Nokia geçen yılın son çeyreğinde 8.2 milyon Lumia cihazı sattı





Mobil cihazlar bölümünün Microsoft'a satışını bir iki ay içerisinde tamamlamayı planlayan Nokia, geçen yılın son çeyreğine ait mali tablolarını yatırımcıları ile paylaştı.





Tablolara göre geçen yılın son çeyreğini 3.5 milyar Avroluk satış geliri ile kapatan Nokia, bir önceki çeyreğe göre yüzde 18 artış yaşadı. Nokia'nın faaliyet karı son çeyrekte 408 milyon Avroya yükselirken, güçlü bir dönemin geride bırakıldığı açıklandı.





Firmanın HERE harita hizmeti 225 milyon Avro net satış yaparken, ağ bölümü de faaliyet karını 1.1 milyar dolara çıkardı. Tüm yıla bakıldığında ise Nokia 12.7 milyar dolarlık satış gerçekleştirdi. Yıl bazında yüzde 17 düşüş yaşandı. Net kar ise 1.1 milyar dolar oldu.





Nokia'nın son çeyrekte sattığı toplam Lumia sayısı ise 8.2 milyon olarak gerçekleşti. Önceki çeyrekte 8.8 milyon olan satış rakamında düşüş yaşandığı görüldü. Nokia'nın tahmini, 10.7 milyon satış şeklindeydi. Firma düşüşü iPhone 5S ve Galaxy Note 3 modellerinin çıkışına bağladı. Yaşanan bu düşüş mobil cihaz bölümünün gelirinin de azalmasına yol açtı.





Raporda ayrıca Samsung'un Nokia ile 5 yıllığına yeni bir patent anlaşması yaptığı da belirtildi. Anlaşmanın para boyutu ise yıl sonuna kadar netleşmiş olacak.

http://www.results.nokia.com/results/Nokia_results2013Q4e.pdf