işeyen Finli çocuklara benziyor" diyen Nokia şimdi Android ile yarışmak için çırpınıyor.
Yapmasına yapar da günümüz akıllı telefon standartlarının altında kalır. İroniye bak, bir zamanlar "Android'li telefon üreticileri, ısınmak için pantolonuna işe...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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cancanax 7 yıl

Bl00dyHell

Yapmasına yapar da günümüz akıllı telefon standartlarının altında kalır. İroniye bak, bir zamanlar "Android'li telefon üreticileri, ısınmak için pantolonuna işeyen Finli çocuklara benziyor" diyen Nokia şimdi Android ile yarışmak için çırpınıyor.


Sonuç gösteriyor ki o finli çocuklar sadece pantolonlarına işemekle kalmamış...akabinde diğer hacetlerini resmen bu açıklamayı yapanların suratına...




Bende uyandırdığı his bu...




Herkesin fikrine saygı duyarım ama sırf aksi düşüncede olmak için ya da herkes tarafından tutulana uyuz olma mecburiyetinde olan arkadaşlara diyorum ki elle tutulur neyiniz var???Mobil 7 nerede ??? ki 8 yolda??Windows pc de neydi ki mobilde ne olsun?Son olarak rekorlar kıran win7 den önce de tersine rekorlar kıran bir vista faciası var...Hadi bana planlı hareket değil deyin..!!Yaptılar gavara yarım yamalak bir işletim sistemi vista diye..facia...kısa süre sonra vistanın tamamlanmış hali ile insanları mecbur bıraktılar..öyle böyle rekor kırmadılar...Tekelci zihniyetler eninde sonunda patlar...diktatörlük rejimleri gibi...Nokia da ayrı bir tekelci zihniyetti...şimdi paçaları tutuşmuş şekilde kanka oldular..

microsoft nokia elele...


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın




Tekelci zihniyete HAYIR



Google her şeyin bedava olmasını savunurdu zamanında...O da tekelci zihniyete doğru mutasyon geçirirse ona da



Bl00dyHellYapmasına yapar da günümüz akıllı telefon standartlarının altında kalır. İroniye bak, bir zamanlar "Android...
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tunewiki 7 yıl
nokia wpli telefonları çıkmaya devam edecektir... Giriş seviyesi ve orta segment cihazlara wp7 koyacak eminim çünkü nokia bu... 90 gram apple'ı 2.500 liraya satmaz nokia dünyanin her ülkesinde nokıa satılır ama apple satılmaz. Cünkü nokia afrikadakı fakır adamıda düsunur
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DH Misafiri 7 yıl
Deli gibi İphone kullanmak istiyorum ama fiyatından dolayı kullanamıyorum ancak 5800em den memnunum gayet güzel bir telefon apple çıkmadan önce ne kullanıyorduk sanki yada kaç kişi samsung lg motorola sonyericsson kullanıyordu çok az nokia bizi telefon programları ve çoklu oyun destekleriyle tanıştırdı bence ilki başaran nokia batacağınıda düşünmüyorum fiyatı haikaten uygun tutarlarsa ben bu Windows Phone'u alırım eskidende derdim yine diyorum nokiadan şaşmayacaksın benim telefonum kaç kere yere düştü hadi düşür iphoneyi ekran anında çatırdar.
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RevengeR 7 yıl
arkadaşlar şu andü bu mesajı n8 den yazıyorum.

Bu telefon gerçekten beni deki etti. Satmak istedim ama üstüne 100 lira istedi diye htc desire almadım. Arkadaşta iphone var onu kullandım sırf bir oyuna 3 saat kilitlendim. Benim telefona adam gibi widget bile yok arkadaş gıcık bi durum değil mi yani bu?
Ayrıca tam bir nokia faniyim ben kim ne derse desin ama olmuyor üzülüyorum. Neden benim telefonum da o oyunları oynatmıyo?
Şunu da eleştirmek isterim. Aklınıza gelen her firma androide ve iphonea yazılım yaparken nokiaya yapmıyor. Bunun suçlusu da nokia değil işte.
Özetlersek nokia kullanmak isterim ama içinde ios gibi kararlılık ve android gibi serbestlik olmasını da isterim.
Sanırım nokia için son beklemelerim olacak bu.
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DH Misafiri 7 yıl
ucuz windows? windows phone starter edititon olur bu. 3 uygulamadan fazla çalıştırmaya izin vermez.
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cryzboy43 7 yıl
sımdı ben alımdekı ando 2.3 lu 5 mp kamerlaı htc yı bırakıp nokıanın yenı wm sınemı gecıcem(halı hazırda herkesın telı oldugunu dusunursek)
bence nokıa w8 lı tablet uretsın belkı orda ekmek cıkar.
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Windows10 7 yıl cryzboy43
cryzboy43

sımdı ben alımdekı ando 2.3 lu 5 mp kamerlaı htc yı bırakıp nokıanın yenı wm sınemı gecıcem(halı hazırda herkesın telı oldugunu dusunursek)
bence nokıa w8 lı tablet uretsın belkı orda ekmek cıkar.

sen telefonu filan bırak, doğrudan bir psikoloğa git. şimdi nasıl oluyor bu, en son cevap 17 ağustosta yazılmış, biranda vahiy geliyor herhalde ve yaklaşık 2 aylık olan konuyu hortlat. ayıp!!!
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musti198080 7 yıl
Nokia'nın ucuzluk anlayışı 1000 tl üzerinden basliyo arkadaslar niye yukleniyonuz adamlara....bakin windowslu degil ama gene nokia urunu n9 cok ucuza 1500 tl ye satılacak....sudan ucuz ....Nokia akıllı telefon piyasasında surekli kan kaybediyo...musteriyi cekecegi yerde hâlâ eski tas eski hamam.....piyasada satılan en ucuz android telefon 500 tl civarı .....şimdi milleti sömürmeye alışkın bir firma olan Nokia'nın güncel eli ayağı düzgün Windowslu bir telefonu 400 e -500 e satacagi( n9 orneginde oldugu gibi) pek mantıklı gelmiyor inşallah satar.....yok ucuz olanlarda windowsun tango sürümü olacak falan filan denildi olsun tango sürümü bile olsa donanimi iyi olan cihaz Nokia gibi bir firmayla nasıl ucuz olacak gorecez
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DH Misafiri 7 yıl
Gardas nokia da telefon 750 tl iken.ayni ozellikte hatta ve hatta bi kac ozelligi daha ustun oldugu halde samsung 400 tl ye satiyordu.bence windows phone tutar tutardi da nokia ile anlasmasydi.nokia+windows phone kulaga hic hos gelmedigine gore cebimize hic mi hic hos gelmez.
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Şahi_13 7 yıl
cancanax
Bl00dyHell Yapmasına yapar da günümüz akıllı telefon standartlarının altında kalır. İroniye bak, bir zamanlar Androidli telefon üreticileri, ısınmak için pantolonuna işeyen Finli çocuklara benziyor diyen Nokia şimdi Android ile yarışmak için çırpınıyor.
Sonuç gösteriyor ki o finli çocuklar sadece pantolonlarına işemekle kalmamış...akabinde diğer hacetlerini resmen bu açıklamayı yapanların suratına...

Bende uyandırdığı his bu...

Herkesin fikrine saygı duyarım ama sırf aksi düşüncede olmak için ya da herkes tarafından tutulana uyuz olma mecburiyetinde olan arkadaşlara diyorum ki elle tutulur neyiniz var???Mobil 7 nerede ??? ki 8 yolda??Windows pc de neydi ki mobilde ne olsun?Son olarak rekorlar kıran win7 den önce de tersine rekorlar kıran bir vista faciası var...Hadi bana planlı hareket değil deyin..!!Yaptılar gavara yarım yamalak bir işletim sistemi vista diye..facia...kısa süre sonra vistanın tamamlanmış hali ile insanları mecbur bıraktılar..öyle böyle rekor kırmadılar...Tekelci zihniyetler eninde sonunda patlar...diktatörlük rejimleri gibi...Nokia da ayrı bir tekelci zihniyetti...şimdi paçaları tutuşmuş şekilde kanka oldular.. microsoft nokia elele...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Tekelci zihniyete HAYIR

Google her şeyin bedava olmasını savunurdu zamanında...O da tekelci zihniyete doğru mutasyon geçirirse ona da

Aynen öyle,android kullanıyorum ama google'da tekel olmasın,rekabet olsun,nokia sağlam gelsin bekliyoruz. Windows phone güncellemesi için erken konuşuyoruz bence biraz,güzel şeyler olur inşallah WP alanında.Kızışır iyice ortalık,bu uygun fiyat çıkışı güzel haber,gerçekleşirse herkese yarar.
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K_Spartakus 7 yıl
Boşuna sevinmeyin çünkü Samsungta Nokia gibi model isimlendirmede yeniliğe gidip Nokia ile her fiyatta rekabet edebilecek yeni Android modellerini piyasaya sürecek .

Haberde hem yeni galaxy serisi hemde diğer serilerini isimlendirmeleri ve fiyatlandırmalarini görebilirsiniz.

Nokiayi gerçek rekabet şimdi bekliyor.

m.donanimhaber.com/...
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ama=neden 7 yıl
işte bu güzel haber.
400-500 tl ye 800mhz winphone tango'lu yağ gibi akan telefonlar çıkarırsa çok hoş olur.
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DemirKipi 7 yıl ama=neden
ama=neden
işte bu güzel haber.
400-500 tl ye 800mhz winphone tango'lu yağ gibi akan telefonlar çıkarırsa çok hoş olur.

Haklısın.
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crashday 7 yıl
Ben nokia'yı felan savunmuyorum.
Senin 80 yaşındaki deden acaba andoidli telefon mu kullanır blackberry mi kullanır yoksa sade java tabanlı bir telefon mu kullanır...
60 yaşındaki babam İphone'u nasıl kullansın.Telefon elinden bi düşse zaten paramparça olur.
SONUÇ:
Her ürünün bir hedef kitlesi vardır.
Nokia akıll(sözde akıllı)telefon pazarında başarılı olamadıysa halkın diğer kesimine(telefonla oyun oynamayan,internete girmeyen,telefon sadece alo desin diyen ve nokia fanboyu olanlar)telefon satmaya devam edecektir
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ibrahimomeroglu 7 yıl
Arkadaşlar neyin peşindesiniz:) şuanda android ve apple savunan arkadaşlarda bile nokia symbian telefonlar var ya dünyanın çoğu özelliksiz tel kullanıyor arıyormu arıyor bunu çoğu kimse yargılamıyor bile o yüzden yine nokia satılacaktır nokia nın batması zor bir durum lütfen kendımızi kandırmayalım apple cok zor da androidler belkı ucuzlugundan tutabilir...
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