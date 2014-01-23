Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nokia geçen yılın son çeyreğinde 8.2 milyon Lumia cihazı sattı

5 yıl
7,2b
1
22
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Nokia geçen yılın son çeyreğinde 8.2 milyon Lumia cihazı sattı

Mobil cihazlar bölümünün Microsoft'a satışını bir iki ay içerisinde tamamlamayı planlayan Nokia, geçen yılın son çeyreğine ait mali tablolarını yatırımcıları ile paylaştı.

Tablolara göre geçen yılın son çeyreğini 3.5 milyar Avroluk satış geliri ile kapatan Nokia, bir önceki çeyreğe göre yüzde 18 artış yaşadı. Nokia'nın faaliyet karı son çeyrekte 408 milyon Avroya yükselirken, güçlü bir dönemin geride bırakıldığı açıklandı.

Firmanın HERE harita hizmeti 225 milyon Avro net satış yaparken, ağ bölümü de faaliyet karını 1.1 milyar dolara çıkardı. Tüm yıla bakıldığında ise Nokia 12.7 milyar dolarlık satış gerçekleştirdi. Yıl bazında yüzde 17 düşüş yaşandı. Net kar ise 1.1 milyar dolar oldu.

Nokia'nın son çeyrekte sattığı toplam Lumia sayısı ise 8.2 milyon olarak gerçekleşti. Önceki çeyrekte 8.8 milyon olan satış rakamında düşüş yaşandığı görüldü. Nokia'nın tahmini, 10.7 milyon satış şeklindeydi. Firma düşüşü iPhone 5S ve Galaxy Note 3 modellerinin çıkışına bağladı. Yaşanan bu düşüş mobil cihaz bölümünün gelirinin de azalmasına yol açtı.

Raporda ayrıca Samsung'un Nokia ile 5 yıllığına yeni bir patent anlaşması yaptığı da belirtildi. Anlaşmanın para boyutu ise yıl sonuna kadar netleşmiş olacak.  

http://www.results.nokia.com/results/Nokia_results2013Q4e.pdf Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
mu5tafa 5 yıl en beğenilen
Genral mobile sırf discovery ile 1 milyon sattı. Biraz zorlasalar nokia ya yetişecekler.
1 Yanıt Yanıtla +21
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Pi 5 yıl
Olm niye basiyonuz eksileri


1- Bu tasarimda hicbir cihaz yok. Kaliteli malzeme, kamera vs.
2- Nokya android uretseydi samsung nal toplardi.
Nokta
Olm niye basiyonuz eksileri1- Bu tasarimda hicbir cihaz yok. Kaliteli malzeme, kamera vs.2- Nokya android uretseydi samsung nal topl...
Devamını Gör
Yanıtla +18
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
okan_cehapelioglu 5 yıl
şu tasarım harbiden androide gelse
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mu5tafa 5 yıl
1520 Nin android versiyonu çıksa keşle.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
THESTER 5 yıl
Wp 8.1 veya 9 dan sonra satış rakamlaRI artar kesinlikle. Şu wp nu daha güzel tasarlayabilirlerdi bayan kullnıcıların pek de hoşuna gitmiyor açıkçası genelde hep erkekler Lumia satın alıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fx_57,5 5 yıl
bu tasarım kamera ve o arayüzlü henüz ''olmamış'' işletim sistemi ile gayet iyi rakamlar.
ilerisi için iyi sinyaller veriyor fakat o arayüz değişmeden asla tercih etmem.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kymelria 5 yıl
Dün 1.8 milyon kişi lumialarını iade etti zaağaaar
:)
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SystemApps 5 yıl
teknoloji aleminin başına gelebilecek en güzel ikili...
nokiaµsoft
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
Ms nokiayı aldı ama nokianın tüm ekibi geçti ms ye. Ms bide koca firmaya çalışan mı arayacak onlar kadar yetişmişini nerden bulacak. Arkadaşın dediğine katılıyorum ms Nokia kadar özen emek vermedi sisteme. Umarım aklını başına alır ve üzerine düşer mobil pazarda büyük para var. Kendi kaybeder. Wp 8.1 i göreceğiz çoğu akıllı kullanıcı 8.1 i bekliyor eğer başarılı olamazlarsa kullanıcı kaybedecekler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
myhotyro 5 yıl
Dün 10 milyon satmış olabilir, bugün 8 milyon sattı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
black_flood 5 yıl


wolf silver 3 saat önce
Nokia nin daha fazla satması gerekiyordu. Bugün nokia fazla satmıyorsa Microsoft un suçu. Nokia window phone üzerinde durduğu kadar Microsoft dursaydi Şimdiki satışları 15-20 milyon olabilirdi. Nokia çoğu uygulamayi tek başına geliştiriyor. Microsoft'un da bir çeyrekte kazandığı paranın %1 geliştiricileri teşvik etse daha fazla uygulama olabilirdi.
microsoftun Nokia firmasının lumnia ile alakalı olan kısmını satın aldığını belirtmek isterim dümenin başında tamamen Microsoft var artık 2. şahıslar değil ve ayrıca lumnialardaki kablosuz alıcı piyasadaki neredeyse hiç bir telefon modelinde yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Master_Evil 5 yıl
hani 10 milyondu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mert1907 5 yıl
Koskoca adamlar Android uretmeyi dusunemiyorlarsa kullanicilarin yapacagi bisey yok demektir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +283 12 Angry Men +169 Informed +152 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +86 MS4343 +81 Chronotide +80
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
7225 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, nokia
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Synology DS1513+ inceleme "Verinizi sağlama alın" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim